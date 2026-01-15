Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, La Pieve stende la capolista Medolla San Felice

Ecco tutti i tabellini. Vincono Montombraro, Maranello, Solierese e United Carpi

La Pieve sbanca San Felice e infligge alla capolista Medolla San Felice il primo ko interno. Un ko indolore perché a parte lo United Carpi, le altre inseguitrici non ne approfittano. Il Castellarano no va infatti oltre lo 0-0 col modesto Casalgrande, che però non è più la squadra sgangherata d'inizio stagione, mentre la San Michelese vine fermata da un frizzante Riese. 

Al 12’ Adusa supera Mbaye in uscita e ma Casarano salva sulla riga. Al 40’ di Gilli dalla destra verso il centro per Cheli che calcia al volo alto. Al 53’ cross di Timperio dalla sinistra per Cheli che calcia sotto la traversa l’1-0. Al 70’ conclusione perfetta di Guidone che supera Mbaye per l’1-1. Al 75’ ci prova Pellegrino dal limite, respinge Neri. Al 79’ è Guidone a trovare la deviazione sotto porta sul colpo di testa di Malavasi ma Mbaye blocca. All’84’ calcia da fuori Tudini e trova l’angolo alto alla sinistra di Neri per il vantaggio granata.

I tabellini

Medolla San Felice-La Pieve Nonantola 1-2

Reti: 8' st Cheli (L), 25' st Guidone (M), 39' st Tudini Bellei (L)

MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Pastorelli (13' st Malavasi), Saracino (44' st Leozappa), Hoxha, Sentieri, Vanga, Serroukh, Abusoglu (16' st Trajkovic), Guidone, Franco (27' st Tecku), Djwomo.
A disp.: Atti, Benassi, Bagni, Zanoli, Bugneac. All.: Atti

LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Monari, Timperio, Sghedoni, Casarano, Boriani (29' st Sharaf), Montorsi, Cheli, Cantarello (29' st Pellegrino), Gilli (41' st Iazzetta). A disp.: Borghi, Pepe, Shanableh, Belfakir, Traversi, Migliaccio. All.: Barbi.

Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia

Note: ammoniti Pastorelli, Hoxha, Boriani, Cheli


Casalgrande-Castellarano 0-0

CASALGRANDE: Cammarota, Pigoni (30' st Lentini), Fornari (14' st Palladini), Strozzi, Sabbadin, Pacella, Giordano (35' st Veroni), Sekyere, Grignani, Xhuvelej, Bonicelli (25' st Borrelli). A disp.: Moscardini, Manfredonia, Galletta, Dirodi, Gambino. All.: La Monica

CASTELLARANO: Lanzotti, Saccani (36' st Longu), Ficarelli, Cavazzoli, Cani, Borghi, Valentini (15' st Bettelli), Piscopo, Travagliati, Turci, Rizzuto. A disp.: Peddis, Guicciardi, Panicocolo, Pascali, Tincani, Derbh, Sassi. All.: Lodi Rizzini

Arbitro: Cavallari di Finale Emilia

Note: ammoniti Xhuvelej, Manfredonia, Cavazzoli; Rizzuto (Cast) fallisce un calcio di rigore al 45' st

Castelnuovo-Montombraro 2-4

Reti: 17' pt Pittalis (M), 20' pt, 42' pt Cussini (M), 31' st su rig. Cinquegrano (M), 32' st Fontanesi (C), 36' st Le Guern (C)

CASTELNUOVO: Ripesi, Gilioli, Fontanesi, Cavani (40' st Facchini), Baroni (32' st Giovanardi), Le Guern, Copertino (1' st Carbone), Mazzoli, Cantaroni, Paltrinieri (38' pt Veneri), Ienna. A disp.: Menozzi, Roveri, Lodi, Venturino, Bazzani.
All.: Casagrandi.

MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G., Sighinolfi, Hinek R., Corroppoli D., Dardi (35' st Corroppoli S.), Baldelli (38' st Ferri), Caniato, Zattini, Pittalis (25' st Cinquegrano), Cussini (30' st Fusco). A disp.: Guerrieri, Magli, Borri, Pappalardo, Florini. All.: Antonelli.

Arbitro: Dotti di Parma

Note: ammoniti Hinek R., Baroni, Mazzoli, Cinelli


Maranello-Virtus Correggio 4-2

Reti: 23' pt Capasso (M), 3' st, 34' st Schiavone (M), 20' st Parisi (V), 39' st su rig. Zagari (M), 43' st Davitti (V)

MARANELLO: Mazzetti, Guidetti, Orlandi, Riva, Marverti, Seghizzi, Canalini (20' pt Galli), Restilli (28' st Annovi), Schiavone (35' st Zagari), Totaro (40' st Tognin), Capasso (25' st Baafi). A disp.: Khalfaoui, Dello Preite. All.: Tosi.

VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Barbieri, Carretti, Corradi (20' pt Mustica), Parisi, Casarini, Lugli (24' st De Chirico), Davoli M., Davitti, Zito (15' st Davoli F.), Benevelli. A disp.: Riccò, Pedrazzoli, Aveni, Bizzarri, Bottoni, Acquafresca. All.: Carretti.

Arbitro: Isacco di Bologna

Note: spettatori 150 circa; ammoniti Guidetti, Casarini; espulsi Neviani (V) al 24' st, Guidetti (M) al 27' st

Sanmichelese-Riese 3-3

Reti: 42' pt Fontanesi (R), 46' pt Minutolo (S), 2' st Peddis (S), 18' st, 50' st Fall (R), 38' st Manzini (S)

SANMICHELESE: Paganelli, Costa, Merli, Tardini (20' st Spezzani), Ashong (10' pt Farina), Minutolo (20' st Fontanini), Alicchi, Vernia, Peddis, Casta (32' st Baisi), Manzini.
A disp.: Schiuma, Notari, Teneggi, Gorzanelli, Rafrafi. All.: Azzurro.

RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Posponi (11' st Manicardi), Teocoli (32' st Borghi), Bonora, Marastoni, Di Stasio (11' st Mazzoli), Prandi, Fontanesi, Incerti (43' st Boccaletti), Fall. A disp.: Benati, Pirondi, Leonardi, Mussini, Valenti. All.: Pavesi.

Arbitro: Duci di Reggio Emilia

Note: ammoniti Merli, Teocoli, Incerti, Borghi; espulso mister Azzurro (S) al 50' st; Paganelli (S) respinge un calcio rigore a Mazzoli (R) al 18' st 

Solierese-Masone 2-0

Reti: 43' pt D'Ambrosio, 48' st Bartolomeo

SOLIERESE: Tosi, Gianelli, Bartolomeo, Meccorrapaj, Vignocchi, Mandreoli, Bozzani, Boschetti (35' st Pagano), D'Ambrosio (25' st Caselli), Feninno, Tagliavini (50' st Schirmo). A disp.: Prejmerean, Guandalini, Laino, Vaccari, Lazzaretti, Ligabue. All.: Greco

MASONE: Giaroli, Zagnoli, Valmori, Bonacini, Burani (28' st Melioli), Pozzi (8' st Bonacini), Acquah, Carrera (8' st Mohmoh), Jocic, Campaniello S. (35' st Paoli), Ventura. A disp.: Catellani, Omari, Campaniello N., Meyong, Tascedda. All.: Marchesini.

Arbitro: Fogacci di Bologna

Note: ammoniti Burani, Ligabue, Caselli, Boschetti, Vignocchi; recupero 1', 6'

Sporting Scandiano-Sammartinese 1-1

Reti: 42' pt Valestri (Sp), 5' st Sula (Sa)

SPORTING SCANDIANO: Taglini, Valestri, Duci, Leoncelli, Pederzoli, Muratori, Giorgi (22' st Strozzi), Bottazzi (30' st Saetti), Corbelli, Ferrari R., Barbieri (39' st Rinaldini, 48' st Ferrari M.). A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Romani, Mohamed, Solla. All.: Galantini.

SAMMARTINESE: Falavigna, Turri (10' st Salsi), Berselli, Re, Malaguti, Bega, Torlai (24' st Toscano), Valentini (45' st Bianchini), Sula, Lecce (29' st Singh), Barbieri. A disp.: Mantovan, Carnevali, Corradini, Acanfora, Montipò. All.: Paterlini.

Arbitro: Berardo di Bologna

Note: ammoniti Pederzoli, Strozzi, Berselli, Re, Torlai, Valentini, Sula, Barbieri.


United Carpi-Baiso Secchia 2-0

Reti: 4' st, 19' st Crispino

UNITED CARPI: Chiossi, Cavallini, Mora, Gazzini (29' st Gianasi), Paramatti, Cinelli, Amura (17' st Malagoli), Garlappi, Kolaveri, Pellacani (42' st Mambrini), Crispino. A disp.: Bordini, Porcireanu, Nappa, Giovannini, Berni, Fontana. All.: Gilioli.

BAISO SECCHIA: Rosa, Pavarini, Silvestri (22' st Incerti), Gazzotti, Ruopolo, Paglia, Ghirelli (17' st Viviroli), Bertolani (33' st Benassi), Caselli (17' st Pederzini), Caputo, Briselli (46' st Ovi). A disp.: Brevini, Casini, Zanetti. All.: Baroni.

Arbitro: Bonazzi di Reggio Emilia

Note: ammonito Bertolani; recupero 1', 4'


CLASSIFICA: Medolla SF 42, Sanmichelese 39, United Carpi 37, Castellarano 36, Solierese 32, Masone 31, Scandiano 25, Riese 24, Maranello 22, La Pieve e Baiso 19, Montombraro e Castelnuovo 17, V. Correggio 16, Camposanto 14, Sammartinese 12, Casalgrande 11.

