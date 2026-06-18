Terza categoria: a Modena si prevedono 32 squadre

Sono 33 al momento le squadre modenesi di Terza Categoria, anzi 32 perché quasi sicuramente il San Damaso U21, vincitore dei playoff del girone B di Modena, verrà ripescato in Seconda. Non ci sono più Gaggio, Terre di Castelnuovo Under 23 e Concordia che non si iscriveranno, mentre le nuove per ora sono tre, Virtus Formigine (giocherà a Gorzano), United Castelfranco e Mirandolese U21. Ieri si era poi sparsa la voce di un ritorno della Rinascita Budrione, ma alla fine la società carpigiana ha deciso di andare avanti solo con la Uisp (decisione sensata). Non c'è più il Borghetto Sant'Anna che sale in Seconda grazie al titolo della Carpine. Nonostante i dubbi iniziali, saranno al via Forese Nord e Fides Panzano, le due squadre che nell'ultima stagione hanno subito oltre 100 reti, il Real Maranello e la Prignanese. Poi ci sono le retrocesse Audax Casinalbo, lo stesso Real Maranello, il Concordia (ma non si iscriverà) e la Villa d'Oro. Sono salite in Seconda la Monari Nasi, che però si è fusa col San Damaso e farà solo la Prima, la Cognentese, il Vallalta e, tramite i playoff, anche la Cortilese e la San Francesco Smile.Anche il San Damaso U21 alle fine dovrebbe essere ripescato in Seconda.L'Athletic Solignano si chiamerà Athletic Castelnuovo e giocherà a Montale.A questo punto, però, speriamo che il numero di squadre di Terza non aumenti visto che il comitato di Modena sarà costretto, anche quest'anno, a fare due gironi a 16 squadre ciascuno, difficilmente gestibili con ben 4 turni infrasettimanali, ammesso poi che la stagione sia clemente altrimentisaranno anche di più. E poi, diciamolo francamente, in questi ultimi anni, a parte qualche rara eccezione come il Vallalta e poche altre, abbiamo visto tra le nuove affiliate, squadre che farebbero fatica anche nei campionato Uisp e Csi.

Ecco l'elenco attuale: Virtus Formigine, United Castelfranco, Mirandolese U21, Real Maranello, Audax Casinalbo, Villa d'Oro, Academy Tdc, Athletic Castelnuovo, Baracca Beach, Castelfranco, Cimone, Crp Bortolotti, Eagles Virtus Ancora, Fides Panzano, Fonda Pavullese, Forese Nord, Ganaceto, Gioconda, Junior Fiorano, Magreta, Manzolino, Montefiorino, Prignanese, 4 Ville, Real Montale, Roveretana, Sanfa, Serramazzoni, Union Sozzigalli, Union 81, Vignolese, Visport.