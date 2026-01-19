Eccellenza: Terre di Castelli, buon pari a Pontenure

Il tabellno

Il Terre di Castelli conquista un buon punto a Pontenure e si avvicina ai playoff. Il primo scorcio di gara è però davvero troppo spezzettato, con molti falli in mezzo al campo e una Pontenurese che cerca di agire palla a terra: su una di queste percussioni nasce un episodio dubbio, lanciato sulla sinistra Bara si presenta a tu per tu con Gibertini e segna ma l'arbitro annulla per fuorigioco tra le timide proteste della panchina di casa. C'è poi una buona occasione sugli sviluppi di calcio d'angolo, Yener si coordina e calcia al volo chiamando il portiere alla parata in tuffo. Partita che procede con lo stesso copione 'all'inglese' e zero cartellini gialli ma lo spettacolo non ne trae comunque beneficio, si fa vedere Vota sulla destra che mette in area, pallone respinto per l'accorrente Orlandi che conclude malissimo. La Pontenurese aumenta i giri del motore sul finire di frazione, Yener vola sulla sinistra e serve a Vota pronto a segnare ma c'è prima la chiusura miracolosa di Giordano, sul seguente corner Gibertini para sulla linea il colpo di testa di Orlandi.Il direttore di gara finalmente tira fuori qualche giallo, il nervosismo inizia infatti a prendere il sopravvento sui giocatori e il fischio della fine del primo tempo sembra veramente provvidenziale per calmare i bollenti spiriti. Si riparte ed è ancora Vota il più intraprendente, entra in area dalla destra e occorre un'altro intervento in extremis da parte di Dembacaj per salvare la porta di Gibertini. Le chance sprecate cominciano a essere un po' troppe, specialmente quando una bella combinazione volante tra Orlandi e Pellegrini porta all'appoggio per Vota che dal cuore dell'area manda il pallone fuori dall'impianto di Pontenure. A metà tempo comincia a farsi sentire la stanchezza per la grande spinta e il Terre di Castelli prende un po' di campo, in un buon contropiede il neoentrato Corsi riesce a incunearsi in area e un sempre attento Ajdini deve intervenire per chiuderlo ed evitare il peggio. Passano i minuti e gli ospiti proseguono nel loro predominio territoriale che comunque non porta pericoli alla porta di Cabrini, dalla parte opposta i cambi risultano semplicemente conservativi e non si registrano altre occasioni da gol. Al triplice fischio dell'arbitro finisce dunque con un punto a testa e tanti applausi dagli spalti per una 'battaglia” combattuta con il pallone.PONTENURESE-TERRE DI CASTELLI 0-0PONTENURESE: Cabrini, Vecchio (34' st Bernardi), Bara, Castellana, Ajdini, Spagnoli, Yener (28' st Compiani), Orlandi, Pellegrini (40' st Alfieri), Cecchetti, Roberi Vota (40' st Lodigiani).A disposizione: Dordoni, Restelli, Compiani, Bongiorni, Milza, Spedini. All. Rizzelli.TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Barbolini, Tzvekov, Esposito (22' st Azzi), Palmiero (12' st Corsi), Mondaini (5' st Ceccarelli), Dembacaj, Carrozza, Vezzani (16' st Zironi), Giordano. A disposizione: Venturelli, Qepa, Azzi, Guidotti, Masoch, Nait Janane. All. Cattani.Ammoniti: Giordano (T), Gigli (T), Castellana (C), Spagnoli (C), Ajdini (C).Arbitro: Leone (Ferrara), assistenti Craparo (Parma) e Meli (Ferrara).