Modena città dei Festival, dalla Fondazione di Modena maxi contributo al Comune da 352mila euro: +60%

Lievita il contributo che la Fondazione di Modena ha deciso di concedere al Comune di Modena per 'Modena città dei Festival'. Per il progetto Modena Città dei Festival il contributo di Fondazione di Modena nel 2024 era stato di 220mila euro, mentre quest'anno l'ente guidato da Matteo Tiezzi, da mesi al centro delle polemiche per lo scandalo dell'ammanco da oltre un milione di euro, ha deciso di erogare 352mila euro. Un aumento pari al 60%.





'La Fondazione di Modena, il Comune di Modena e la Fondazione San Carlo, attraverso la sottoscrizione del protocollo, si sono impegnate a promuovere e sviluppare la programmazione di Modena città dei Festival, al fine di favorire l’organizzazione di iniziative interdisciplinari e partecipate che favoriscono transiti e scoperte da parte del pubblico, in un’atmosfera che valorizzi la relazione tra spazio pubblico, patrimonio ed eventi - si legge nella delibera che recepisce la lettera della Fondazione (foto sopra) -. Sviluppare le sinergie tra i festival del progetto per massimizzarne l’efficienza gestionale, aumentare gli scambi e le relazioni tra associazioni e professionisti degli ambiti culturali coinvolti, promuovendo progettazioni partecipate e reti di collaborazione; rafforzare le azioni integrate di promozione e valorizzazione dell’offerta culturale del territorio, che abbiano come denominatore

comune il mantenimento, la valorizzazione e lo sviluppo della cultura nel territorio modenese; sviluppare politiche unitarie di fundraising con l’obiettivo di garantire una crescente sostenibilità economica del progetto nel tempo, curandone al contempo la sostenibilità sociale ed ambientale; consolidare l'immagine unitaria e la comunicazione coordinata del progetto, programmarne il calendario, individuare la forma più idonea per la catalizzazione di interesse e l'attrazione di risorse, e intraprendere tutte le iniziative di richiamo internazionale volte allo sviluppo dell’audience del progetto; sviluppare e proporre un nuovo progetto di promozione turistica “Modena Città dei Festival”, un brand che unisce i Festival con attrattività turistica, con l’obiettivo di promuoverli unitariamente attraverso specifici strumenti di promozione turistica'.

Tutto ciò premesso 'Fondazione di Modena ha disposto di assegnare, per l’anno 2026, un contributo di 352.000 euro, a fronte di un progetto di pari importo'.