Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso
Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale i 4 feriti
Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine per i rilievi di legge e la gestione della viabilità per determinare l’esatta dinamica del sinistro.
