Eccellenza, il Formigine ora crede nella salvezza

La vittoria, fondamentale, di domenica a Salso contro l'ultima in classifica, ha permesso al Real Formigine di rimanere a galla anche se la strada per la salvezza ai playout è ancora irta a piena di ostacoli a partire da domenica al Pincelli contro la Fidentina, poi ci sarà, sempre in casa, la sfida forse decisiva contro la Bobbiese.

Mister Simone Cavalli: 'Domenica è stata una partita che dovevamo vincere e ci siamo riusciti con lo spirito di gruppo e la voglia di portare a casa un risultato che era fondamentale per il nostro cammino'.

Il direttore generale Alessandro Luppi: 'Quella di domenica deve essere un inizio per prossimi risultati positivi consecutivi che pensiamo di avere nelle corde e che saranno necessari per evitare di sudare a fine stagione. Pedalare a testa bassa e cercare di recuperare sarà il mantra dei nostri ragazzi per i prossimi mesi'.

Il Formigine subisce poco ma segna col contagocce. 'Numeri paradossali rispetto al valore attuale - ha continuato Luppi - Abbiamo alta qualità nel reparto avanzato, grazie soprattutto ai miglioramenti fatti alla rosa nel mercato di riparazione. Ferrara è un esempio'. È stato infatti l'ex Virtus Castelfranco e Fidentina a segnare la rete decisiva che ha momentaneamente riacceso le speranze dei verdeblù .'Mantenere la solidità difensiva e sviluppare una pericolosità offensiva': con queste parole ha concluso il dirigente Alessandro Luppi, che crede fermamente in una svolta nella restante parte della stagione.

Matteo Pierotti