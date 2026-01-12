Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, United Carpi-Montombraro nel ricordo di Bigi

Il capitano della squadra morto tragicamente in Francia il 1 gennaio

Era una partita speciale quella tra United Carpi e Montombaro, speciale perché era, per la squadra appenninica, la prima senza Enrico Bigi, il capitano della squadra morto tragicamente in Francia il 1 gennaio. Le due squadre l'anno ricordato con un minuto di silenzio, un mazzo di fiori regalato dall'United Carpi e la maglietta numero 6 a bordo campo, vicino alla panchina del Montombraro.

Passando alla partita, vinta dallo United Carpi, formazione che sta facendo davvero bene quest'anno, al 24’ arriva il primo squillo della gara con un tiro di Cussini che Chiossi controlla senza difficoltà, confermando subito sicurezza tra i pali. Il vantaggio arriva al 39’ ed è di grande qualità: azione che nasce da una rimessa laterale, spizzata intelligente di Kolaveri e conclusione spettacolare di Giovannini, che in mezza rovesciata batte il portiere avversario portando avanti i blucelesti. Prima dell’intervallo, al 44’, il Montombraro sfiora il pareggio con un tiro che termina di poco sopra la traversa, ma il primo tempo si chiude sull’1-0 per gli ospiti.

Nella ripresa i blucelesti entrano in campo con il giusto atteggiamento e al 60’ trova il raddoppio: questa volta è Kolaveri a lasciare il segno, finalizzando un’azione ben costruita e mettendo al sicuro il risultato.
Con il doppio vantaggio, la squadra di mister Gilioli controlla il gioco, gestisce i cambi e concede pochissimo agli avversari, mostrando compattezza difensiva e grande attenzione fino al triplice fischio. Dopo quattro minuti di recupero, l’arbitro decreta la fine: United Carpi vittoriosa per 2-0.

Una prestazione concreta che conferma carattere, qualità e ambizione.

I tabellini

‍Montombraro-United Carpi 0-2

Reti: 41' pt Giovannini, 15' st Kolaveri

MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G., Sighinolfi (27' st Fusco), Hinek R., Corropoli D., Dardi, Baldelli (10' st Borri), Caniato, Pappalardo (20' st Corropoli S.), Pittalis (10' st Cinquegrano), Cussini. A disp.: Guerrieri, Magli, Allegra, Florini, Ferri. All.: Antonelli.

UNITED CARPI: Chiossi, Vezzani (10' st Mora), Kundome, Gazzini, Paramatti, Cinelli P., Amura, Garlappi, Kolaveri (20' st Baraldi), Giovannini (10' st Malagoli, 30' st Mebelli), Crispino (15' st Nappa). A disp.: Bordini, Cavallini, Gianasi, Berni. All.: Gilioli.

Arbitro: Fogacci di Bologna.

Note: ammoniti Caniato, Mora.


Baiso Secchia-Sporting Scandiano 3-1 giocata il 10/01

Reti: 32' pt Barbieri M. (S), 41' pt su rig. Briselli (B), 28' st Bertolani (B), 29' st Caputo (B)

BAISO SECCHIA: Rosa, Pavarini, Ruopolo, Paglia, Silvestri (19' st Incerti), Bertolani (40' st Viviroli), Gazzotti, Ghirelli (38' st Benassi), Caputo, Caselli, Briselli. A disp.: Brevini, Casini, Zanetti, Pederzini.
All.: Baroni

SPORTING SCANDIANO: Taglini, Valestri, Saetti Baraldi, Muratori, Giorgi (32' st Bottazzi), Romani (1' st Ferrari M.), Pederzoli (40' st Rinaldini), Duci, Barbieri M., Leoncelli (27' st Strozzi), Corbelli. A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Saetti, Mohamed, Ferrari R.. All.: Galantini

Arbitro: Nid Bella di Bologna

Note: spettatori 200 circa; ammoniti Pederzoli, Paglia, Strozzi, Duci; espulso Saetti Baraldi (S) al 22' st; angoli 2-7; recupero 2', 5'.

Castellarano-Castelnuovo 2-0

Reti: 45' st su rig. Turci, 50' st Lusoli

CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani (19' st Lusoli), Guicciardi (28' st Valentini), Cani, Borghi, Saccani, Piscopo (28' st Tincani), Travagliati, Turci, Bettelli (30' st Longu). A disp.: Peddis, Derby, Panicocolo, Belfasti. All.: Lodi Rizzini.

CASTELNUOVO: Ripesi, Gilioli, Fontanesi, Le Guern, Baroni, Manini, Copertino, Mazzoli (37' st Paltrinieri), Carbone (33' st Facchini), Bellentani, Cantaroni (41' st Lodi). A disp.: Menozzi, Giovanardi, Roveri, Veneri, Ienna, Cavani. All.: Casagrandi.

Arbitro: Visentini di Finale Emilia.

Note: ammoniti Borghi, Zinani, Piscopo, Bellentani, Baroni.

