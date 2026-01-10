Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza: Stanco sbaglia, Fantastico no: la Cdr Mutina passa a Formigine

Eccellenza: Stanco sbaglia, Fantastico no: la Cdr Mutina passa a Formigine

I verdeblù di Cavalli rimangono a quota 11, mentre la Cdr si avvicina ai playoff e riscatta il ko contro il Terre di Castelli

2 minuti di lettura
Pesante sconfitta per il Formigine nel derby contro la Cdr Mutina che passa con un gol di Fantastico nella ripresa. I verdeblù di Cavalli rimangono a quota 11, mentre la Cdr si avvicina ai playoff e riscatta il ko contro il Terre di Castelli. La gara si decide al 51' quando Stanco si fa parare un rigore e subito dopo arriva il vantaggio degli ospiti con Fantastico. Cronaca: Al 6' Cuoghi serve Fantastico di testa ma Manfredini para. All' 8' Sighinolfi ci prova ma Malagoli c'è. Al 15' Cdr Mutina pericolosa con Cuoghi ma la palla esce ancora. Al 20' Rovatti fuori area tira alto. Al 22' Fantastico nuovamente pericoloso di testa. Al 25' miracolo di Malagoli che para coi piedi la palla diretta in rete dai padroni di casa. Al 35' Stanco da fuori area tira calcia, Malagoli è attento. Al 40' Panzanato ci prova fuori area ma Manfredini para in tuffo. Al 48' Bationo di testa ma Manfredini risponde presente. Al 49' Caselli serve Cremaschi che calcia alto. Al 49' rigore per fallo di Hajbi in area su Sighinolfi: batte Stanco angolato ma non forte, Malagoli devia la palla.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Al 52' Cremaschi pennella in area un cross che Fantastico di testa batte Manfredini e segna il gol del vantaggio. Al 55' Cremaschi tira, la difesa ribatte. Al 60' colpo di testa di Fantastico, Manfredini para. Al 62' Fantastico defilato calcia fuori. Al 65' sospetto fallo su Sakaj ma l'arbitro non dà il rigore.

Il tabellino

REAL FORMIGINE - ATLETIC CDR MUTINA 0-1

FORMIGINE: Manfredini, Marverti, Sejderaj, Cristiani(78 Waddi), Barbetta, Davoli, Rovatti(80 Napoli), Bationo, Stanco, Sighinolfi, Ferrara.(61' Provenzano) A disp.: Carrera, Diallo, Stella, Roncaglia, Maletti, Sottil. All. Cavalli

ATL CDR MUTINA: Malagoli, Vacondio, Hajbi, Caselli, Serra, Ricaldone, Cuoghi, Sakaj(89 Gollini), Fantastico(70 Teggi), Cremaschi, Panzanato (80 Gargano). A disp.: Schena, Canosa, Ognibene, Mazzoni, Bonacini, Bellucci. All. Paganelli Arbitro: Tinelli di Verona

Rete: 52' Fantastico

Note: Ammoniti: Vacondio, Cuoghi, Rovatti. Al 51' Stanco si fa parare in rigore

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Eccellenza: rosso al 44' a Hoxha, il Terre di Castelli dilaga contro il Cdr Mutina

Eccellenza: rosso al 44' a Hoxha, il Terre di Castelli dilaga contro il Cdr Mutina

Epifania 2026: gli appuntamenti della Befana in provincia di Modena

Epifania 2026: gli appuntamenti della Befana in provincia di Modena

Eccellenza: il figlio di mister Sottil, Edoardo, passa al Formigine

Eccellenza: il figlio di mister Sottil, Edoardo, passa al Formigine

Formigine, carabinieri sequestrano attrezzatura da lavoro rubata

Formigine, carabinieri sequestrano attrezzatura da lavoro rubata

Eccellenza, Formigine: un andamento lento che potrebbe bastare per la salvezza

Eccellenza, Formigine: un andamento lento che potrebbe bastare per la salvezza

Formigine, è morto a 87 anni Giuseppe Zanni: fondò l'Asd Corlo

Formigine, è morto a 87 anni Giuseppe Zanni: fondò l'Asd Corlo

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Ultima trasferta della regular season per il Volley Modena sul campo di Altafratte

Ultima trasferta della regular season per il Volley Modena sul campo di Altafratte

Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Prima categoria, Simone Gozzi torna in pista: è un nuovo giocatore del Valsa

Prima categoria, Simone Gozzi torna in pista: è un nuovo giocatore del Valsa

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato