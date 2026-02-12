Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione: Solierese e La Pieve fuori dalla coppa

Solierese-Sp. Scandiano 0-6 e Casumaro-Solierese 5-4 dopo i calci di rigore

Solierese-Sp. Scandiano 0-6. La Solierese (con quattro 2008 dal 1’) saluta ai quarti la Coppa di Promozione travolta dallo Scandiano.

Casumaro-Solierese 5-4 dcr. I rigori sono fatali a La Pieve Nonantola che dopo lo 0-0 del 90’, decisivo il primo penalty dei 10 totali calciati dalle due squadre mandato alto da Pellegrino, poi tutti gli altri 9 vanno a segno. Partita avara di emozioni, solo un gol annullato a Gilli per fuorigioco e ferraresi vicini alla rete con Chinappi di testa.

Sequenza rigori: Pellegrino (L) alto, Vinci (C) gol, Cheli (L) gol, Catozzo (C) gol, Cataldo (L) gol, Farina (C) gol, Tudini Bellei (L) gol, Barbieri (C) gol, Iazzetta (L) gol, Chinappi (C) gol

I tabellini

SOLIERESE-SPORTING SCANDIANO 0-6

SOLIERESE: Prejmerean, Bartolomeo, Iannacone (61’ Ravo), Boschetti, Vignocchi (67’ Schirmo), Stancato (55’ De Matteis), Marani (57’ Pagano), Vaccari, Caselli (46’ Tagliavini), Ronchetti, Dapoto. A disp. Tosi, Gianelli. All. Greco.

SP. SCANDIANO: Tarabelloni, Valestri, Duci, Romani, Pederzoli, Saetti Baraldi, Giorgi, Leoncelli, Corbelli, Saetti (68’ Ferrari), Barbieri (78’ Rinaldini). A disp. Taglini, Strozzi, Maarouf, Lasagni, Gilioli, Raouf, Meglioli. All. Galantini.

Arbitro: Ravaglia di Bologna

Reti: 9’ Valestri, 12’ Pederzoli, 24’ Barbieri, 29’ e 28’st Giorgi, 40' st Corbelli

Note: ammonito Pederzoli


CASUMARO-LA PIEVE NONANTOLA 5-4 DCR (0-0 DTR)

Sequenza rigori: Pellegrino (L) alto,
Vinci (C) gol, Cheli (L) gol, Catozzo (C) gol, Cataldo (L) gol, Farina (C) gol, Tudini Bellei (L) gol, Barbieri (C) gol, Iazzetta (L) gol, Chinappi (C) gol

CASUMARO: Pancaldi M., Ceneri, Vinci, Bellodi (25' pt Pansini), Farina, D'Elia (46' st Pascuccio), Correggiari, Barbieri, Lodi (44' pt Catozzo), Pressato (13' st Chinappi), Govoni (32' st Guernelli). A disp.: Saccenti, Cavicchi. All.: Rambaldi

LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Belfakir (26' st Monari), Timperio, Sghedoni, Casarano, Boriani (26' st Cataldo), Montorsi (39' st Iazzetta), Cheli, Sharaf, Gilli (26' st Pellegrino). A disp.: Borghi, Pepe, Migliaccio, Shanableh, Traversi. All.: Barbi

Arbitro: Nuzzo di Forlì

Note: ammonito Boriani, Monari, Cheli, D'Elia; recupero 2', 5'.

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

