Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Chiusura a tutto il transito veicolare e pedonale del ramo di collegamento tra la strada provinciale 255 ed il ponte del Navicello

Partiranno sabato 17 gennaio i lavori di adeguamento della strada provinciale 255 'di San Matteo della Decima - Nonantolana”, nella zona del ponte sul fiume Panaro a Bagazzano tra Nonantola e Modena, che comporteranno il restringimento della carreggiata stradale ed il limite massimo di 30 chilometri orari in corrispondenza del viadotto sul fiume Panaro e la chiusura a tutto il transito veicolare e pedonale del ramo di collegamento tra la strada provinciale 255 ed il ponte del Navicello “vecchio”, fino all’intersezione con Via Maestra di Bagazzano.

I lavori, che sono eseguiti dalla ditta AEC Costruzioni srl, sono necessari per la realizzazione della nuova rotatoria tra la strada provinciale 255 e la strada provinciale 2 “Panaria Bassa” e per la costruzione della nuova strada di accesso al centro sportivo del Modena F.C.

