Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

F1, ecco la nuova Ferrari SF-26. Vasseur: 'E' l’inizio di un nuovo ciclo'

F1, ecco la nuova Ferrari SF-26. Vasseur: 'E' l’inizio di un nuovo ciclo'

'Dalla settimana prossima a Barcellona cominceremo il lavoro di comprensione e validazione della vettura'

2 minuti di lettura
La Ferrari ha presentato la SF-26, la nuova monoposto con cui la squadra affronterà il Campionato del Mondo di Formula 1, il cui inizio è previsto l’8 marzo in Australia. La vettura, la settantaduesima realizzata dalla Casa di Maranello per la massima categoria automobilistica, apre un nuovo ciclo regolamentare che segna l’inizio di una fase completamente inedita per la F1, che sarà caratterizzata da vetture più leggere, da un profondo ripensamento dei concetti aerodinamici e da una nuova generazione di power unit.

La presentazione si è svolta oggi presso la pista di Fiorano. 'La SF-26 segna l’inizio di un nuovo ciclo per la Formula 1 e per Ferrari che propone, nello stesso anno, nuove regole per il telaio, per la power unit, nuovi carburanti e gomme con caratteristiche differenti. Questa vettura è il risultato di un grande lavoro di squadra e segna l’inizio di un percorso completamente nuovo, costruito su regole diverse che vede tutti i concorrenti dover fare i conti con non poche incognite – spiega il team principal Frederic Vasseur –. Il team è allineato e più unito che mai in vista della stagione che ci attende'. 

'Dalla settimana prossima a Barcellona cominceremo il lavoro di comprensione e validazione della vettura.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
In questa prima fase la priorità sarà imparare quanto più possibile e iniziare a costruire basi solide sulle quali pianificare il lavoro in vista dell’inizio della stagione', ha aggiunto Vasseur.


'Le regole 2026 richiedono una preparazione ancora più approfondita, soprattutto a noi piloti. Ci sono molti sistemi nuovi da comprendere e sfruttare al meglio, e per questo abbiamo lavorato molto fin dalle fasi iniziali dello sviluppo del progetto. Nei miei anni in Ferrari abbiamo già vissuto insieme importanti cambiamenti regolamentari: sappiamo quanto la sfida sia complessa, ma stiamo lavorando con grande motivazione per arrivare in pista il più preparati possibile'. Così Charles Leclerc. “La gestione dell’energia e della power unit sarà uno degli aspetti più significativi. Il supporto dei tifosi in questa stagione sarà particolarmente importante: è ciò che rende Ferrari così speciale e ci spinge a dare sempre il massimo', aggiunge Leclerc, che si prepara ad iniziare l’ottava stagione con la scuderia di Maranello.


'Il 2026 rappresenta una sfida enorme per tutti: è probabilmente il cambiamento regolamentare più grande che abbia vissuto nel corso della mia carriera. Quando si entra in una nuova era come questa tutto ruota attorno allo sviluppo, alla capacità di crescere come squadra e di farlo nella stessa direzione”. Così Lewis Hamilton. 'Sarà un anno estremamente importante sotto il profilo tecnico, in cui il ruolo del pilota sarà centrale nella gestione dell’energia, dei nuovi sistemi e nel contribuire alla comprensione della macchina.
È una sfida che affrontiamo insieme, da squadra, potendo contare anche sul supporto straordinario dei tifosi, che significa tantissimo per tutti noi', conclude Hamilton, che si appresta ad iniziare la seconda stagione con la scuderia di Maranello.

Foto Ufficio stampa Ferrari

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Rifiuti, Ludovica Ferrari (Pd) incoraggia Mezzetti: ‘Continuare sulla strada del cambiamento’

Rifiuti, Ludovica Ferrari (Pd) incoraggia Mezzetti: ‘Continuare sulla strada del cambiamento’

Forbes, 79 miliardari italiani: Modena nella mappa dei grandi patrimoni

Forbes, 79 miliardari italiani: Modena nella mappa dei grandi patrimoni

Formula 1: Verstappen in pole all'ultimo gran premio davanti a Norris e Piastri, Leclerc è quinto

Formula 1: Verstappen in pole all'ultimo gran premio davanti a Norris e Piastri, Leclerc è quinto

Verstappen giganteggia in Qatar, Norris solo quarto. Ferrari anonime spettatrici

Verstappen giganteggia in Qatar, Norris solo quarto. Ferrari anonime spettatrici

Piastri domina in Qatar, vince la sprint e conquista la pole. Notte fonda Ferrari

Piastri domina in Qatar, vince la sprint e conquista la pole. Notte fonda Ferrari

Urbanistica Modena, no cara assessore Ferrari le cose non stanno come lei afferma

Urbanistica Modena, no cara assessore Ferrari le cose non stanno come lei afferma

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Prima, salta anche la panchina dello Junior Finale: esonerato Cestari

Prima, salta anche la panchina dello Junior Finale: esonerato Cestari

Eccellenza, mister Paganelli (Cdr Mutina): 'Sono veramente contento dei miei ragazzi'

Eccellenza, mister Paganelli (Cdr Mutina): 'Sono veramente contento dei miei ragazzi'

Modena - Palermo, la prevendita parte col botto, e sarà la giornata del saluto a Pergreffi

Modena - Palermo, la prevendita parte col botto, e sarà la giornata del saluto a Pergreffi

Promozione, La Pieve continua a risalire la classifica

Promozione, La Pieve continua a risalire la classifica