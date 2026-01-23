Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

L’omaggio a Pergreffi nel pre-partita

La sfida tra Modena e Palermo, in programma domani sabato 24 gennaio alle ore 17:15, si preannuncia già come una delle gare più partecipate della stagione. La prevendita ha infatti superato quota 13.000 spettatori, somma tra i 7.261 biglietti venduti – di cui 2.943 destinati al settore ospiti, dato definitivo – e gli abbonati gialloblù. Un dato che conferma l’attesa crescente attorno al match e che lascia presagire un colpo d’occhio importante allo stadio Alberto Braglia.Le biglietterie dell’impianto apriranno domani dalle 14:45 alle 17:45, mentre i tifosi locali potranno continuare ad acquistare il tagliando anche online, nei punti vendita Vivaticket e presso il Modena Store. Per i sostenitori rosanero, invece, la prevendita si chiuderà oggi alle 19:00.La gara sarà anche l’occasione per il popolo gialloblù di salutare Antonio Pergreffi, ex capitano che ha da poco annunciato il ritiro dal calcio giocato. Il difensore, protagonista di stagioni significative con la maglia del Modena, ha intrapreso un nuovo percorso da dirigente nel Settore Giovanile. La società ha previsto un momento di omaggio nel pre-gara, che si annuncia particolarmente sentito.Con oltre 13.000 spettatori attesi, il Modena invita i tifosi a raggiungere lo stadio con largo anticipo.I varchi apriranno alle 15:45 e ogni settore sarà dotato di almeno un lettore per validare i biglietti digitali su smartphone. Per evitare code ai tornelli, è consigliato arrivare a piedi, in bicicletta o in monopattino.Gli abbonati dovranno portare con sé sia la Modena Card sia il segnaposto. Come da regolamento, non sarà possibile introdurre bottigliette di plastica con il tappo.Per chi sceglierà di raggiungere il Braglia in bicicletta o monopattino, sarà attivo dalle 16:15 il servizio di deposito custodito sotto la tribuna del parco Novi Sad. Il servizio, gratuito e gestito dai volontari della Ciclofficina Popolare, resterà disponibile fino a 30 minuti dopo il termine della partita.