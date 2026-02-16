Eccellenza, la Cdr Mutina travolge il Corticella

La Cdr Mutina festeggia con 7 reti sul Corticella. Al 4’ Hoxha sblocca il match liberandosi in area piccola e facendo partire un tiro che trafigge Treggia, al 7’ il bis da fuori area di Caselli, al 17’ Fantastico viene atterrato in area e trasforma il rigore. Al 40’ accorcia Pinca da angolo. Nella ripresa al 51’ Fantastico fa 4-1 conunagrandeelevazioneditesta da angolo. Poi due grandi conclusioni di Hoxha valgono il 6-1. Nel finale accorcia di tacco di Cisotto, all’88’ Teggi firma il 7-2 con una pennellata alla Del Piero.

Il tabellino

ATLETIC CDR MUTINA-CORTICELLA 7-2

DRMUTINA:Malagoli, Gargano, Hajbi, Caselli (46’ Sakaj), Serra, Ognibene, Cuoghi, Gualdi (81’ Teggi), Fantastico (85’ Panzanato), Hoxha (81’ Bellucci), Cremaschi (72’ Gollini). A disp. Schena, Ricaldone, Bonacini, Mazzoni. All. Paganelli.

CORTICELLA:Treggia, Fili, Cantelli (50’ Dragona), Pinca, Caselli (81’ Baccolini), Sancuni, Cianciulli (60’ Venturi), Pescatore (70’ Bazzani), Cisotto, Manga (46’ Tonelli), Santaniello. A disp. Calzati, Ravioli, Zanini, Castagnaro. All. Borghi.

Arbitro: Nieddu di Sassari

Reti: 4’ Hoxha, 7’ Caselli, 17’ (rig.) Fantastico, 40’ Pinca, 51’ Fantastico, 78’ e 85’ Hoxha, 86’ Cisotto, 88’ Teggi

Note: ammoniti Cianciulli, Pescatore, Hajbi, Cremaschi.

Matteo Pierotti