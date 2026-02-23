Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il Formigine cade al Pincelli ma è un ko che non fa male

Mister Simone Cavalli: 'Sconfitta immeritata'

Il Formigine viene trafitto al Pincelli dalla Fidentina, squadra che era reduce da 4 ko nelle ultime 5, ma visti i risultati delle altre lì in fondo, è un ko che non fa male. Domenica però al Pincelli arriva la Bobbiese, una gara da non fallire.

Mister Simone Cavalli: 'Sconfitta immeritata. Da come abbiamo approcciato la partita, abbiamo concesso una punizione dal limite evitabile e abbiamo subito il gol forse sull'unico tiro in porta. Dispiace perché i ragazzi meritavano di portare a casa un risultato positivo. Abbiamo preso un palo su punizione con Salvatore Ferrara e prima del gol, abbiamo avuto una chiara occasione sempre con Salvatore Ferrara'.

Il tabellino

REAL FORMIGINE-FIDENTINA 0-1 FORMIGINE: Manfredini, Sejderaj, Diallo (68’ Guastalli), Bationo, Maletti, Barbetta, Sighinolfi, Roncaglia (61’ Baldari), Stanco, S. Ferrara, P. Ferrara (66’ Rovatti). A disp. Carella, Sottil, Stella, Marverti, Waddi, Iattici. All. Cavalli.

FIDENTINA: Mora, Agostinelli, Visconti, Casarini, Bandaogo (68’ Manzotti), Soregaroli, Varani, Marzoli (61’ Dodi), Nocciolini (50’ Araldi), Pasaro, Bocchialini (72’ Galletti). A disp. Dondi, Errigo, Labriola, Calzetti, Padulo. All. Mntanini. ARBITRO: Danielli di Bologna RETI: 60’ Visconti NOTE: Ammoniti Roncaglia, Manzotti, Sejderaj

Matteo Pierotti

