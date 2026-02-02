Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, il Camposanto sbanca Castelnuovo ed esce dalla zona calda

Promozione, il Camposanto sbanca Castelnuovo ed esce dalla zona calda

Vince la Sanmichelese, pari de La Pieve, perde Maranello e Montombraro

5 minuti di lettura
Seconda vittoria consecutiva per il Camposanto che sbanca Castelnuovo e se il campionato finisse adesso, sarebbe salvo. Pronti via e al 4' gli ospiti passano in vantaggio con Gipshi che pesca Ofosu che trafigge a fil di palo Menozzi per il vantaggio del Camposanto. Al 14' Bellentani lancia Fontanesi in profondità, Chiossi sbaglia l'uscita e l'ala del Castelnuovo insacca a porta vuota ma il guardalinee annulla per dubbio fuorigioco. Sul ribaltamento di fronte al 15' Copertino atterra Ofosu, punizione dal limite che Mensah è lesto a battere sul palo del portiere siglando lo zero a 2. Al 20' i padroni di casa reagiscono con Fontanesi che impegna Chiossi alla parata. Il Castelnuovo si fa sotto a testa bassa e al 35' Ienna crea scompiglio nella difesa avversaria senza finalizzare, mentre al 43' è sempre Ienna ad accorciare le distanze con un perfetto diagonale a seguito di un dribbling sul difensore avversario per l'1-2 che chiude il primo tempo. 

Il secondo tempo vede il Castelnuovo all'arrembaggio con il Camposanto che gioca di rimessa difendendo il vantaggio. Al 60' il neo-entrato Cantaroni trova il gol del pareggio ma ancora una volta il guardalinee alza la bandierina del fuorigioco.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Al 34' dopo ripetuti forcing del Castelnuovo, l'arbitro concede un rigore per atterramento in area: dell'esecuzione si occupa Cantaroni che però la spara sulla traversa. A nulla serve l'assalto finale degli ospiti, il risultato non cambia e finisce con 3 punti importantissimi per il Camposanto.

Il tabellino

Castelnuovo-Virtus Camposanto 1-2

Reti: 4' pt Ofosu (C), 15' pt Mensah (C), 43' pt Ienna (Ca).

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Copertino (83' st Goldoni), Bellei Ponzi, Baroni, Manini, Ienna, Veneri (55' st Cantaroni), Carbone, Bellentani (83' st Mazzoli), Fontanesi. A disp.: Ripesi, Giovanardi, Roveri, Lodi, Reggiani, Cavani. All.: Casagrandi.

VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Cicero (65' st Natali), Mensah, Deliu, Malavasi, Denteh Kwajo (70' st Bortolazzi, 75' st Acanfora), Grazia A., Gripshi (81' st Mogavero), Stabellini (65' st Pjolla), Ofosu. A disp.: Grazia G., Diozzi, Vitiello, Ndrejaj. All.: Luppi.

Arbitro: Renzi di Imola.

Note: ammoniti Carbone, Gilioli, Grazia, Stabellini, Pjolla; Cantaroni (Cas) manda sulla traversa un calcio di rigore al 34' st

Casalgrande-Sanmichelese 2-3

Reti: 14' pt Costa (S), 33' pt Manzini (S), 40' pt Peddis (S), 23' st, 48' st Borrelli (C).

CASALGRANDE: Cammarota, Hoxha, Pezzi, Mediani (35' st Strozzi), Palladini, Fornari, Bonicelli (1' st Giordano), Sekyere, Grignani (5' st Di Costanzo), Borrelli, Xhuvelej. A disp.: Moscardini, Pacella, Pigoni, Veroni, Dirodi.
All.: La Monica.

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Farina, Alicchi (25' st Vernia), Spezzani (25' st Tardini), Notari (40' st Teneggi), Manzini (35' st Casta), Peddis (10' st Gorzanelli). A disp.: Paganelli, Doku, Ferrari, Rafrafi. All.: Rubicondo.

Arbitro: Zullo di Bologna.

Note: ammoniti Hoxha, Tardini

La Pieve Nonantola-Baiso Secchia 0-0 giocata il 31/01

LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Belfakir, Timperio, Sghedoni, Casarano, Sharaf, Montorsi, Cheli, Cantarello (44' st Iazzetta), Gilli (23' st Cataldo). A disp.: Borghi, Traversi, Migliaccio, Shanableh, Pellegrino, Porto. All.: Barbi

BAISO SECCHIA: Rosa, Incerti (21' st Banzi), Silvestri, Viviroli (35' st Morselli), Ruopolo, Bertolani, Benassi, Ghirelli (35' st Caselli), Ovi, Caputo (41' st Pederzini), Barozzi (46' st Zanetti). A disp.: Brevini, Gazzotti, Caroli. All.: Baroni

Arbitro: Vitale di Bologna

Note: ammoniti Casarano, Gilli, Montorsi, Rosa.

Maranello-Castellarano 1-2

Reti: 34' pt, 39' st Ficarelli (C), 17' st Schiavone (M).

MARANELLO: Mazzetti, Annovi (1' st Evangelisti), Orlandi, Riva, Tognin (1' st Canalini), Seghizzi (12' st Baafi-Aigyei), Galli, Marverti, Schiavone, Totaro, Capasso. A disp.: Khalfaoui, Dello Prieti, Guidetti, Zagari, Barani, Restilli. All.: Tosi.

CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani (37' st Guicciardi), Cavazzoli, Cani, Borghi, Lusoli (47' st Tincani), Saccani, Piscopo (30' st Turci), Travagliati, Rizzuto (47' st Valentini). A disp.: Peddis, Derby, Longu, Dakoli.
All.: Lodi Rizzini.

