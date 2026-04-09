Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena città dei Festival, dalla Fondazione di Modena maxi contributo al Comune da 352mila euro: +60%

Modena città dei Festival, dalla Fondazione di Modena maxi contributo al Comune da 352mila euro: +60%

Quest'anno l'ente guidato da Tiezzi, da mesi al centro delle polemiche per lo scandalo dell'ammanco milionari, ha deciso di erogare una cifra record

2 minuti di lettura

Lievita il contributo che la Fondazione di Modena ha deciso di concedere al Comune di Modena per 'Modena città dei Festival'. Per il progetto Modena Città dei Festival il contributo di Fondazione di Modena nel 2024 era stato di 220mila euro, mentre quest'anno l'ente guidato da Matteo Tiezzi, da mesi al centro delle polemiche per lo scandalo dell'ammanco da oltre un milione di euro, ha deciso di erogare 352mila euro. Un aumento pari al 60%.


'La Fondazione di Modena, il Comune di Modena e la Fondazione San Carlo, attraverso la sottoscrizione del protocollo, si sono impegnate a promuovere e sviluppare la programmazione di Modena città dei Festival, al fine di favorire l’organizzazione di iniziative interdisciplinari e partecipate che favoriscono transiti e scoperte da parte del pubblico, in un’atmosfera che valorizzi la relazione tra spazio pubblico, patrimonio ed eventi - si legge nella delibera che recepisce la lettera della Fondazione (foto sopra) -. Sviluppare le sinergie tra i festival del progetto per massimizzarne l’efficienza gestionale, aumentare gli scambi e le relazioni tra associazioni e professionisti degli ambiti culturali coinvolti, promuovendo progettazioni partecipate e reti di collaborazione; rafforzare le azioni integrate di promozione e valorizzazione dell’offerta culturale del territorio, che abbiano come denominatore

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
comune il mantenimento, la valorizzazione e lo sviluppo della cultura nel territorio modenese; sviluppare politiche unitarie di fundraising con l’obiettivo di garantire una crescente sostenibilità economica del progetto nel tempo, curandone al contempo la sostenibilità sociale ed ambientale; consolidare l'immagine unitaria e la comunicazione coordinata del progetto, programmarne il calendario, individuare la forma più idonea per la catalizzazione di interesse e l'attrazione di risorse, e intraprendere tutte le iniziative di richiamo internazionale volte allo sviluppo dell’audience del progetto; sviluppare e proporre un nuovo progetto di promozione turistica “Modena Città dei Festival”, un brand che unisce i Festival con attrattività turistica, con l’obiettivo di promuoverli unitariamente attraverso specifici strumenti di promozione turistica'.

Tutto ciò premesso 'Fondazione di Modena ha disposto di assegnare, per l’anno 2026, un contributo di 352.000 euro, a fronte di un progetto di pari importo'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Continua la folle corsa del Diesel, a Modena superato il differenziale di 40 centesimi dalla benzina

Continua la folle corsa del Diesel, a Modena superato il differenziale di 40 centesimi dalla benzina

Sicurezza, il partito di Vannacci lancia anche a Modena la raccolta firme 'Tolleranza Zero'

Sicurezza, il partito di Vannacci lancia anche a Modena la raccolta firme 'Tolleranza Zero'

Modena, Intrecci sonori: nella Chiesa Santa Maria delle Assi l'ensamble femminile Sulpitia Cesis

Modena, Intrecci sonori: nella Chiesa Santa Maria delle Assi l'ensamble femminile Sulpitia Cesis

Modena, l’ex presidente UCOII Yassine Lafram a confronto sull’Islam nell’Italia di oggi

Modena, l’ex presidente UCOII Yassine Lafram a confronto sull’Islam nell’Italia di oggi

Modena, alla scuola Euphonia arriva il Doré Quartet

Modena, alla scuola Euphonia arriva il Doré Quartet

Sicurezza urbana, il 'modello Ferrara' arriva a Modena: confronto col comandante Claudio Rimondi

Sicurezza urbana, il 'modello Ferrara' arriva a Modena: confronto col comandante Claudio Rimondi

Spazio ADV dedicata a Guardiamoci negli occhi
Articoli più Letti Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Modena, tutti i redditi di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni

Modena, tutti i redditi di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni

Modena, Mezzetti pensa al rimpasto: fuori Molinari e anche Camporota è in bilico

Modena, Mezzetti pensa al rimpasto: fuori Molinari e anche Camporota è in bilico

Accoltellato la mattina di Pasqua in via del Tirassegno: grave all'ospedale

Accoltellato la mattina di Pasqua in via del Tirassegno: grave all'ospedale

Articoli Recenti Manutenzione strade Modena, il contratto del 2022 cresce del 21%

Manutenzione strade Modena, il contratto del 2022 cresce del 21%

Carpi ha revocato ufficialmente la cittadinanza al Duce, asse Pd-Forza Italia: Fdi e Lega non votano

Carpi ha revocato ufficialmente la cittadinanza al Duce, asse Pd-Forza Italia: Fdi e Lega non votano

'Le case dei rider dove i rider non sono più di casa'

'Le case dei rider dove i rider non sono più di casa'

Carpi, oggi si (ri)vota la revoca della cittadinanza al Duce. E grazie a Forza Italia l'odg passerà

Carpi, oggi si (ri)vota la revoca della cittadinanza al Duce. E grazie a Forza Italia l'odg passerà