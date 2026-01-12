Promozione, United Carpi-Montombraro nel ricordo di Bigi

I tabelliniMontombraro-United Carpi 0-2Reti: 41' pt Giovannini, 15' st KolaveriMONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G., Sighinolfi (27' st Fusco), Hinek R., Corropoli D., Dardi, Baldelli (10' st Borri), Caniato, Pappalardo (20' st Corropoli S.), Pittalis (10' st Cinquegrano), Cussini. A disp.: Guerrieri, Magli, Allegra, Florini, Ferri. All.: Antonelli.UNITED CARPI: Chiossi, Vezzani (10' st Mora), Kundome, Gazzini, Paramatti, Cinelli P., Amura, Garlappi, Kolaveri (20' st Baraldi), Giovannini (10' st Malagoli, 30' st Mebelli), Crispino (15' st Nappa). A disp.: Bordini, Cavallini, Gianasi, Berni. All.: Gilioli.Arbitro: Fogacci di Bologna.Note: ammoniti Caniato, Mora.
Baiso Secchia-Sporting Scandiano 3-1 giocata il 10/01Reti: 32' pt Barbieri M. (S), 41' pt su rig. Briselli (B), 28' st Bertolani (B), 29' st Caputo (B)BAISO SECCHIA: Rosa, Pavarini, Ruopolo, Paglia, Silvestri (19' st Incerti), Bertolani (40' st Viviroli), Gazzotti, Ghirelli (38' st Benassi), Caputo, Caselli, Briselli. A disp.: Brevini, Casini, Zanetti, Pederzini.
Riese-Solierese 2-2Reti: 15' pt Manicardi (R), 5' st Mecorrapaj (S), 12' st Bozzani (S), 40' st Boccaletti (R)RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Posponi (1' st Fall), Borghi (36' st Mussini), Bonora, Marastoni, Manicardi (28' st Valenti), Prandi, Leonardi (17' st Boccaletti), Mazzoli (42' st Teocoli), Incerti. A disp.: Benati, Carra, Pirondi, Di Stasio. All.: Pavesi.SOLIERESE: Tosi, Gianelli (23' st Bartolomeo), Lazzaretti (1' st Mecorrapaj), Marani, Vignocchi, Mandreoli, Laino, Boschetti, D'Ambrosio (29' st Caselli), Feninno, Bozzani. A disp.: Prejmerean, Guandalini, Tagliavini. All.: Greco.Arbitro: Bidzogo di Parma.Note: ammoniti Posponi, Mandreoli, Boschetti. Sammartinese-Maranello 0-2Reti: 11' st, 16' st SchiavoneSAMMARTINESE: Falavigna, Barbieri, Montipò, Re, Malaguti (31' st Turri), Bega, Torlai (15' st Valentini), Acanfora (41' st Carnevali), Sula, Lecce (42' st Singh), Salsi (18' st Ametta). A disp.: Mantovan, Corradini, Berselli, Toscano. All.: Paterlini.MARANELLO: Mazzetti, Annovi, Orlandi (38' st Dello Preite), Galli (1' st Restilli), Marverti, Tognin, Baafi (13' st Capasso), Riva (42' st Seghizzi), Schiavone, Totaro, Zagari (1' st Canalini). A disp.: Khalfaoui, Guidetti, Damiano. All.: Tosi.Arbitro: Duci di Reggio Emilia.Note: ammoniti Acanfora, Orlandi, Galli, Baafi, Totaro. Virtus Camposanto-Sanmichelese 0-2Reti: 45' pt aut. Pjolla, 30' st PeddisVIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Cicero (35' st Malavasi), Mensah (30' st Denteh), Pjolla, Deliu, Bortolazzi (5' st Grazia A.), Natali, Gripshi, Stabellini (30' st Borellini Gualdi), Acanfora (15' st Ofosu). A disp.: Sacchi, Rampazzi, Ndrejaj. All.: Luppi.SANMICHELESE: Paganelli, Fontanini (17' st Baisi), Merli (25' st Minutolo), Tardini, Ashong, Farina, Rafrafi (17' st Notari), Spezzani (30' st Alicchi), Peddis (30' st Teneggi), Casta, Manzini. A disp.: Brandoli, Doku, Vernia, Gorzanelli. All.: Azzurro.Arbitro: De Luca di Piacenza.Note: ammoniti Bortolazzi, Chiossi, Fontanini. Virtus Correggio-Medolla San Felice 1-4 giocata il 10/01Reti: 1' pt Leozappa (M), 17' pt Guidone (M), 40' pt Mendi (M), 4' st Djwomo (M), 41' st Davitti (V)VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Barbieri (24' st Riccò), Pedrazzoli, Bizzarri (21' st Davoli M.), Carretti L., Lugli, Parisi, Mustica (1' st Benevelli), Davitti, Davoli F. (13' st Bottoni), Zito (31' st Davoli D.). A disp.: Morgotti, Aveni, Corradi, Acquafresca. All.: CarrettiMEDOLLA SAN FELICE: Neri, Pastorelli (1' st Malavasi), Leozappa, Sentieri (15' st Vanga), Saracino, Franco (21' st Kubilay), Hoxha (31' st Bugneac), Trajkovic, Mendi, Guidone (24' st Tecku), Djwomo. A disp.: Maccarinelli, Benassi, Bagni, Zanoli. All.: SemeraroArbitro: Cavallari di ModenaNote: ammoniti Barbieri, Pastorelli, Djwomo; angoli 4-1; recupero 1', 0'Matteo Pierotti