Promozione, il Camposanto sbanca Castelnuovo ed esce dalla zona calda

Il tabellino

Seconda vittoria consecutiva per il Camposanto che sbanca Castelnuovo e se il campionato finisse adesso, sarebbe salvo. Pronti via e al 4' gli ospiti passano in vantaggio con Gipshi che pesca Ofosu che trafigge a fil di palo Menozzi per il vantaggio del Camposanto. Al 14' Bellentani lancia Fontanesi in profondità, Chiossi sbaglia l'uscita e l'ala del Castelnuovo insacca a porta vuota ma il guardalinee annulla per dubbio fuorigioco. Sul ribaltamento di fronte al 15' Copertino atterra Ofosu, punizione dal limite che Mensah è lesto a battere sul palo del portiere siglando lo zero a 2. Al 20' i padroni di casa reagiscono con Fontanesi che impegna Chiossi alla parata. Il Castelnuovo si fa sotto a testa bassa e al 35' Ienna crea scompiglio nella difesa avversaria senza finalizzare, mentre al 43' è sempre Ienna ad accorciare le distanze con un perfetto diagonale a seguito di un dribbling sul difensore avversario per l'1-2 che chiude il primo tempo. Il secondo tempo vede il Castelnuovo all'arrembaggio con il Camposanto che gioca di rimessa difendendo il vantaggio. Al 60' il neo-entrato Cantaroni trova il gol del pareggio ma ancora una volta il guardalinee alza la bandierina del fuorigioco.Al 34' dopo ripetuti forcing del Castelnuovo, l'arbitro concede un rigore per atterramento in area: dell'esecuzione si occupa Cantaroni che però la spara sulla traversa. A nulla serve l'assalto finale degli ospiti, il risultato non cambia e finisce con 3 punti importantissimi per il Camposanto.Castelnuovo-Virtus Camposanto 1-2Reti: 4' pt Ofosu (C), 15' pt Mensah (C), 43' pt Ienna (Ca).CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Copertino (83' st Goldoni), Bellei Ponzi, Baroni, Manini, Ienna, Veneri (55' st Cantaroni), Carbone, Bellentani (83' st Mazzoli), Fontanesi. A disp.: Ripesi, Giovanardi, Roveri, Lodi, Reggiani, Cavani. All.: Casagrandi.VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Cicero (65' st Natali), Mensah, Deliu, Malavasi, Denteh Kwajo (70' st Bortolazzi, 75' st Acanfora), Grazia A., Gripshi (81' st Mogavero), Stabellini (65' st Pjolla), Ofosu. A disp.: Grazia G., Diozzi, Vitiello, Ndrejaj. All.: Luppi.Arbitro: Renzi di Imola.Note: ammoniti Carbone, Gilioli, Grazia, Stabellini, Pjolla; Cantaroni (Cas) manda sulla traversa un calcio di rigore al 34' st Casalgrande-Sanmichelese 2-3Reti: 14' pt Costa (S), 33' pt Manzini (S), 40' pt Peddis (S), 23' st, 48' st Borrelli (C).CASALGRANDE: Cammarota, Hoxha, Pezzi, Mediani (35' st Strozzi), Palladini, Fornari, Bonicelli (1' st Giordano), Sekyere, Grignani (5' st Di Costanzo), Borrelli, Xhuvelej. A disp.: Moscardini, Pacella, Pigoni, Veroni, Dirodi.All.: La Monica.SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Farina, Alicchi (25' st Vernia), Spezzani (25' st Tardini), Notari (40' st Teneggi), Manzini (35' st Casta), Peddis (10' st Gorzanelli). A disp.: Paganelli, Doku, Ferrari, Rafrafi. All.: Rubicondo.Arbitro: Zullo di Bologna.Note: ammoniti Hoxha, Tardini La Pieve Nonantola-Baiso Secchia 0-0 giocata il 31/01LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Belfakir, Timperio, Sghedoni, Casarano, Sharaf, Montorsi, Cheli, Cantarello (44' st Iazzetta), Gilli (23' st Cataldo). A disp.: Borghi, Traversi, Migliaccio, Shanableh, Pellegrino, Porto. All.: BarbiBAISO SECCHIA: Rosa, Incerti (21' st Banzi), Silvestri, Viviroli (35' st Morselli), Ruopolo, Bertolani, Benassi, Ghirelli (35' st Caselli), Ovi, Caputo (41' st Pederzini), Barozzi (46' st Zanetti). A disp.: Brevini, Gazzotti, Caroli. All.: BaroniArbitro: Vitale di BolognaNote: