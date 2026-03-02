'Oggi abbiamo giocato con un giovane in più, perché senza Sabotic e Calanca, anche Marchetti ha avuto un problema muscolare, Camarà ha avuto un problema al ginocchio, quindi avevamo tanti giocatori in difficoltà. A noi serve probabilmente adesso staccare qualche giorno per recuperare un po' l'energia psicofisica perché abbiamo speso tanto. Però nonostante questo, con quello che abbiamo fatto dobbiamo vincere la partita. Chiaro che loro hanno iniziato a giocare con il cronometro dal 20’, probabilmente gli è stato anche tanto permesso gli è stato anche tanto permesso. Quando tu conduci una partita per 100 minuti con la palla costantemente nei tuoi piedi devi trovare il modo di vincerla. O su una palla inattiva, o su una deviazione, o su una mischia, perché poi non è facile giocare quando le squadre si giocano una salvezza e la giocano fino all'ultimo secondo come l'hanno giocata loro'.L'allenatore dei romagnoli Massimo Scardovi: 'Abbiamo messo in difficoltà la Cittadella che per le potenzialità che ha potrebbe vincere anche il campionato.
Serie D: Cittadella, mister Gori: 'Contro il Coriano meritavano i tre punti'
'Ovviamente non sono contento per niente del risultato'
