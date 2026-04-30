Promozione, il Montombraro già retrocesso chiude in bellezza

Si conclude con una vittoria del Montombraro sul Casalgrande l’anticipo dell’ultima di campionato del girone B di Promozione tra due squadre da tempo retrocesse. La formazione di Bernabei conquista così i primi punti da quando è arrivato il nuovo mister. Lo stesso Bernabei, confermato anche per la prossima stagione nonostante la retrocessione in Prima, commenta questa vittoria: 'Abbiamo onorato il campionato fino alla fine disputando un'ottima gara. Abbiamo fallito diverse occasioni per il raddoppio e ci hanno anche annullato un gol per un fuorigioco che non c'era. Debbo anche dire che nel finale il loro centravanti (Grignani) ha fallito il pareggio, per fortuna che Cinelli con un grande intervento ha evitato la beffa'.

Il tabellino

MONTOMBRARO-CASALGRANDE 1-0

MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G., Sighinolfi G., Hinek R., Borri, Dardi, Pittalis (20′ st Cussini), Baldelli, Naini (45′ st Ferri), Caniato (43′ st Florini), Pappalardo (39′ st Allegra). A disp.: Guerrieri, Sighinolfi A., Fusco. All.: Bernabei

CASALGRANDE: Moscardini, Pezzi (26′ st Veroni), Giordano, Negu (25′ st Mediani), Sabbadin, Fornari, Bonicelli (43′ st Galletta), Sekyere (7′ st Strozzi), Grignani, Malavasi, Xhuvelaj. A disp.: Pe, Palladini, Di Costanzo. All.: La Monica

Arbitro: Ferranti di Ferrara

Matteo Pierotti