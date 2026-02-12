Promozione: Solierese e La Pieve fuori dalla coppa

I tabellini

Solierese-Sp. Scandiano 0-6. La Solierese (con quattro 2008 dal 1’) saluta ai quarti la Coppa di Promozione travolta dallo Scandiano.Casumaro-Solierese 5-4 dcr. I rigori sono fatali a La Pieve Nonantola che dopo lo 0-0 del 90’, decisivo il primo penalty dei 10 totali calciati dalle due squadre mandato alto da Pellegrino, poi tutti gli altri 9 vanno a segno. Partita avara di emozioni, solo un gol annullato a Gilli per fuorigioco e ferraresi vicini alla rete con Chinappi di testa.Sequenza rigori: Pellegrino (L) alto, Vinci (C) gol, Cheli (L) gol, Catozzo (C) gol, Cataldo (L) gol, Farina (C) gol, Tudini Bellei (L) gol, Barbieri (C) gol, Iazzetta (L) gol, Chinappi (C) golSOLIERESE-SPORTING SCANDIANO 0-6SOLIERESE: Prejmerean, Bartolomeo, Iannacone (61’ Ravo), Boschetti, Vignocchi (67’ Schirmo), Stancato (55’ De Matteis), Marani (57’ Pagano), Vaccari, Caselli (46’ Tagliavini), Ronchetti, Dapoto. A disp. Tosi, Gianelli. All. Greco.SP. SCANDIANO: Tarabelloni, Valestri, Duci, Romani, Pederzoli, Saetti Baraldi, Giorgi, Leoncelli, Corbelli, Saetti (68’ Ferrari), Barbieri (78’ Rinaldini). A disp. Taglini, Strozzi, Maarouf, Lasagni, Gilioli, Raouf, Meglioli. All. Galantini.Arbitro: Ravaglia di BolognaReti: 9’ Valestri, 12’ Pederzoli, 24’ Barbieri, 29’ e 28’st Giorgi, 40' st CorbelliNote: ammonito PederzoliCASUMARO-LA PIEVE NONANTOLA 5-4 DCR (0-0 DTR) Sequenza rigori: Pellegrino (L) alto,Vinci (C) gol, Cheli (L) gol, Catozzo (C) gol, Cataldo (L) gol, Farina (C) gol, Tudini Bellei (L) gol, Barbieri (C) gol, Iazzetta (L) gol, Chinappi (C) gol CASUMARO: Pancaldi M., Ceneri, Vinci, Bellodi (25' pt Pansini), Farina, D'Elia (46' st Pascuccio), Correggiari, Barbieri, Lodi (44' pt Catozzo), Pressato (13' st Chinappi), Govoni (32' st Guernelli). A disp.: Saccenti, Cavicchi. All.: Rambaldi LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Belfakir (26' st Monari), Timperio, Sghedoni, Casarano, Boriani (26' st Cataldo), Montorsi (39' st Iazzetta), Cheli, Sharaf, Gilli (26' st Pellegrino). A disp.: Borghi, Pepe, Migliaccio, Shanableh, Traversi. All.: Barbi Arbitro: Nuzzo di Forlì Note: ammonito Boriani, Monari, Cheli, D'Elia; recupero 2', 5'.