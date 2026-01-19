Promozione, La Pieve continua a risalire la classifica

I tabellini

La Pieve Nonantola ottiene la seconda vittoria consecutiva con la Virtus Correggio. La Pieve Nonantola parte subito forte ed al 3’ trova la rete del vantaggio con Cantarello che ribadisce in rete sulla respinta di De Chirico. Al 17’ conclusione dalla lunga distanza Riccò ma Mbaye si distende e manda in angolo. Al 18’ i granata trovano il raddoppio, Timperio raccoglie la respinta di un difensore ospite e con un tiro preciso dalla sinistra supera De Chirico. Al 28’ ci prova Cheli dal limite, palla che esce sulla sinistra. Al 29’ conclusione di Lugli dalla sinistra ma la palla termina sull’esterno delle rete. Al 30’ è ancora la squadra di mister Barbi ad andare a segno con la conclusione perfetta di Cantarello che supera l’estremo difensore ospite. Al 58’ colpo di testa di Benevelli, blocca Mbaye. Al 67’ la Virtus Correggio trova la rete del 3-1 con la deviazione vincente di Davitti che supera Mbaye. Al 69’ doppio intervento di Mbaye che salva i granata prima sul tiro di Davitti e subito dopo su Parisi.Al minuto 81 accorciano ulteriormente le distanze gli ospiti con la conclusione vincente di Acquafresca dal limite.La Pieve Nonantola-Virtus Correggio 3-2Reti: 3' pt, 30' pt Cantarello (P), 18' pt Timperio (P); 22' st Davitti (V), 36' st Acquafresca (V)LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Monari (26' st Belfakir), Timperio, Sghedoni, Casarano, Boriani (20' st Sharaf), Montorsi (20' st Iazzetta), Cheli, Cantarello (20' st Pellegrino), Gilli. A disp.: Borghi, Pepe, Shanableh, Traversi, Migliaccio. All.: BarbiVIRTUS CORREGGIO: De Chirico, Riccò (35' st Barbieri), Carretti L. (46' st Davoli D.), Davoli M. (15' st Acquafresca), Aveni, Casarini, Davoli F. (28' st Bottoni), Lugli, Davitti, Parisi, Benevelli (25' st Zito). A disp.: Morgotti, Bizzarri, Ferrari, Pedrazzoli. All.: CarrettiArbitro: Berardo di BolognaNote: ammoniti Boriani, Cantarello, Timperio, Pellegrino, Aveni, Casarini, Parisi.Casalgrande-Riese 0-5Reti: 17' pt Prandi, 19' pt Mazzoli, 31' pt su rig. Fontanesi, 26' st Leonardi, 43' st BoccalettiCASALGRANDE: Cammarota, Giordano (35' st Galletta), Fornari (25' st Pezzi), Strozzi (12' st Grignani), Sabbadin, Pacella, Xoxha, Sekyere (30' st Dirodi), Di Costanzo (32' st Manfredonia), Xhuvelaj, Bonicelli. A disp.: Moscardini, Palladini, Pigoni, Veroni. All.: La MonicaRIESE: Codeluppi, Cuoghi, Mussini, Borghi (37' st Boccaletti), Incerti, Marastoni, Manicardi (10' st Di Stasio), Prandi, Fontanesi, Mazzoli, Fall (1' st Leonardi). A disp.: Benati, Pirondi, Posponi, Bonora, Capra, Valenti.All.: PavesiArbitro: Bonazzi di Reggio EmiliaNote: ammonito Xhuvelaj. Castelnuovo-Masone 1-2Reti: 6' st Carbone (C), 20' st Jocic (M), 40' st Carrera (M)CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Copertino, Bellei Ponzi, Baroni, Le Guern, Ienna, Veneri (28' st Cantaroni), Carbone (42' st Facchini), Bellentani, Fontanesi. A disp.: Ripesi, Giovanardi, Roveri, Lodi, Manini, Cavani, Mazzoli. All.: CasagrandiMASONE: Giaroli, Campaniello N., Valmori, Bonacini R., Pozzi, Carrera, Acquah, Tascedda (43' st Zagnoli), Mohmoh (46' st Ventura), Bonacini D., Campaniello S. (8' st Jocic). A disp.: Catellani, Burani, Omari, Meyong, Paoli, Melioli. All.: MarchesiniArbitro: Bidzogo di ParmaNote: ammoniti Bellentani, Ienna, Bellei Ponzi, Campaniello