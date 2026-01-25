Cittadella Vis Modena, solo pari col fanalino Tuttocuoio

Complice un campo al limite della impraticabilità il Cittadella Vis Modena ottiene solo un pareggio col fanalino di coda Tuttocuoio. In una partita fortemente condizionata dalla pioggia i ragazzi di mister Gori (ancora out per squalifica) non sono riusciti a superare la formazione toscana che si trova ultima in classifica a soli 7 punti dopo il pareggio di oggi. Un risultato che, paradossalmente, va stretto ai padroni di casa che nel finale rischiano il colpaccio e solo uno straordinario Celenza riesce a evitare la sconfitta ai modenesi.
TabellinoTUTTOCUOIO - CITTADELLA VIS MODENA 0-0
Tuttocuoio: Desjardinis, Damcevski, Crasta, Fernandes, Foresta, Di Natale, Renda, Sichi, Del Peschio, Chiti, Coppola. A disposizione: Ricco, Fino, Ingegneri, Alvarez, De Martino, Rabi, Grandinetti, Krasniqi. All. Firicano
Cittadella Vis Modena: Celenza; Carretti, Fort, Calanca, Sardella; Morello, Teresi, Dodaro, Camara; Caprioni, Arrondini. A disposizione: Muzio, Boccaccini, Manzotti, Marchetti, Sabotic, Crosariol, Sala, Barozzini, Berziga. All. Bertani
Arbitro: Cisternini di Seregno, assistenti D'Andrea e Marotta.
Note: ammoniti Damcevski, Foresta, Dsjardinis, Manzotti.