F1, test Bahrain: miglior tempo assoluto per Antonelli, terzo Hamilton

Leclerc: 'C’è tanta nuova tecnologia. In pista il feeling è un po’ più strano, ma è molto interessante'

Day-3 positivo per Kimi Antonelli ai test della Formula 1 in Bahrain. Il giovane italiano della Mercedes firma il miglior tempo assoluto dei primi tre giorni sul circuito di Sakhir, fermando il cronometro in 1’33″669. Nella classifica del day-3 segue il compagno di squadra George Russell (+0″249), mentre al terzo posto c’è la Ferrari di Lewis Hamilton (+0″540), che fa segnare il miglior tempo al mattino, mentre nel pomeriggio si concentra sulla simulazione di gara, fermandosi per un problema dopo 54 giri e 138 complessivi nel corso della giornata. Il quarto crono è della McLaren di Oscar Piastri (+0″880), davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+1″672).

“È stato un inizio positivo, non abbiamo avuto problemi. E questa è una cosa buona considerando le nuove regole. Abbiamo fatto tutto il programma che avevamo in mente. Lato performance è impossibile sapere ed è molto difficile capire dove siamo rispetto agli altri. Il nostro approccio non è safe: c’è stato e c’è un lavoro incredibile a Maranello per spingere al massimo. Per ora sono soddisfatto di come è andata”. Così Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport dopo i primi giorni di test della Formula 1 in Bahrain. “C’è tanta nuova tecnologia – ha aggiunto il monegasco della Ferrari, parlando delle nuove monoposto del 2026 -. In pista il feeling è un po’ più strano, ma è molto interessante”.

