Eccellenza: playoff, il Terre di Castelli domenica a Fiorenzuola

In una sfida ininfluente per la classifica, mister Cattani ne approfitta per testare diverse varianti tattiche, ottenendo comunque una vittoria di misura e così domenica giocherà la semifinale playoff a Fiorenzuola. La gara si sblocca subito al 9’: un pressing di Giuricich propizia un rimpallo che favorisce Giordano, lesto ad appoggiare in rete l'1-0. Il Terre di Castelli sfiora il raddoppio in più occasioni, prima con un tiro al volo di Giuricich respinto dal portiere, poi con una traversa colpita da Bruno dal limite. Allo scadere, Zironi sfiora il palo con un diagonale insidioso.

La ripresa vede ancora Giuricich protagonista, ma la sua mira è imprecisa. Il Corticella prova a reagire nel finale con Bazzani e Bellisario, che tuttavia sprecano due buone opportunità da dentro l'area. Al 90’ Carrozza ha la palla del raddoppio dopo un recupero di Marchesi, ma calcia alto a tu per tu con Calzati.

Il tabellino

TERRE DI CASTELLI-CORTICELLA 1-0

TERRE DI CASTELLI: Baraldi, Zironi, Lolli, Bruno (59’ Qepa Balliu), Mondaini, Gigli (46’ Barbolini), Nait (66’ Marchesi), Giordano (46’ Corsi), Giuricich, Carrozza, Masoch (46' Guidotti). A disp.: Gibertini, Ceccarelli, Ben Driss, Tzvetkov. All. Cattani.

CORTICELLA: Calzati, Comes (47’ Castagnaro), Piccinini, Pinca (46’ Cisotto), Caselli (82’ Sandri), Fini, Dragona, Maroncelli (56’ Baccolini), Bazzani, Cianciulli, Vasta (74’ Bellisario). A disp.: Treggia, Chiossi, Pescatore. All. Cavina.

ARBITRO: Zoffoli di Cesena (assistenti Gagliardi di Cesena e Sani di Faenza).

RETE: 9’ Giordano.

Matteo Pierotti