Masone-Casalgrande 1-1

Reti: 22' pt Borrelli (C), 21' st Mohmoh (M)

MASONE: Giaroli, Zagnoli, Valmori, Bonacini, Pozzi, Campaniello N., Acquah, Tascedda (20' st Campaniello S.), Jocic, Mohmoh, Paoli (14' st Ventura). A disp.: Catellani, Burani, Omari, Carrera, Meyong, Melioli, Keita. All.: Marchesini.

CASALGRANDE: Cammarota, Pezzi (32' st Pigoni), Palladini (18' st Fornari), Strozzi, Sabbadin, Pacella, Giordano, Sekyere, Di Costanzo (32' st Bonicelli), Borrelli (43' st Grignani), Xhuvelaj.
A disp.: Moscardini, Veroni, Dirodi, Galletta, Montecchi. All.: La Monica.

Arbitro: Kada di Piacenza.

Note: ammoniti Cammarota, Pezzi, Strozzi, Sekyere, Di Costanzo.


Riese-Solierese 2-2

Reti: 15' pt Manicardi (R), 5' st Mecorrapaj (S), 12' st Bozzani (S), 40' st Boccaletti (R)

RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Posponi (1' st Fall), Borghi (36' st Mussini), Bonora, Marastoni, Manicardi (28' st Valenti), Prandi, Leonardi (17' st Boccaletti), Mazzoli (42' st Teocoli), Incerti. A disp.: Benati, Carra, Pirondi, Di Stasio. All.: Pavesi.

SOLIERESE: Tosi, Gianelli (23' st Bartolomeo), Lazzaretti (1' st Mecorrapaj), Marani, Vignocchi, Mandreoli, Laino, Boschetti, D'Ambrosio (29' st Caselli), Feninno, Bozzani. A disp.: Prejmerean, Guandalini, Tagliavini. All.: Greco.

Arbitro: Bidzogo di Parma.

Note: ammoniti Posponi, Mandreoli, Boschetti.

Sammartinese-Maranello 0-2

Reti: 11' st, 16' st Schiavone

SAMMARTINESE: Falavigna, Barbieri, Montipò, Re, Malaguti (31' st Turri), Bega, Torlai (15' st Valentini), Acanfora (41' st Carnevali), Sula, Lecce (42' st Singh), Salsi (18' st Ametta). A disp.: Mantovan, Corradini, Berselli, Toscano. All.: Paterlini.

MARANELLO: Mazzetti, Annovi, Orlandi (38' st Dello Preite), Galli (1' st Restilli), Marverti, Tognin, Baafi (13' st Capasso), Riva (42' st Seghizzi), Schiavone, Totaro, Zagari (1' st Canalini). A disp.: Khalfaoui, Guidetti, Damiano. All.: Tosi.

Arbitro: Duci di Reggio Emilia.

Note: ammoniti Acanfora, Orlandi, Galli, Baafi, Totaro.

Virtus Camposanto-Sanmichelese 0-2

Reti: 45' pt aut. Pjolla, 30' st Peddis

VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Cicero (35' st Malavasi), Mensah (30' st Denteh), Pjolla, Deliu, Bortolazzi (5' st Grazia A.), Natali, Gripshi, Stabellini (30' st Borellini Gualdi), Acanfora (15' st Ofosu). A disp.: Sacchi, Rampazzi, Ndrejaj. All.: Luppi.

SANMICHELESE: Paganelli, Fontanini (17' st Baisi), Merli (25' st Minutolo), Tardini, Ashong, Farina, Rafrafi (17' st Notari), Spezzani (30' st Alicchi), Peddis (30' st Teneggi), Casta, Manzini. A disp.: Brandoli, Doku, Vernia, Gorzanelli. All.: Azzurro.

Arbitro: De Luca di Piacenza.

Note: ammoniti Bortolazzi, Chiossi, Fontanini.

Virtus Correggio-Medolla San Felice 1-4 giocata il 10/01

Reti: 1' pt Leozappa (M), 17' pt Guidone (M), 40' pt Mendi (M), 4' st Djwomo (M), 41' st Davitti (V)

VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Barbieri (24' st Riccò), Pedrazzoli, Bizzarri (21' st Davoli M.), Carretti L., Lugli, Parisi, Mustica (1' st Benevelli), Davitti, Davoli F. (13' st Bottoni), Zito (31' st Davoli D.). A disp.: Morgotti, Aveni, Corradi, Acquafresca. All.: Carretti

MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Pastorelli (1' st Malavasi), Leozappa, Sentieri (15' st Vanga), Saracino, Franco (21' st Kubilay), Hoxha (31' st Bugneac), Trajkovic, Mendi, Guidone (24' st Tecku), Djwomo. A disp.: Maccarinelli, Benassi, Bagni, Zanoli. All.: Semeraro

Arbitro: Cavallari di Modena

Note: ammoniti Barbieri, Pastorelli, Djwomo; angoli 4-1; recupero 1', 0'

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

