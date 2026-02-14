Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale i 4 feriti

Incidente mortale questa sera alle 18 a Nonantola in via Caselle dove un’auto con a bordo 5 persone è uscita di strada. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi sanitari del 118, purtroppo per uno dei coinvolti è stato possibile solo constatare il decesso. Le restanti quattro persone, appartenenti alla stessa famiglia, sono state affidate alle cure dei sanitari per il trasporto in ospedale.
Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine per i rilievi di legge e la gestione della viabilità per determinare l’esatta dinamica del sinistro.
