Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, la Cdr Mutina travolge il Corticella

Eccellenza, la Cdr Mutina travolge il Corticella

La squadra modenese ne fa sette al Corticella: Hoxha tre volte a segno

1 minuto di lettura

La Cdr Mutina festeggia con 7 reti sul Corticella. Al 4’ Hoxha sblocca il match liberandosi in area piccola e facendo partire un tiro che trafigge Treggia, al 7’ il bis da fuori area di Caselli, al 17’ Fantastico viene atterrato in area e trasforma il rigore. Al 40’ accorcia Pinca da angolo. Nella ripresa al 51’ Fantastico fa 4-1 conunagrandeelevazioneditesta da angolo. Poi due grandi conclusioni di Hoxha valgono il 6-1. Nel finale accorcia di tacco di Cisotto, all’88’ Teggi firma il 7-2 con una pennellata alla Del Piero.

Il tabellino

ATLETIC CDR MUTINA-CORTICELLA 7-2

DRMUTINA:Malagoli, Gargano, Hajbi, Caselli (46’ Sakaj), Serra, Ognibene, Cuoghi, Gualdi (81’ Teggi), Fantastico (85’ Panzanato), Hoxha (81’ Bellucci), Cremaschi (72’ Gollini). A disp. Schena, Ricaldone, Bonacini, Mazzoni. All. Paganelli.

CORTICELLA:Treggia, Fili, Cantelli (50’ Dragona), Pinca, Caselli (81’ Baccolini), Sancuni, Cianciulli (60’ Venturi), Pescatore (70’ Bazzani), Cisotto, Manga (46’ Tonelli), Santaniello. A disp. Calzati, Ravioli, Zanini, Castagnaro. All. Borghi.

Arbitro: Nieddu di Sassari

Reti: 4’ Hoxha, 7’ Caselli, 17’ (rig.) Fantastico, 40’ Pinca, 51’ Fantastico, 78’ e 85’ Hoxha, 86’ Cisotto, 88’ Teggi

Note: ammoniti Cianciulli, Pescatore, Hajbi, Cremaschi.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Eccellenza, la Cdr Mutina si illude poi la spunta il Fiorenzuola

Eccellenza, la Cdr Mutina si illude poi la spunta il Fiorenzuola

Eccellenza, una super Cdr Mutina rifila un poker al Rolo

Eccellenza, una super Cdr Mutina rifila un poker al Rolo

Eccellenza, la Cdr Mutina battuta a sorpresa dalla Bobbiese

Eccellenza, la Cdr Mutina battuta a sorpresa dalla Bobbiese

Eccellenza, mister Paganelli (Cdr Mutina): 'Sono veramente contento dei miei ragazzi'

Eccellenza, mister Paganelli (Cdr Mutina): 'Sono veramente contento dei miei ragazzi'

Eccellenza: la Cdr Mutina sogna lo sgambetto alla capolista Vianese ma finisce 3-3

Eccellenza: la Cdr Mutina sogna lo sgambetto alla capolista Vianese ma finisce 3-3

Eccellenza: Stanco sbaglia, Fantastico no: la Cdr Mutina passa a Formigine

Eccellenza: Stanco sbaglia, Fantastico no: la Cdr Mutina passa a Formigine

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Modena - Palermo, la prevendita parte col botto, e sarà la giornata del saluto a Pergreffi

Modena - Palermo, la prevendita parte col botto, e sarà la giornata del saluto a Pergreffi

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, il Formigine sbanca Salso e torna a sperare nella salvezza

Eccellenza, il Formigine sbanca Salso e torna a sperare nella salvezza

Eccellenza, un'altra vittoria del Terre di Castelli che consolida i playoff

Eccellenza, un'altra vittoria del Terre di Castelli che consolida i playoff

Carpi, buon pareggio a Perugia

Carpi, buon pareggio a Perugia

Il Cittadella Vis Modena non si ferma: terza vittoria consecutiva

Il Cittadella Vis Modena non si ferma: terza vittoria consecutiva