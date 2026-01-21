Eccellenza, mister Paganelli (Cdr Mutina): 'Sono veramente contento dei miei ragazzi'

Un ottimo punto quello conquistato domenica dalla Cdr Mutina contro la capolista Vianese (3-3 il risultato finale). Soddisfatto il mister dell’Atletic Cdr Mutina, Andrea Paganelli: 'È stata una bella partita da entrambe le parti. Sono contento perché, rispetto all’andata in cui ci avevano messo veramente sotto, oggi sono molto soddisfatto della prestazione: abbiamo giocato contro una signora squadra dando loro del filo da torcere. Avevo detto ai ragazzi di stare uniti perché loro possono fare gol in qualsiasi momento; dovevamo restare dentro la partita per tutti i 95 minuti e ci siamo riusciti. Mi piace essere compatto dietro; sapevamo della loro forza e velocità e l’ho preparata proprio così, cercando di arginarli e ripartire in contropiede. Hanno esterni che spingono tantissimo e speravo calassero, invece hanno spinto in maniera impressionante. Sono molto contento della squadra e speriamo di continuare così'.

C’è invece rammarico tra le file della Vianese per non aver portato a casa i tre punti. 'Siamo partiti molto bene, soprattutto nei primi 25 minuti: siamo andati in vantaggio sfiorando anche il 2-0 – ha esordito il mister Umberto Sarnelli -. Mentre avevamo in mano la partita, è capitato un infortunio dietro che ha cambiato l’inerzia, ma poi siamo stati bravi a tornare avanti. Nel secondo tempo siamo stati un po’ superficiali dando spazio alla Cdr e perdendo equilibrio; siamo andati sotto, ma siamo stati capaci di recuperarla. Ci abbiamo provato, ma è un campionato difficile dove tutti lottano e non regalano niente. Bisogna continuare a lavorare e restare lucidi per quello che è il nostro obiettivo'.

Matteo Pierotti