Modena Corre...nel Frignano: 7 tappe per l'edizione 2026

Nel prossimo fine settimana si parte, anzi si corre. Sabato prossimo 20 maggio, è prevista l'edizione 2026 del Circuito del Frignano, il cartellone di corsa in montagna organizzato da Uisp che ormai anima l'Appennino modenese ben quindici estati, con alcuni dei suoi percorsi più iconici e difficili.





Sette tappe con l'ultima il 12 settembre quando l'evento conclusivo sarà anche quello più impegnativo e 'montano' fino a Capanno Tassoni, sotto la Croce Arcana.





Il programma, le date

Sabato 20 giugno sarà il momento del via del Circuito del Frignano, con la storica 'Panoramica di Monchio', poi si passerà a domenica 5 luglio la '4 Rioni Sestolese', pausa per il caldo di luglio di tre settimane e si tornerà in pista, o meglio in sentiero domenica 26 luglio con la tappa a Riolunato e la sua 'Corri a Rio', domenica 2 agosto il 'Giro delle Borgate' a Vitriola di Montefiorino, domenica 9 agosto la 'Camminata di Lama Mocogno', per poi saltare a fine estate con la classicissima di Pavullo, il 'Giro delle 4 Torri' del 30 agosto e la tappa finale appunto sabato 12 settembre col percorso 'Fanano-Capanno Tassoni'.





Come ogni anno ci saranno le due classifiche del Circuito del Frignano e quella del

Circuito Uisp di Corsa in Montagna, divise per categorie ed età e aperte a tutti. Al Circuito del Frignano possono partecipare i tesserati di tutti gli enti e della Fidal purché in regola, e si tiene conto dei 5 migliori risultati sulle 7 tappe in programma, partendo dai punteggi prestabiliti che assegnano 100 punti al vincitore e poi via a scalare fino a 1 punto, con premiazioni per i primi 30 uomini e le prime 15 donne, riconoscimento speciale al miglior classificato proveniente dal Frignano e il premio per i 'Senatori' che completeranno tutte e 7 le tappe. La classifica del Circuito Uisp di Corsa in Montagna invece è riservata ai tesserati Uisp e avrà anche una classifica a squadre.