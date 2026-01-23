Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi insiste: 'Siamo ente privato, nessuno ha ancora il dato puntuale dell'ammanco'

Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi insiste: 'Siamo ente privato, nessuno ha ancora il dato puntuale dell'ammanco'

Ai microfoni di Tvqui il presidente della Fondazione Matteo Tiezzi è tornato oggi sul tema dell'ammanco da circa 2 milioni di euro dalle casse dell'ente

1 minuto di lettura

'Abbiamo sentito l'esigenza di avere dei dati puntuali, perchè non vogliamo fare affidamento su delle prime impressioni. Sono girate delle cifre, ma nessuno ha il dato puntuale. Il dato puntuale si deduce dalle scritture e dagli elementi contabili. Le indagini sono state fatte da dei professionisti e i primi riscontri li stiamo avendo in questi giorni, il lavoro è stato molto impegnativo quindi ha richiesto tempo. Credo che abbiano fatto un ottimo lavoro, prenderemo le decisioni con i nostri organi'. Così ai microfoni di Tvqui il presidente della Fondazione Matteo Tiezzi è tornato oggi sul tema dell'ammanco da circa 2 milioni di euro dalle casse dell'ente.

Su cosa sia accaduto sta indagando una società esterna, la KPMG che starebbe scavando nel corso degli anni, perché già dal 2020, il dipendente avrebbe iniziato a sottrarre denaro.

Ma come è possibile che nonostante le prime anomalie siano state scoperte dalla Guardia di Finanza sei mesi fa, ancor oggi non si sappia nemmeno la cifra esatta sottratta? Eppure, come dichiarato da Enrico Fontana, avvocato del dipendente accusato dell'ammanco, il tutto è passato da bonifico tracciabile.

'La Fondazione è un ente privato, la comunicazione è un dovere da parte nostra, ma la comunicazione non può prescindere dal rispetto dagli organi delle istituzioni, io quindi voglio passare prima dal mio cda e dal mio cdi che sono i miei primi referenti' - ha aggiunto Tiezzi a Tvqui.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Scandalo Fondazione, il 'silenzio assordante' del Comune di Modena e i 3 milioni ricevuti in un anno

Scandalo Fondazione, il 'silenzio assordante' del Comune di Modena e i 3 milioni ricevuti in un anno

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo

Scandalo Fondazione Modena, quando nel 2023 il dg Benedetti si vantava di aver salvaguardato il patrimonio

Scandalo Fondazione Modena, quando nel 2023 il dg Benedetti si vantava di aver salvaguardato il patrimonio

Scandalo Fondazione di Modena, un bel concerto e passa la paura

Scandalo Fondazione di Modena, un bel concerto e passa la paura

Fondazione di Modena: l'ammanco è ancora ignoto, ma per cda e revisori compensi annui da 621mila euro

Fondazione di Modena: l'ammanco è ancora ignoto, ma per cda e revisori compensi annui da 621mila euro

Scandalo Fondazione di Modena, il Pd ancora una volta nasconde la polvere sotto il tappeto

Scandalo Fondazione di Modena, il Pd ancora una volta nasconde la polvere sotto il tappeto

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Articoli Recenti Sicurezza, botta e risposta del giorno dopo la serata Noi Reagiamo

Sicurezza, botta e risposta del giorno dopo la serata Noi Reagiamo

Sicurezza scuole, Giacobazzi (Fi): ‘Comune verifichi l’efficacia dell’educativa di strada'

Sicurezza scuole, Giacobazzi (Fi): ‘Comune verifichi l’efficacia dell’educativa di strada'

Dimensionamento scolastico ancora in alto mare: fumata nera dall'incontro tra sindacato e commissario

Dimensionamento scolastico ancora in alto mare: fumata nera dall'incontro tra sindacato e commissario

Caso dehors a Modena, Fdi dà ragione a Zanca: ‘Numeri esponenziali di irregolari’

Caso dehors a Modena, Fdi dà ragione a Zanca: ‘Numeri esponenziali di irregolari’