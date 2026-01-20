Modena - Palermo, la prevendita parte col botto, e sarà la giornata del saluto a Pergreffi

Che la sfida fra Modena e Palermo in programma sabato alle 17.15 al Braglia non sia un match come gli altri lo si nota già dai primi dati della prevendita iniziata ieri mattina: 2.165 i biglietti subito venduti di cui ben 1.650 nel settore ospiti. La risposta del popolo gialloblù arriverà certamente nei prossimi giorni, un attesa che cresce ora dopo ora: l’arrivo a Modena di una della grandi favorite alla promozione diretta in Serie A nel giorno in cui sarà celebrato l’addio al calcio del capitano dei canarini Antonio Pergreffi, gli ingredienti principali per un Braglia che si presenterà sicuramente con la cornice delle grandi occasioni.

All’indomani del match vittorioso di Pescara subito in campo i canarini agli ordini di Mister Andrea Sottil per una seduta pomeridiana allo Zelocchi. La preparazione al match con il Palermo proseguirà con un allenamento oggi pomeriggio ed una doppia seduta nella giornata di mercoledì. L’allenamento di mercoledì pomeriggio allo Zelocchi si terrà a porte aperte per i tifosi gialloblù.





