N., Jocic.Maranello-Baiso Secchia 1-1Reti: 30' pt Pavarini (B), 45' pt su rig. Schiavone (M)MARANELLO: Mazzetti, Dello Preite (60' Annovi), Orlandi, Riva (75' Seghizzi), Marverti, Tognin, Galli, Restilli (72' Zagari), Schiavone, Totaro, Baafi (60' Capasso). A disp.: Khalfaoui, Annovi, Seghizzi, Evangelisti, Canalini, Damiano. All.: TosiBAISO SECCHIA: Rosa, Pavarini, Silvestri (80' Incerti), Gazzotti, Ruopolo, Paglia, Ghirelli (65' Ovi), Bertolani (78' Benassi), Pederzini (75' Barozzi), Caputo, Caselli. A disp.: Brevini, Casini, Zanetti. All.: BaroniArbitro: Tagliati di FerraraNote: ammoniti Bertolani, Pavarini, Ruopolo, Capasso; espulso mister Baroni (B) a fine partita Medolla San Felice-Sammartinese 2-1Reti: 16' pt su rig. Djwomo (M), 26' pt Guidone (M), 40' pt Salsi (S)MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Bagni, Pastorelli, Hoxha, Sentieri, Leozappa, Trajkovic (14' st Zanoli), Abusoglu, Guidone (40' st Bugneac), Serroukh (18' st Franco), Djwomo (30' st Assohoun).A disp.: Maccarinelli, Benassi, Tecku, Atti. All.: SemeraroSAMMARTINESE: Falavigna, Barbieri, Berselli (14' st Turri), Carnevali, Malaguti (33' st Singh), Bega, Torlai, Toscano (22' st Ametta), Sula (18' st Lecce), Salsi (37' st Bianchini), Montipò. A disp.: Mantovan, Corradini, Acanfora. All.: PaterliniArbitro: Trevisani di FerraraNote: ammoniti Sentieri, Bega; espulso Abusoglu (M) al 27' st Solierese-Virtus Camposanto 0-0 giocata il 17/01SOLIERESE: Tosi, Giannelli (24' st Vaccari), Bartolomeo, Mecorrapaj, Vignocchi (1' st Pagano), Mandreoli, Bozzani, Boschetti, D'Ambrosio (20' st Caselli), Feninno, Tagliavini. A disp.: Prejmerean, Guandalini, Schirmo. All.: GrecoVIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Cicero (43' st Borellini Gualdi), Mensah (11' st Pjolla), Deliu, Malavasi, Grazia A., Natali, Gripshi (41' st Ndrejaj), Stabellini (27' st Denteh), Acanfora (27' st Ofosu). A disp.: Grazia G., Rampazzi, Bortolazzi. All.: LuppiArbitro: Barigazzi di Reggio EmiliaNote: ammoniti Chiossi, Malavasi, Grazia A., Pjolla, Mandreoli; espulso Pagano (S) al 45' st Sporting Scandiano-Montombraro 2-1Reti: 2' st Cussini (M), 17' st Muratori (S), 18' st Duci (S)SPORTING SCANDIANO: Taglini, Valestri, Duci, Leoncelli (23' st Romani), Saetti Baraldi, Muratori, Giorgi (42' st Ferrari), Pederzoli, Barbieri, Ferrari, Bottazzi (37' st Rinaldini). A disp.: Tarabelloni, Strozzi, Lasagni, Saetti, Mohamed, Solla. All.: AntonelliMONTOMBRARO: Cinelli, Hinek (34' st Dosi), Sighinolfi (13' st Borri), Caniato, Corroppoli D., Dardi, Naini (25' st Ferri), Baldelli (20' st Cinquegrano), Zattini, Pittalis (8' st Hinek R.), Cussini. A disp.: Guerrieri, Fusco, Florini, Pappalardo. All.: AntonelliArbitro: Giardino di ModenaNote: ammoniti Romani, Zattini.United Carpi-Castellarano 1-3Reti: 12' st Bettelli (C), 21' st Rizzuto (C), 43' st Crispino (U), 51' st Longu (C)UNITED CARPI: Chiossi, Cavallini (20' st Kundome), Mora, Gazzini, Paramatti (20' st Baraldi), Cinelli, Amura, Garlappi, Kolaveri (39' st Malagoli), Giovannini (28' st Nappa), Crispino. A disp.: Bordini, Gianasi, Pellacani, Mebelli, Vezzani. All.: GilioliCASTELLARANO: Lanzotti, Ficcarelli, Zinani (41' st Longu), Guicciardi, Cani, Borghi, Saccani (36' st Tincani), Cavazzoli, Piscopo (21' st Turci), Bettelli (28' st Travagliati), Rizzuto. A disp.: Peddis, Valestri, Panicocolo, Derby, Valentini. All.: Lodi RizziniArbitro: Saragoni di BolognaNote: ammoniti Borghi, Kolaveri, Cani, Piscopo, Paramatti