Dilettanti, muore a 25 anni Enrico Bigi, difensore del Montombraro

Calcio dilettanti in lutto. E' morto Enrico Bigi, giovane 25enne del Montombraro, mentre era in vacanza con i propri amici in Francia, a Chamonix. E' caduto da un ponte su via Marie Paradis, nella notte di Capodanno, con un volo di 6 metri che gli è stato fatale. Pare che fosse da solo e le cause della caduta sono al momento al vaglio della polizia francese. Il ragazzo, bolognese, giocava da alcune stagioni nel Montombraro, squadra di Promozione, dopo aver militato nel Bolognese, al Valsetta Lagaro e al Corticella. La partita di martedì Montombraro-Castelnuovo, prima di ritorno, è già stata rinviata. 'La società Montombraro piange la scomparsa di Enrico Bigi, venuto tragicamente a mancare l’1 gennaio. Enrico, classe 2000, roccioso difensore centrale, apprezzato sia per le sue qualità tecniche che per la sua grinta messa in campo ogni domenica, arriva a Montombraro nella stagione 2022/23 contribuendo alla vittoria del campionato di prima categoria e alla salvezza nel

campionato di promozione successivo. Enrico lascia un vuoto incolmabile. La società, lo staff e la squadra si stringono con affetto ai suoi cari in questo momento di dolore. Le attività sono sospese fino a data da destinarsi'.

