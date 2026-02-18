Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il Formigine ora crede nella salvezza

'Quella di domenica deve essere un inizio per prossimi risultati positivi consecutivi che pensiamo di avere nelle corde'

La vittoria, fondamentale, di domenica a Salso contro l'ultima in classifica, ha permesso al Real Formigine di rimanere a galla anche se la strada per la salvezza ai playout è ancora irta a piena di ostacoli a partire da domenica al Pincelli contro la Fidentina, poi ci sarà, sempre in casa, la sfida forse decisiva contro la Bobbiese.

Mister Simone Cavalli: 'Domenica è stata una partita che dovevamo vincere e ci siamo riusciti con lo spirito di gruppo e la voglia di portare a casa un risultato che era fondamentale per il nostro cammino'.

Il direttore generale Alessandro Luppi: 'Quella di domenica deve essere un inizio per prossimi risultati positivi consecutivi che pensiamo di avere nelle corde e che saranno necessari per evitare di sudare a fine stagione. Pedalare a testa bassa e cercare di recuperare sarà il mantra dei nostri ragazzi per i prossimi mesi'.

Il Formigine subisce poco ma segna col contagocce. 'Numeri paradossali rispetto al valore attuale - ha continuato Luppi - Abbiamo alta qualità nel reparto avanzato, grazie soprattutto ai miglioramenti fatti alla rosa nel mercato di riparazione. Ferrara è un esempio'. È stato infatti l'ex Virtus Castelfranco e Fidentina a segnare la rete decisiva che ha momentaneamente riacceso le speranze dei verdeblù .'Mantenere la solidità difensiva e sviluppare una pericolosità offensiva': con queste parole ha concluso il dirigente Alessandro Luppi, che crede fermamente in una svolta nella restante parte della stagione.

Matteo Pierotti

Matteo Pierotti   

