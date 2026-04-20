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Eccellenza, sconfitta indolore per il Terre di Castelli

Eccellenza, sconfitta indolore per il Terre di Castelli

Il Terre di Castelli perde in casa 2-3 con l'Agazzanese ma i playoff non sono in pericolo grazie alla sconfitta del Brescello

2 minuti di lettura

Il Terre di Castelli perde in casa con l'Agazzanese ma i playoff non sono in pericolo grazie alla sconfitta del Brescello. I ragazzi di Cattani partono forte e al 18' sbloccano il risultato con un colpo di testa preciso di Tzvetkov su cross di Corsi. Gli ospiti reagiscono e al 32' trovano il pari con Mastrototaro, abile a svettare su corner.

Nella ripresa, i locali tornano avanti al 48' (3' st): ancora Tzvetkov firma la doppietta personale ribadendo in rete l'assist di testa di Gigli. La gioia dura poco, perché al 54' un contropiede letale degli ospiti viene finalizzato da Fermi per il 2-2. Le Terre si lanciano all'assedio, ma il portiere ospite Bertozzi compie autentici miracoli. Al 71' arriva la beffa: Memehtaj trova il sinistro vincente che vale il sorpasso. Nel finale, nonostante l'espulsione di Vai (75') e l'assedio disperato dei padroni di casa, il risultato non cambia: al 91' Carrozza fallisce la palla del possibile pareggio calciando alto.

Il tabellino

Terre di Castelli-Agazzanese 2-3

Reti: 18' pt, 5' st Tzvetkov (T), 32' pt, 26' st Mastrototaro (A), 10' st Fermi (A)

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Barbolini, Gigli, Ceccarelli (28' st Carrozza), Vezzani (30' st Giuricich), Dembacaj, Masoch (24' st Nait), Giordano (36' st Mondaini), Tzvetkov, Corsi (22' st Azzi), Esposito. A disp.: Ballotta, Qepa Balliu, Guidotti, Lolli. All.: Cattani

AGAZZANESE: Bertozzi, Ioance, Barba (15' st Bradarskiy), Gueye, Vago, Maffezzoli (12' st Mauri), Mehmetaj, Fermi (15' st Caffarel), Carella (15' st Concari), Mastrototaro, Vai. A disp.: Masotino, Soumahoro, Pastorelli, Berte, Farina. All.: Piccinini

Arbitro: Battilani di Imola

Note: ammoniti Azzi, Ioance, Vai; espulso Vai (A) al 30' st per doppia ammonizione.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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