Arbitro: Corneti di Bologna.

Note: ammoniti Marverti, Capasso, Evangelisti, Orlandi, Zinani, Piscopo, Ficarelli.

Medolla San Felice-Montombraro 4-0

Reti: 1' pt, 8' st Djwomo, 40' st Serroukh, 43' st Guidone.

MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi, Saracino, Hoxha, Sentieri, Vanga, Pastorelli (35' st Abusoglu), Zanoli (40' st Trajkovic), Guidone (44' st Tecku), Serroukh (44' st Franco), Djwomo. A disp.: Maccarinelli, Benassi, Covili, Atti, Bugneac. All.: Semeraro.

MONTOMBRARO: Cinelli, Naini, Hinek G. (35' st Borri), Caniato (10' st Pittalis), Fiorillo, Dardi, Zattini (18' st Pappalardo), Hinek R., Cussini, Baldelli (24' st Florini), Cinquegrano (13' st Corroppoli). A disp.: Guerrieri, Fusco, Allegra, Dosi. All.: Antonelli.

Arbitro: Ravaglia di Bologna.

Note: ammoniti Saracino, Hoxha, Caniato, Dardi, Zattini, Cinquegrano.

Sporting Scandiano-Masone 0-3

Reti: 10' pt Jocic, 13' pt su rig. Bonacini D., 28' st Acquah.

SPORTING SCANDIANO: Taglini (1' st Tarabelloni), Valestri (41' st Strozzi), Duci, Romani (18' st Bottazzi), Saetti Baraldi (20' st Ferrari M.), Muratori, Giorgi (38' st Saetti), Pederzoli, Corbelli, Ferrari R., Barbieri. A disp.: Lasagni, Rinaldini, Mohamed, Solla. All.: Galantini.

MASONE: Giaroli, Zagnoli, Valmori, Bonacini R. (42' st Omari), Pozzi, Campaniello, Acquah, Carrera, Jocic (30' pt Campani), Bonacini D. (23' st Ventura), Mohmoh (35' st Paoli). A disp.: Catellani, Burani, Mayong, Melioli. All.: Marchesini.

Arbitro: Scolari di Reggio Emilia.

Note: ammoniti Valestri, Corbelli.

United Carpi-Riese 2-2

Reti: 10' pt Mazzoli (R), 7' st su rig. Fontanesi (R), 39' st aut. Borghi (U), 47' st Kundome (U).

UNITED CARPI: Chiossi, Gazzini, Kundome, Mora (31' st Vezzani), Cinelli, Cavallini, Amura, Garlappi, Kolaveri, Mebelli (1' st Malagoli), Crispino. A disp.: Benetti, Contrera, Carpi, Nappa, Gianasi, Giovannini, Ficarelli. All.: Gilioli.

RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Incerti, Borghi (46' st Teocoli), Bonora, Marastoni (1' st Di Stasio), Posponi, Prandi, Fontanesi (41' st Boccaletti), Mazzoli (37' st Manicardi), Fall (25' st Valenti). A disp.: Benati, Pirondi, Carra, Mussini. All.: Pavesi.

Arbitro: Bidzogo di Parma.

Note: ammoniti Kundome, Cinelli, Kundome, Cuoghi, Bonora, Posponi, Borghi; espulso mister Gilioli (U) al 49' st; Kolaveri (U) fallisce un calcio di rigore al 45' st 

Virtus Correggio-Sammartinese 0-0

VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Riccò (1' st Barbieri), Bottoni (37' st Carretti L.), Davoli M. (18' st Davoli F.), Aveni, Bizzarri, Lugli, Mustica, Davitti, Acquafresca, Benevelli (6' st Zito). A disp.: De Chirico, Davoli D., Ferrari, Parisi. All.: Carretti M.

SAMMARTINESE: Falavigna, Torlai (40' st Malaguti), Berselli, Carnevali, Re, Bega, Barbieri, Toscano (15' pt Ametta), Sula (25' st Dil Preet), Salsi (10' st Lecce), Valentini. A disp.: Mantova, Montipo, Bianchini. All.: Paterlini.

Arbitro: Mongiorgi di Bologna.

Note: ammoniti Aveni, Bizzarri, Davitti, Carnevali, Bega, Sula, Valentini, Ametta.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Castelnuovo, cento candeline per Maria

Castelnuovo, cento candeline per Maria

Dimensionamento scuole in Emilia Romagna, a Modena accorpamenti a Maranello e Fiorano

Dimensionamento scuole in Emilia Romagna, a Modena accorpamenti a Maranello e Fiorano

Promozione, il Maranello supera il Montombraro e va a +8 sui playout: tutti i tabellini

Promozione, il Maranello supera il Montombraro e va a +8 sui playout: tutti i tabellini

Promozione, La Pieve continua a risalire la classifica

Promozione, La Pieve continua a risalire la classifica

Promozione, La Pieve stende la capolista Medolla San Felice

Promozione, La Pieve stende la capolista Medolla San Felice

Promozione, United Carpi-Montombraro nel ricordo di Bigi

Promozione, United Carpi-Montombraro nel ricordo di Bigi

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Modena calcio, Ambrosino è gialloblù e Magnino ceduto all'Empoli

Modena calcio, Ambrosino è gialloblù e Magnino ceduto all'Empoli

Eccellenza, una super Cdr Mutina rifila un poker al Rolo

Eccellenza, una super Cdr Mutina rifila un poker al Rolo

Eccellenza, pesante ko per il Formigine a Fabbrico

Eccellenza, pesante ko per il Formigine a Fabbrico

Volley: Modena trionfa su Milano, entusiasmo al Palapanini

Volley: Modena trionfa su Milano, entusiasmo al Palapanini