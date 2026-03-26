In Promozione la United Carpi ha fatto ricorso per errore tecnico dell’arbitro chiedendo la ripetizione della gara dopo la sconfitta per 3-0 con lo Sporting Scandiano. L’episodio nel mirino è il retropassaggio del centrocampista scandianese Leoncelli che a 10’ dalla fine, sull’1-0 per i reggiani, aveva messo la punta carpigiana Kolaveri davanti al portiere, fermato però per un inesistente offside che come noto su retropassaggio non c’è, errore grave da parte dell’arbitro Barigazzi di Reggio e del suo assistente che lo sbandiera.
Nicolò Gilioli, allenatore della United Carpi: 'Dico solo che il guardalinee ci ha mandato anche una mail per chiederci scusa... quindi sì, l'hanno ammesso l'errore. Non so se faranno ripetere o meno la partita, fatto sta che è un errore talmente tanto grave che a noi sembrava giusto farci sentire in questo modo. Poi dopo non è che noi ci stiamo giocando qualcosa in questo momento, quindi che se si rifaccia o no, non sarà un problema. Però è stato un errore così clamoroso che era giusto almeno farci sentire'.
Diciamo che al di là del fatto che l'arbitro, non avendo ammesso subito che si trattava di un errore, ben difficilmente lo avrà messo a referto e quindi la partita quasi sicuramente non si rigiocherà. Va anche detto che l'arbitro ha fischiato prima che Kolaveri segnasse, quindi non si può nemmeno parlare di gol annullato.
Matteo Pierotti
Promozione, grave errore dell'arbitro: la United Carpi chiede di ripetere la gara con lo Scandiano
Nicolò Gilioli, allenatore della United Carpi: 'E' stato un errore così clamoroso che era giusto almeno farci sentire'
In Promozione la United Carpi ha fatto ricorso per errore tecnico dell’arbitro chiedendo la ripetizione della gara dopo la sconfitta per 3-0 con lo Sporting Scandiano. L’episodio nel mirino è il retropassaggio del centrocampista scandianese Leoncelli che a 10’ dalla fine, sull’1-0 per i reggiani, aveva messo la punta carpigiana Kolaveri davanti al portiere, fermato però per un inesistente offside che come noto su retropassaggio non c’è, errore grave da parte dell’arbitro Barigazzi di Reggio e del suo assistente che lo sbandiera.
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