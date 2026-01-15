Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, Ferrara salva il Formigine all'84'

Eccellenza, Ferrara salva il Formigine all'84'

Un gran gol di Ferrara, migliore in campo per i verdeblù assieme a Cristiani, a 6’ dalla fine regala al Formigine un buon punto sul campo dello Zola

1 minuto di lettura

Un gran gol di Ferrara, migliore in campo per i verdeblù assieme a Cristiani, a 6’ dalla fine regala al Formigine un buon punto sul campo dello Zola. Al 10’ Fiore colpisce di testa da angolo, salva Seidiraj. Al 39’ Rossi da fuori manda alto di poco, al 41’ Barbetta mette fuori da un metro su azione da angolo. Nella ripresa la gara si sblocca su rigore: mani di Barbetta in area (poi ammonito) e Suliani non sbaglia al 56’. La reazione verdeblù è veemente, Ferrara calcia da sinistra ma Bertocchi para, poi al 62’ Cristiani di tacco sotto porta, dopo una bella azione di Stanco, viene chiuso da Bertocchi. Cavalli mette anche Napoli che all’83’ non riesce ad intervenire su un tiro di Sighinolfi. Un minuto dopo però Ferrara si inventa l’1-1

con un eurogol da fuori.

In Eccellenza nella prima di ritorno resta da giocare Corticella-Fiorenzuola, posticipata al 21/1 alle 14,30.

Classifica

Vianese 47, Nibbiano 45, Pontenurese 41, Fiorenzuola * 39, Agazzanese 38, Terre 33, Cdr, Brescello e Fidentina 30, Zola 20, Arcetana 19, Rolo 18, Bobbiese 17, Fabbrico 15, Campagnola 13, Salso e Formigine 12, Corticella * 10.

Tabellino

ZOLA-FORMIGINE 1-1

ZOLA: Bertocchi, Cocchi (51’ Ismaili), Monti, Magli, Fiore, Farini (76’ Medi), Rossi (70’ Rinieri), Suliani, Oulai (67’ Manieri), Cavazza, Cavallini. A disp. Ortensi, Bettini, Bonini, Di Vona, Boateng. All. Biagini.

FORMIGINE: Manfredini, Sejderaj, Diallo, Cristiani, Barbetta, Davoli, Rovatti (47’ Marverti), Bationo (70’ Napoli), Stanco, Sighinolfi, Ferrara. A disp. Carella, Stella, Sottil, Roncaglia, Waddi, Iattici, Guastalli. All. Cavalli.

Arbitro: Astorri di Piacenza

Reti: 57’ (rig.) Suliani, 84’ Ferrara

Note: ammoniti Rossi, Fiore, Barbetta, Suliani, Sejdiraj, Ferrara

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Formigine, fugge dopo aver provocato un incidente: identificato col sistema di videosorveglianza

Formigine, fugge dopo aver provocato un incidente: identificato col sistema di videosorveglianza

Eccellenza: Stanco sbaglia, Fantastico no: la Cdr Mutina passa a Formigine

Eccellenza: Stanco sbaglia, Fantastico no: la Cdr Mutina passa a Formigine

Epifania 2026: gli appuntamenti della Befana in provincia di Modena

Epifania 2026: gli appuntamenti della Befana in provincia di Modena

Eccellenza: il figlio di mister Sottil, Edoardo, passa al Formigine

Eccellenza: il figlio di mister Sottil, Edoardo, passa al Formigine

Formigine, carabinieri sequestrano attrezzatura da lavoro rubata

Formigine, carabinieri sequestrano attrezzatura da lavoro rubata

Eccellenza, Formigine: un andamento lento che potrebbe bastare per la salvezza

Eccellenza, Formigine: un andamento lento che potrebbe bastare per la salvezza

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Urlo di gioia al Palapanini: Valsa group mette KO Trento

Urlo di gioia al Palapanini: Valsa group mette KO Trento

Serie D: Cittadella, ecco il giovane Crosariol

Serie D: Cittadella, ecco il giovane Crosariol

Atletica: parte bene il 2026 de La Fratellanza

Atletica: parte bene il 2026 de La Fratellanza

Promozione, United Carpi-Montombraro nel ricordo di Bigi

Promozione, United Carpi-Montombraro nel ricordo di Bigi