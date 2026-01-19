Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, La Pieve continua a risalire la classifica

Vince di misura il Medolla San Felice e perde lo United Carpi

La Pieve Nonantola ottiene la seconda vittoria consecutiva con la Virtus Correggio. 

La Pieve Nonantola parte subito forte ed al 3’ trova la rete del vantaggio con Cantarello che ribadisce in rete sulla respinta di De Chirico. Al 17’ conclusione dalla lunga distanza Riccò ma Mbaye si distende e manda in angolo. Al 18’ i granata trovano il raddoppio, Timperio raccoglie la respinta di un difensore ospite e con un tiro preciso dalla sinistra supera De Chirico. Al 28’ ci prova Cheli dal limite, palla che esce sulla sinistra. Al 29’ conclusione di Lugli dalla sinistra ma la palla termina sull’esterno delle rete. Al 30’ è ancora la squadra di mister Barbi ad andare a segno con la conclusione perfetta di Cantarello che supera l’estremo difensore ospite. Al 58’ colpo di testa di Benevelli, blocca Mbaye. Al 67’ la Virtus Correggio trova la rete del 3-1 con la deviazione vincente di Davitti che supera Mbaye. Al 69’ doppio intervento di Mbaye che salva i granata prima sul tiro di Davitti e subito dopo su Parisi.
Al minuto 81 accorciano ulteriormente le distanze gli ospiti con la conclusione vincente di Acquafresca dal limite.

I tabellini

La Pieve Nonantola-Virtus Correggio 3-2

Reti: 3' pt, 30' pt Cantarello (P), 18' pt Timperio (P); 22' st Davitti (V), 36' st Acquafresca (V)

LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Monari (26' st Belfakir), Timperio, Sghedoni, Casarano, Boriani (20' st Sharaf), Montorsi (20' st Iazzetta), Cheli, Cantarello (20' st Pellegrino), Gilli. A disp.: Borghi, Pepe, Shanableh, Traversi, Migliaccio. All.: Barbi

VIRTUS CORREGGIO: De Chirico, Riccò (35' st Barbieri), Carretti L. (46' st Davoli D.), Davoli M. (15' st Acquafresca), Aveni, Casarini, Davoli F. (28' st Bottoni), Lugli, Davitti, Parisi, Benevelli (25' st Zito). A disp.: Morgotti, Bizzarri, Ferrari, Pedrazzoli. All.: Carretti

Arbitro: Berardo di Bologna

Note: ammoniti Boriani, Cantarello, Timperio, Pellegrino, Aveni, Casarini, Parisi.


Casalgrande-Riese 0-5

Reti: 17' pt Prandi, 19' pt Mazzoli, 31' pt su rig. Fontanesi, 26' st Leonardi, 43' st Boccaletti

CASALGRANDE: Cammarota, Giordano (35' st Galletta), Fornari (25' st Pezzi), Strozzi (12' st Grignani), Sabbadin, Pacella, Xoxha, Sekyere (30' st Dirodi), Di Costanzo (32' st Manfredonia), Xhuvelaj, Bonicelli. A disp.: Moscardini, Palladini, Pigoni, Veroni. All.: La Monica

RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Mussini, Borghi (37' st Boccaletti), Incerti, Marastoni, Manicardi (10' st Di Stasio), Prandi, Fontanesi, Mazzoli, Fall (1' st Leonardi). A disp.: Benati, Pirondi, Posponi, Bonora, Capra, Valenti.
All.: Pavesi

Arbitro: Bonazzi di Reggio Emilia

Note: ammonito Xhuvelaj.

Castelnuovo-Masone 1-2

Reti: 6' st Carbone (C), 20' st Jocic (M), 40' st Carrera (M)

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Copertino, Bellei Ponzi, Baroni, Le Guern, Ienna, Veneri (28' st Cantaroni), Carbone (42' st Facchini), Bellentani, Fontanesi. A disp.: Ripesi, Giovanardi, Roveri, Lodi, Manini, Cavani, Mazzoli. All.: Casagrandi

MASONE: Giaroli, Campaniello N., Valmori, Bonacini R., Pozzi, Carrera, Acquah, Tascedda (43' st Zagnoli), Mohmoh (46' st Ventura), Bonacini D., Campaniello S. (8' st Jocic). A disp.: Catellani, Burani, Omari, Meyong, Paoli, Melioli. All.: Marchesini

Arbitro: Bidzogo di Parma

Note: ammoniti Bellentani, Ienna, Bellei Ponzi, Campaniello N., Jocic.


