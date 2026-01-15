Promozione, La Pieve stende la capolista Medolla San Felice

I tabellini

La Pieve sbanca San Felice e infligge alla capolista Medolla San Felice il primo ko interno. Un ko indolore perché a parte lo United Carpi, le altre inseguitrici non ne approfittano. Il Castellarano no va infatti oltre lo 0-0 col modesto Casalgrande, che però non è più la squadra sgangherata d'inizio stagione, mentre la San Michelese vine fermata da un frizzante Riese. Al 12’ Adusa supera Mbaye in uscita e ma Casarano salva sulla riga. Al 40’ di Gilli dalla destra verso il centro per Cheli che calcia al volo alto. Al 53’ cross di Timperio dalla sinistra per Cheli che calcia sotto la traversa l’1-0. Al 70’ conclusione perfetta di Guidone che supera Mbaye per l’1-1. Al 75’ ci prova Pellegrino dal limite, respinge Neri. Al 79’ è Guidone a trovare la deviazione sotto porta sul colpo di testa di Malavasi ma Mbaye blocca. All’84’ calcia da fuori Tudini e trova l’angolo alto alla sinistra di Neri per il vantaggio granata.Medolla San Felice-La Pieve Nonantola 1-2Reti: 8' st Cheli (L), 25' st Guidone (M), 39' st Tudini Bellei (L)MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Pastorelli (13' st Malavasi), Saracino (44' st Leozappa), Hoxha, Sentieri, Vanga, Serroukh, Abusoglu (16' st Trajkovic), Guidone, Franco (27' st Tecku), Djwomo.A disp.: Atti, Benassi, Bagni, Zanoli, Bugneac. All.: AttiLA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Monari, Timperio, Sghedoni, Casarano, Boriani (29' st Sharaf), Montorsi, Cheli, Cantarello (29' st Pellegrino), Gilli (41' st Iazzetta). A disp.: Borghi, Pepe, Shanableh, Belfakir, Traversi, Migliaccio. All.: Barbi.Arbitro: Grisendi di Reggio EmiliaNote: ammoniti Pastorelli, Hoxha, Boriani, CheliCasalgrande-Castellarano 0-0CASALGRANDE: Cammarota, Pigoni (30' st Lentini), Fornari (14' st Palladini), Strozzi, Sabbadin, Pacella, Giordano (35' st Veroni), Sekyere, Grignani, Xhuvelej, Bonicelli (25' st Borrelli). A disp.: Moscardini, Manfredonia, Galletta, Dirodi, Gambino. All.: La MonicaCASTELLARANO: Lanzotti, Saccani (36' st Longu), Ficarelli, Cavazzoli, Cani, Borghi, Valentini (15' st Bettelli), Piscopo, Travagliati, Turci, Rizzuto. A disp.: Peddis, Guicciardi, Panicocolo, Pascali, Tincani, Derbh, Sassi. All.: Lodi RizziniArbitro: Cavallari di Finale EmiliaNote: ammoniti Xhuvelej, Manfredonia, Cavazzoli; Rizzuto (Cast) fallisce un calcio di rigore al 45' st Castelnuovo-Montombraro 2-4Reti: 17' pt Pittalis (M), 20' pt, 42' pt Cussini (M), 31' st su rig. Cinquegrano (M), 32' st Fontanesi (C), 36' st Le Guern (C)CASTELNUOVO: Ripesi, Gilioli, Fontanesi, Cavani (40' st Facchini), Baroni (32' st Giovanardi), Le Guern, Copertino (1' st Carbone), Mazzoli, Cantaroni, Paltrinieri (38' pt Veneri), Ienna. A disp.: Menozzi, Roveri, Lodi, Venturino, Bazzani.All.: Casagrandi.MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G., Sighinolfi, Hinek R., Corroppoli D., Dardi (35' st Corroppoli S.), Baldelli (38' st Ferri), Caniato, Zattini, Pittalis (25' st Cinquegrano), Cussini (30' st Fusco). A disp.: Guerrieri, Magli, Borri, Pappalardo, Florini. All.: Antonelli.Arbitro: Dotti di ParmaNote: ammoniti Hinek R., Baroni, Mazzoli, CinelliMaranello-Virtus Correggio 4-2Reti: 23' pt Capasso (M), 3' st, 34' st Schiavone (M), 20' st Parisi (V), 39' st su rig. Zagari (M), 43' st Davitti (V)MARANELLO: Mazzetti, Guidetti, Orlandi, Riva, Marverti, Seghizzi, Canalini (20' pt Galli), Restilli (28' st Annovi), Schiavone (35' st Zagari), Totaro (40' st Tognin), Capasso (25' st Baafi). A disp.: Khalfaoui, Dello Preite. All.: Tosi.VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Barbieri, Carretti, Corradi (20' pt Mustica), Parisi, Casarini, Lugli (24' st De Chirico), Davoli M., Davitti, Zito (15' st Davoli F.), Benevelli. A disp.: Riccò, Pedrazzoli, Aveni, Bizzarri, Bottoni, Acquafresca. All.: Carretti.Arbitro: Isacco di BolognaNote: spettatori 150 circa; ammoniti Guidetti, Casarini; espulsi Neviani (V) al 24' st, Guidetti (M) al 27' st Sanmichelese-Riese 3-3Reti: 42' pt Fontanesi (R), 46' pt Minutolo (S), 2' st Peddis (S), 18' st, 50' st Fall (R), 38' st Manzini (S)SANMICHELESE: Paganelli, Costa, Merli, Tardini (20' st Spezzani), Ashong (10' pt Farina), Minutolo (20' st Fontanini), Alicchi, Vernia, Peddis, Casta (32' st Baisi), Manzini.A disp.: Schiuma, Notari, Teneggi, Gorzanelli, Rafrafi. All.: Azzurro.RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Posponi (11' st Manicardi), Teocoli (32' st Borghi), Bonora, Marastoni, Di Stasio (11' st Mazzoli), Prandi, Fontanesi, Incerti (43' st Boccaletti), Fall. A disp.: Benati, Pirondi, Leonardi, Mussini, Valenti. All.: Pavesi.Arbitro: Duci di Reggio EmiliaNote: ammoniti Merli, Teocoli, Incerti, Borghi; espulso mister Azzurro (S) al 50' st; Paganelli (S) respinge un calcio rigore a Mazzoli (R) al 18' st Solierese-Masone 2-0Reti: 43' pt D'Ambrosio, 48' st BartolomeoSOLIERESE: Tosi, Gianelli, Bartolomeo, Meccorrapaj, Vignocchi, Mandreoli, Bozzani, Boschetti (35' st Pagano), D'Ambrosio (25' st Caselli), Feninno, Tagliavini (50' st Schirmo). A disp.: Prejmerean, Guandalini, Laino, Vaccari, Lazzaretti, Ligabue. All.: GrecoMASONE: Giaroli, Zagnoli, Valmori, Bonacini, Burani (28' st Melioli), Pozzi (8' st Bonacini), Acquah, Carrera (8' st Mohmoh), Jocic, Campaniello S. (35' st Paoli), Ventura. A disp.: Catellani, Omari, Campaniello N., Meyong, Tascedda. All.: Marchesini.Arbitro: Fogacci di BolognaNote: ammoniti Burani, Ligabue, Caselli, Boschetti, Vignocchi; recupero 1', 6' Sporting Scandiano-Sammartinese 1-1Reti: 42' pt Valestri (Sp), 5' st Sula (Sa)SPORTING SCANDIANO: Taglini, Valestri, Duci, Leoncelli, Pederzoli, Muratori, Giorgi (22' st Strozzi), Bottazzi (30' st Saetti), Corbelli, Ferrari R., Barbieri (39' st Rinaldini, 48' st Ferrari M.). A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Romani, Mohamed, Solla. All.: Galantini.SAMMARTINESE: Falavigna, Turri (10' st Salsi), Berselli, Re, Malaguti, Bega, Torlai (24' st Toscano), Valentini (45' st Bianchini), Sula, Lecce (29' st Singh), Barbieri. A disp.: Mantovan, Carnevali, Corradini, Acanfora, Montipò. All.: Paterlini.Arbitro: Berardo di BolognaNote: ammoniti Pederzoli, Strozzi, Berselli, Re, Torlai, Valentini, Sula, Barbieri.United Carpi-Baiso Secchia 2-0Reti: 4' st, 19' st CrispinoUNITED CARPI: Chiossi, Cavallini, Mora, Gazzini (29' st Gianasi), Paramatti, Cinelli, Amura (17' st Malagoli), Garlappi, Kolaveri, Pellacani (42' st Mambrini), Crispino. A disp.: Bordini, Porcireanu, Nappa, Giovannini, Berni, Fontana. All.: Gilioli.BAISO SECCHIA: Rosa, Pavarini, Silvestri (22' st Incerti), Gazzotti, Ruopolo, Paglia, Ghirelli (17' st Viviroli), Bertolani (33' st Benassi), Caselli (17' st Pederzini), Caputo, Briselli (46' st Ovi). A disp.: Brevini, Casini, Zanetti. All.: Baroni.Arbitro: Bonazzi di Reggio EmiliaNote: ammonito Bertolani; recupero 1', 4'CLASSIFICA: Medolla SF 42, Sanmichelese 39, United Carpi 37, Castellarano 36, Solierese 32, Masone 31, Scandiano 25, Riese 24, Maranello 22, La Pieve e Baiso 19, Montombraro e Castelnuovo 17, V. Correggio 16, Camposanto 14, Sammartinese 12, Casalgrande 11.