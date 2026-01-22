Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Prima, salta anche la panchina dello Junior Finale: esonerato Cestari

Lo Junior è in nona posizione, a -4 dai playoff e a +3 dalla zona playout, ma nelle ultime 4 giornate ha raccolto solo 3 punti

Davvero un esonero inusuale quello dello Junior Finale. La squadra perde il sabato nell'anticipo contro il Rivara, tutto tranquillo, poi passano quattro giorni la società decide di esonerare il mister. E' successo proprio questo allo Junior Finale che mercoledì sera ha ufficializzato l'esonero di Sergio Cestari (nel comunicato c'è scritto di comune accordo, ma si tratta di un esonero vero e proprio). «La società desidera ringraziare sinceramente Sergio per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati, augurandogli un grande in bocca al lupo per il futuro personale e professionale», questo il comunicato del club neroverde che al momento ha affidato la panchina al vice Giacomo Diegoli. Cestari era arrivato a inizio stagione, scelto a maggio dopo l’addio da Riccardo Cumani, il tecnico della promozione in Prima. Lo Junior è in nona posizione, a -4 dai playoff e a +3 dalla zona playout, ma nelle ultime 4 giornate ha raccolto solo 3 punti, il successo 1-0 sullo Spilamberto del 14 dicembre, perdendo le altre 3 gare con Cavezzo, Fiorano e sabato alla ripresa contro il Rivara. Intanto Polinago-Nonantola riprenderà dal 12’ sull’1-0 mercoledì 28 gennaio alle 20,30 dopo la sospensione per nebbia.

Matteo Pierotti

