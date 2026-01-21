Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, mister Paganelli (Cdr Mutina): 'Sono veramente contento dei miei ragazzi'

'Sono contento perché, rispetto all’andata in cui ci avevano messo veramente sotto, oggi sono molto soddisfatto della prestazione'

Un ottimo punto quello conquistato domenica dalla Cdr Mutina contro la capolista Vianese (3-3 il risultato finale). Soddisfatto il mister dell’Atletic Cdr Mutina, Andrea Paganelli: 'È stata una bella partita da entrambe le parti. Sono contento perché, rispetto all’andata in cui ci avevano messo veramente sotto, oggi sono molto soddisfatto della prestazione: abbiamo giocato contro una signora squadra dando loro del filo da torcere. Avevo detto ai ragazzi di stare uniti perché loro possono fare gol in qualsiasi momento; dovevamo restare dentro la partita per tutti i 95 minuti e ci siamo riusciti. Mi piace essere compatto dietro; sapevamo della loro forza e velocità e l’ho preparata proprio così, cercando di arginarli e ripartire in contropiede. Hanno esterni che spingono tantissimo e speravo calassero, invece hanno spinto in maniera impressionante. Sono molto contento della squadra e speriamo di continuare così'.

C’è invece rammarico tra le file della Vianese per non aver portato a casa i tre punti. 'Siamo partiti molto bene, soprattutto nei primi 25 minuti: siamo andati in vantaggio sfiorando anche il 2-0 – ha esordito il mister Umberto Sarnelli -. Mentre avevamo in mano la partita, è capitato un infortunio dietro che ha cambiato l’inerzia, ma poi siamo stati bravi a tornare avanti. Nel secondo tempo siamo stati un po’ superficiali dando spazio alla Cdr e perdendo equilibrio; siamo andati sotto, ma siamo stati capaci di recuperarla. Ci abbiamo provato, ma è un campionato difficile dove tutti lottano e non regalano niente. Bisogna continuare a lavorare e restare lucidi per quello che è il nostro obiettivo'.

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

