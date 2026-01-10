Eccellenza: Stanco sbaglia, Fantastico no: la Cdr Mutina passa a Formigine

Il tabellino

Pesante sconfitta per il Formigine nel derby contro la Cdr Mutina che passa con un gol di Fantastico nella ripresa. I verdeblù di Cavalli rimangono a quota 11, mentre la Cdr si avvicina ai playoff e riscatta il ko contro il Terre di Castelli. La gara si decide al 51' quando Stanco si fa parare un rigore e subito dopo arriva il vantaggio degli ospiti con Fantastico. Cronaca: Al 6' Cuoghi serve Fantastico di testa ma Manfredini para. All' 8' Sighinolfi ci prova ma Malagoli c'è. Al 15' Cdr Mutina pericolosa con Cuoghi ma la palla esce ancora. Al 20' Rovatti fuori area tira alto. Al 22' Fantastico nuovamente pericoloso di testa. Al 25' miracolo di Malagoli che para coi piedi la palla diretta in rete dai padroni di casa. Al 35' Stanco da fuori area tira calcia, Malagoli è attento. Al 40' Panzanato ci prova fuori area ma Manfredini para in tuffo. Al 48' Bationo di testa ma Manfredini risponde presente. Al 49' Caselli serve Cremaschi che calcia alto. Al 49' rigore per fallo di Hajbi in area su Sighinolfi: batte Stanco angolato ma non forte, Malagoli devia la palla.Al 52' Cremaschi pennella in area un cross che Fantastico di testa batte Manfredini e segna il gol del vantaggio. Al 55' Cremaschi tira, la difesa ribatte. Al 60' colpo di testa di Fantastico, Manfredini para. Al 62' Fantastico defilato calcia fuori. Al 65' sospetto fallo su Sakaj ma l'arbitro non dà il rigore.REAL FORMIGINE - ATLETIC CDR MUTINA 0-1 FORMIGINE: Manfredini, Marverti, Sejderaj, Cristiani(78 Waddi), Barbetta, Davoli, Rovatti(80 Napoli), Bationo, Stanco, Sighinolfi, Ferrara.(61' Provenzano) A disp.: Carrera, Diallo, Stella, Roncaglia, Maletti, Sottil. All. Cavalli ATL CDR MUTINA: Malagoli, Vacondio, Hajbi, Caselli, Serra, Ricaldone, Cuoghi, Sakaj(89 Gollini), Fantastico(70 Teggi), Cremaschi, Panzanato (80 Gargano). A disp.: Schena, Canosa, Ognibene, Mazzoni, Bonacini, Bellucci. All. Paganelli Arbitro: Tinelli di VeronaRete: 52' FantasticoNote: Ammoniti: Vacondio, Cuoghi, Rovatti. Al 51' Stanco si fa parare in rigore