ammoniti Casarano, Gilli, Montorsi, Rosa. Maranello-Castellarano 1-2Reti: 34' pt, 39' st Ficarelli (C), 17' st Schiavone (M).MARANELLO: Mazzetti, Annovi (1' st Evangelisti), Orlandi, Riva, Tognin (1' st Canalini), Seghizzi (12' st Baafi-Aigyei), Galli, Marverti, Schiavone, Totaro, Capasso. A disp.: Khalfaoui, Dello Prieti, Guidetti, Zagari, Barani, Restilli. All.: Tosi.CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani (37' st Guicciardi), Cavazzoli, Cani, Borghi, Lusoli (47' st Tincani), Saccani, Piscopo (30' st Turci), Travagliati, Rizzuto (47' st Valentini). A disp.: Peddis, Derby, Longu, Dakoli.All.: Lodi Rizzini.Arbitro: Corneti di Bologna.Note: ammoniti Marverti, Capasso, Evangelisti, Orlandi, Zinani, Piscopo, Ficarelli. Medolla San Felice-Montombraro 4-0Reti: 1' pt, 8' st Djwomo, 40' st Serroukh, 43' st Guidone.MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi, Saracino, Hoxha, Sentieri, Vanga, Pastorelli (35' st Abusoglu), Zanoli (40' st Trajkovic), Guidone (44' st Tecku), Serroukh (44' st Franco), Djwomo. A disp.: Maccarinelli, Benassi, Covili, Atti, Bugneac. All.: Semeraro.MONTOMBRARO: Cinelli, Naini, Hinek G. (35' st Borri), Caniato (10' st Pittalis), Fiorillo, Dardi, Zattini (18' st Pappalardo), Hinek R., Cussini, Baldelli (24' st Florini), Cinquegrano (13' st Corroppoli). A disp.: Guerrieri, Fusco, Allegra, Dosi. All.: Antonelli.Arbitro: Ravaglia di Bologna.Note: ammoniti Saracino, Hoxha, Caniato, Dardi, Zattini, Cinquegrano. Sporting Scandiano-Masone 0-3Reti: 10' pt Jocic, 13' pt su rig. Bonacini D., 28' st Acquah.SPORTING SCANDIANO: Taglini (1' st Tarabelloni), Valestri (41' st Strozzi), Duci, Romani (18' st Bottazzi), Saetti Baraldi (20' st Ferrari M.), Muratori, Giorgi (38' st Saetti), Pederzoli, Corbelli, Ferrari R., Barbieri. A disp.: Lasagni, Rinaldini, Mohamed, Solla. All.: Galantini.MASONE: Giaroli, Zagnoli, Valmori, Bonacini R. (42' st Omari), Pozzi, Campaniello, Acquah, Carrera, Jocic (30' pt Campani), Bonacini D. (23' st Ventura), Mohmoh (35' st Paoli). A disp.: Catellani, Burani, Mayong, Melioli. All.: Marchesini.Arbitro: Scolari di Reggio Emilia.Note: ammoniti Valestri, Corbelli. United Carpi-Riese 2-2Reti: 10' pt Mazzoli (R), 7' st su rig. Fontanesi (R), 39' st aut. Borghi (U), 47' st Kundome (U).UNITED CARPI: Chiossi, Gazzini, Kundome, Mora (31' st Vezzani), Cinelli, Cavallini, Amura, Garlappi, Kolaveri, Mebelli (1' st Malagoli), Crispino. A disp.: Benetti, Contrera, Carpi, Nappa, Gianasi, Giovannini, Ficarelli. All.: Gilioli.RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Incerti, Borghi (46' st Teocoli), Bonora, Marastoni (1' st Di Stasio), Posponi, Prandi, Fontanesi (41' st Boccaletti), Mazzoli (37' st Manicardi), Fall (25' st Valenti). A disp.: Benati, Pirondi, Carra, Mussini. All.: Pavesi.Arbitro: Bidzogo di Parma.Note: ammoniti Kundome, Cinelli, Kundome, Cuoghi, Bonora, Posponi, Borghi; espulso mister Gilioli (U) al 49' st; Kolaveri (U) fallisce un calcio di rigore al 45' st Virtus Correggio-Sammartinese 0-0VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Riccò (1' st Barbieri), Bottoni (37' st Carretti L.), Davoli M. (18' st Davoli F.), Aveni, Bizzarri, Lugli, Mustica, Davitti, Acquafresca, Benevelli (6' st Zito). A disp.: De Chirico, Davoli D., Ferrari, Parisi. All.: Carretti M.SAMMARTINESE: Falavigna, Torlai (40' st Malaguti), Berselli, Carnevali, Re, Bega, Barbieri, Toscano (15' pt Ametta), Sula (25' st Dil Preet), Salsi (10' st Lecce), Valentini. A disp.: Mantova, Montipo, Bianchini. All.: Paterlini.Arbitro: Mongiorgi di Bologna.Note: ammoniti Aveni, Bizzarri, Davitti, Carnevali, Bega, Sula, Valentini, Ametta.