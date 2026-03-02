Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie D: Cittadella, mister Gori: 'Contro il Coriano meritavano i tre punti'

Serie D: Cittadella, mister Gori: 'Contro il Coriano meritavano i tre punti'

'Ovviamente non sono contento per niente del risultato'

2 minuti di lettura
Mister Mattia Gori commenta così il pareggio di Budrio contro il Tropical Coriano: 'Ovviamente non sono contento per niente del risultato. E’ un momento che è alla prima e unica occasione che hanno avuto gli avversari in tutti i 100 minuti siamo andati sotto, Celenza non ha mai toccato la palla. Abbiamo subito gol, dopo diventa tutto più difficile. Siamo stati bravi a non perdere la calma e la serenità, abbiamo fatto una grande azione con un gran gol di Sardella. Il secondo tempo l'abbiamo giocato totalmente nella metà campo avversaria, anche con quattro attaccanti costantemente in campo. Per quanto siamo stati nella metà campo avversaria e per quanto abbiamo avuto un dominio totale di tutta la partita, ovviamente non possiamo non trovare il gol vittoria. Abbiamo messo 30-40 palloni dentro l'area, ci è mancata la zampata finale. Ci sono stati alcuni episodi un po' particolari, è chiaro che mancavano 10 minuti alla fine, l'inerzia totale era nostra e l'arbitro purtroppo ha preso questa pallonata in testa che ha interrotto il gioco per una decina di minuti e non p stato facile ricominciare con la stessa intensità. Non sono contento di aver pareggiato una partita che ho dominato dall'inizio alla fine.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Non ho nulla da imputare ai ragazzi, ovviamente negli ultimi 20 metri ci sta mancando tanto, tanto da parte di tanti. E’ una cosa che ci sta portando via dei punti che potevano essere punti molto pesanti'.


'Oggi abbiamo giocato con un giovane in più, perché senza Sabotic e Calanca, anche Marchetti ha avuto un problema muscolare, Camarà ha avuto un problema al ginocchio, quindi avevamo tanti giocatori in difficoltà. A noi serve probabilmente adesso staccare qualche giorno per recuperare un po' l'energia psicofisica perché abbiamo speso tanto. Però nonostante questo, con quello che abbiamo fatto dobbiamo vincere la partita. Chiaro che loro hanno iniziato a giocare con il cronometro dal 20’, probabilmente gli è stato anche tanto permesso gli è stato anche tanto permesso. Quando tu conduci una partita per 100 minuti con la palla costantemente nei tuoi piedi devi trovare il modo di vincerla. O su una palla inattiva, o su una deviazione, o su una mischia, perché poi non è facile giocare quando le squadre si giocano una salvezza e la giocano fino all'ultimo secondo come l'hanno giocata loro'.

L'allenatore dei romagnoli Massimo Scardovi: 'Abbiamo messo in difficoltà la Cittadella che per le potenzialità che ha potrebbe vincere anche il campionato.
Noi ci crediamo, questo punto è importante anche perché ottenuto in inferiorità numerica contro un'ottima squadra'.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a Mishka Henner

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Cittadella Vis Modena, battuta d'arresto col Tropical Coriano

Cittadella Vis Modena, battuta d'arresto col Tropical Coriano

Serie D, il caso Imolese rischia di riscrivere la classifica del girone D di Serie D

Serie D, il caso Imolese rischia di riscrivere la classifica del girone D di Serie D

Serie D, Cittadella-Tropical Coriano si gioca a Budrio

Serie D, Cittadella-Tropical Coriano si gioca a Budrio

Serie D, Cittadella Vis Modena, mister Gori: 'Sono orgoglioso di questa squadra'

Serie D, Cittadella Vis Modena, mister Gori: 'Sono orgoglioso di questa squadra'

Cittadella Vis Modena torna da Treviglio con un pari

Cittadella Vis Modena torna da Treviglio con un pari

Il Cittadella Vis Modena non si ferma: terza vittoria consecutiva

Il Cittadella Vis Modena non si ferma: terza vittoria consecutiva

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Calciomercato, Modena oculato e rosa ringiovanita

Calciomercato, Modena oculato e rosa ringiovanita

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Impresa Sassuolo: resta in dieci dopo un quarto d'ora, ma batte 2-1 l’Atalanta

Impresa Sassuolo: resta in dieci dopo un quarto d'ora, ma batte 2-1 l’Atalanta

Eccellenza: è un Terre di Castelli super, anche il Salso si inchina

Eccellenza: è un Terre di Castelli super, anche il Salso si inchina

Eccellenza, Cdr Mutina e Brescello si annullano

Eccellenza, Cdr Mutina e Brescello si annullano

Eccellenza, tre punti fondamentali per il Formigine

Eccellenza, tre punti fondamentali per il Formigine