Eccellenza, una super Cdr Mutina rifila un poker al Rolo

La Cdr Mutina riscatta la sconfitta con la Bobbiese battendo con un poker il Rolo. Al 26' vantaggio dei padroni di casa con Hoxha che tira in area piccola, Ziliani intercetta ma la palla entra in rete. In avvio di ripresa traversa di Puglisi. Al 52' gran gol di Fantastico che stoppa di petto, si coordina in rovesciata e mette la palla all' incrocio: 2-0. Al 76' Fantastico si invola in area tira, Auregli para, riprenda la palla e segna il 3-0. All'82' Cuoghi di testa in girata firma il 4-0. Al 90' Scarpato in area piccola segna il gol del 4-1.
Tabellino
ATLETIC CDR MUTINA-ROLO 4-1 ATL CDR MUTINA: Malagoli, Ognibene (74' Gargano), Hajbi, Caselli, Serra, Ricaldone (c), Cuoghi, Gualdi (63 Cremaschi), Fantastico (78' Teggi ), Hoxha (79' Panzanato ), Sakaj (75 Gollini). A disposizione. Schena, Canosa, Mazzoni, Bellucci. All. Paganelli ROLO: Auregli, Ziliani, Pipoli, Bassoli, Galli, Pappaianni (c), Borghi (62 Scarpato), Cofie, Habib, Jorge Scro (45 Bahi), Puglisi. (84'Ametta).
A disposizione Vitale, Lorenzini, Petrosino, Lo Bello, Iodice, Ferrari. All. Ferraboschi Arbitro: Romini di Ravenna Reti: 26' Hoxha, 52' e 76' Fantastico, 82' Cuoghi, 89' Scarpato Note: Ammoniti 33 Ziliani 36 Sgro 52 Sakaj 53 Ognibene 72' Ricaldone 88 Panzanato.
Matteo Pierotti