Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Le biglietterie dell’impianto apriranno domani dalle 14:45 alle 17:45, mentre i tifosi locali potranno continuare ad acquistare il tagliando anche online, nei punti vendita Vivaticket e presso il Modena Store. Per i sostenitori rosanero, invece, la prevendita si chiuderà oggi alle 19:00.
L’omaggio a Pergreffi nel pre-partitaLa gara sarà anche l’occasione per il popolo gialloblù di salutare Antonio Pergreffi, ex capitano che ha da poco annunciato il ritiro dal calcio giocato. Il difensore, protagonista di stagioni significative con la maglia del Modena, ha intrapreso un nuovo percorso da dirigente nel Settore Giovanile. La società ha previsto un momento di omaggio nel pre-gara, che si annuncia particolarmente sentito.
Accessi e raccomandazioni per il pubblicoCon oltre 13.000 spettatori attesi, il Modena invita i tifosi a raggiungere lo stadio con largo anticipo.
Gli abbonati dovranno portare con sé sia la Modena Card sia il segnaposto. Come da regolamento, non sarà possibile introdurre bottigliette di plastica con il tappo.