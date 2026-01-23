Prima categoria, lo Junior Finale ha scelto Vertuani

Alessandro Vertuani, classe 1986, è il nuovo allenatore della prima squadra dello Junior Finale dopo l'esonero di mister Cestari. La scelta del direttore generale Ludwig Pederzini e del direttore sportivo Davide Marchesini è caduta su un tecnico giovane, con un passato importante da calciatore e tanta voglia di emergere.

Vertuani, originario di Sermide, ha un curriculum calcistico di alto profilo: campionati di Eccellenza, Promozione e Prima in cui si è sempre distinto per qualità, capacità di stare in campo e per il vizio del gol pur essendo un centrocampista incursore. Tra le varie esperienze si possono citare Rolo, Poggese, Camposanto e Bondeno. Ora inizia una nuova avventura in panchina con tanto entusiasmo e la voglia di portare nell’area tecnica la stessa energia che ci metteva da calciatore.

«Ringrazio la società per la fiducia – sono le prime parole di mister Vertuani - La scelta di Finale è stata facile e immediata: è una piazza storica, con giocatori forti che non meritano assolutamente questa classifica». Il tecnico, che stasera dirigerà il primo allenamento e sarà affiancato da Giacomo Diegoli, fissa già i primi obiettivi: «Domenica si gioca subito, quindi inseriremo pochissimi concetti ma importanti per provare a portare a casa i tre punti. Dalla prossima settimana invece lavoreremo con più calma sui principi che voglio vedere: aggressione sul portatore di palla, intensità nei duelli e calcio propositivo. Ma prima di tutto abbiamo bisogno di ritrovare fiducia. Cosa dirò ai giocatori? Vorrei trasmettere loro il mio entusiasmo e la mentalità che mi ha contraddistinto nella mia carriera da calciatore: quella di chi non molla mai e di chi lotta su ogni pallone».

Matteo Pierotti