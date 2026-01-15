Eccellenza, Ferrara salva il Formigine all'84'

Un gran gol di Ferrara, migliore in campo per i verdeblù assieme a Cristiani, a 6’ dalla fine regala al Formigine un buon punto sul campo dello Zola. Al 10’ Fiore colpisce di testa da angolo, salva Seidiraj. Al 39’ Rossi da fuori manda alto di poco, al 41’ Barbetta mette fuori da un metro su azione da angolo. Nella ripresa la gara si sblocca su rigore: mani di Barbetta in area (poi ammonito) e Suliani non sbaglia al 56’. La reazione verdeblù è veemente, Ferrara calcia da sinistra ma Bertocchi para, poi al 62’ Cristiani di tacco sotto porta, dopo una bella azione di Stanco, viene chiuso da Bertocchi. Cavalli mette anche Napoli che all’83’ non riesce ad intervenire su un tiro di Sighinolfi. Un minuto dopo però Ferrara si inventa l’1-1
con un eurogol da fuori.
In Eccellenza nella prima di ritorno resta da giocare Corticella-Fiorenzuola, posticipata al 21/1 alle 14,30.
Classifica
Vianese 47, Nibbiano 45, Pontenurese 41, Fiorenzuola * 39, Agazzanese 38, Terre 33, Cdr, Brescello e Fidentina 30, Zola 20, Arcetana 19, Rolo 18, Bobbiese 17, Fabbrico 15, Campagnola 13, Salso e Formigine 12, Corticella * 10.
Tabellino
ZOLA-FORMIGINE 1-1
ZOLA: Bertocchi, Cocchi (51’ Ismaili), Monti, Magli, Fiore, Farini (76’ Medi), Rossi (70’ Rinieri), Suliani, Oulai (67’ Manieri), Cavazza, Cavallini. A disp. Ortensi, Bettini, Bonini, Di Vona, Boateng. All. Biagini.
FORMIGINE: Manfredini, Sejderaj, Diallo, Cristiani, Barbetta, Davoli, Rovatti (47’ Marverti), Bationo (70’ Napoli), Stanco, Sighinolfi, Ferrara. A disp. Carella, Stella, Sottil, Roncaglia, Waddi, Iattici, Guastalli. All. Cavalli.
Arbitro: Astorri di Piacenza
Reti: 57’ (rig.) Suliani, 84’ Ferrara
Note: ammoniti Rossi, Fiore, Barbetta, Suliani, Sejdiraj, Ferrara
Matteo Pierotti