Maranello-Baiso Secchia 1-1

Reti: 30' pt Pavarini (B), 45' pt su rig. Schiavone (M)

MARANELLO: Mazzetti, Dello Preite (60' Annovi), Orlandi, Riva (75' Seghizzi), Marverti, Tognin, Galli, Restilli (72' Zagari), Schiavone, Totaro, Baafi (60' Capasso). A disp.: Khalfaoui, Annovi, Seghizzi, Evangelisti, Canalini, Damiano. All.: Tosi

BAISO SECCHIA: Rosa, Pavarini, Silvestri (80' Incerti), Gazzotti, Ruopolo, Paglia, Ghirelli (65' Ovi), Bertolani (78' Benassi), Pederzini (75' Barozzi), Caputo, Caselli. A disp.: Brevini, Casini, Zanetti. All.: Baroni

Arbitro: Tagliati di Ferrara

Note: ammoniti Bertolani, Pavarini, Ruopolo, Capasso; espulso mister Baroni (B) a fine partita

Medolla San Felice-Sammartinese 2-1

Reti: 16' pt su rig. Djwomo (M), 26' pt Guidone (M), 40' pt Salsi (S)

MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Bagni, Pastorelli, Hoxha, Sentieri, Leozappa, Trajkovic (14' st Zanoli), Abusoglu, Guidone (40' st Bugneac), Serroukh (18' st Franco), Djwomo (30' st Assohoun).
A disp.: Maccarinelli, Benassi, Tecku, Atti. All.: Semeraro

SAMMARTINESE: Falavigna, Barbieri, Berselli (14' st Turri), Carnevali, Malaguti (33' st Singh), Bega, Torlai, Toscano (22' st Ametta), Sula (18' st Lecce), Salsi (37' st Bianchini), Montipò. A disp.: Mantovan, Corradini, Acanfora. All.: Paterlini

Arbitro: Trevisani di Ferrara

Note: ammoniti Sentieri, Bega; espulso Abusoglu (M) al 27' st

Solierese-Virtus Camposanto 0-0 giocata il 17/01

SOLIERESE: Tosi, Giannelli (24' st Vaccari), Bartolomeo, Mecorrapaj, Vignocchi (1' st Pagano), Mandreoli, Bozzani, Boschetti, D'Ambrosio (20' st Caselli), Feninno, Tagliavini. A disp.: Prejmerean, Guandalini, Schirmo. All.: Greco

VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Cicero (43' st Borellini Gualdi), Mensah (11' st Pjolla), Deliu, Malavasi, Grazia A., Natali, Gripshi (41' st Ndrejaj), Stabellini (27' st Denteh), Acanfora (27' st Ofosu). A disp.: Grazia G., Rampazzi, Bortolazzi. All.: Luppi

Arbitro: Barigazzi di Reggio Emilia

Note: ammoniti Chiossi, Malavasi, Grazia A., Pjolla, Mandreoli; espulso Pagano (S) al 45' st

Sporting Scandiano-Montombraro 2-1

Reti: 2' st Cussini (M), 17' st Muratori (S), 18' st Duci (S)

SPORTING SCANDIANO: Taglini, Valestri, Duci, Leoncelli (23' st Romani), Saetti Baraldi, Muratori, Giorgi (42' st Ferrari), Pederzoli, Barbieri, Ferrari, Bottazzi (37' st Rinaldini). A disp.: Tarabelloni, Strozzi, Lasagni, Saetti, Mohamed, Solla. All.: Antonelli

MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek (34' st Dosi), Sighinolfi (13' st Borri), Caniato, Corroppoli D., Dardi, Naini (25' st Ferri), Baldelli (20' st Cinquegrano), Zattini, Pittalis (8' st Hinek R.), Cussini. A disp.: Guerrieri, Fusco, Florini, Pappalardo. All.: Antonelli

Arbitro: Giardino di Modena

Note: ammoniti Romani, Zattini.


United Carpi-Castellarano 1-3

Reti: 12' st Bettelli (C), 21' st Rizzuto (C), 43' st Crispino (U), 51' st Longu (C)

UNITED CARPI: Chiossi, Cavallini (20' st Kundome), Mora, Gazzini, Paramatti (20' st Baraldi), Cinelli, Amura, Garlappi, Kolaveri (39' st Malagoli), Giovannini (28' st Nappa), Crispino. A disp.: Bordini, Gianasi, Pellacani, Mebelli, Vezzani. All.: Gilioli

CASTELLARANO: Lanzotti, Ficcarelli, Zinani (41' st Longu), Guicciardi, Cani, Borghi, Saccani (36' st Tincani), Cavazzoli, Piscopo (21' st Turci), Bettelli (28' st Travagliati), Rizzuto. A disp.: Peddis, Valestri, Panicocolo, Derby, Valentini. All.: Lodi Rizzini

Arbitro: Saragoni di Bologna

Note: ammoniti Borghi, Kolaveri, Cani, Piscopo, Paramatti

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

