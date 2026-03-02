Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza: è un Terre di Castelli super, anche il Salso si inchina

Il Terre di Castelli ne fa cinque in trasferta: a segno Tzvetkov, Barbolini, Esposito, Gigli, Carrozza

Non si ferma più il Terre di Castelli che liquida la pratica Salso nel primo tempo e si avvicina ancora alle primissime posizioni.

Sblocca il risultato Tzvetkov grazie ad una bella giocata di Carrozza che scendendo dal lato destro, mette in mezzo un pallone che il centravanti insacca . Al 17’ il tiro di Ceccarelli finisce alto. Al 22’ Palmiero da buona posizione non arriva a colpire il pallone. Al 31’ raddoppio di Barbolini con un rosoterra di destro da centro area. Al 37’ i locali ci provano con Lattuca ma il suo sinistro non inquadra la porta. Al 42’ il tris per gli ospiti grazie ad un spettacolare gol in rovesciata dí Esposito.

Nella ripresa continua il monologo degli ospiti: al 47’ incursione del neo entrato Corsi , palla a Esposito ma il suo tiro è alto. Al 51’ il poker è opera di Gigli che segna di testa su una punizione calciata da Ceccarelli. Al 53’ Esposito ruba palla al limite dell’area e serve in profondità Tzvetkov ma il centravanti non arriva all’appuntamento con il gol. Al 60’ il primo tiro nello specchio per il Salsomaggiore ad opera di El Hani , blocca Gibertini.
Al 63’ Carrozza su rigore , decretato per un fallo di mano serve la cinquina. Al 75’ Tzvetkov solo davanti al portiere si fa ribattere il tiro.

Il tabellino

Salsomaggiore-Terre di Castelli 0-5

Reti: 6' pt Tzvetkov, 31' pt Barbolini, 42' pt Esposito, 6' st Gigli, 18' st su rig. Carrozza

SALSOMAGGIORE: Piga, Ghiretti, Brunani, Cavalca, Cruoglio (25' st Kokla), Dattaro, Ascone, Lorenzani, Mattioli (21' st Ghidoni), Lattuca (21' st Alfieri), El Hani (32' st Chahboun). A disp.: Avanzini, Furlotti, Cavaliere, Porta, Santi. All.: Melotti.

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli (12' st Vezzani), Palmiero (25' st Guidotti), Ceccarelli, Zironi, Dembacaj, Barbolini, Bruno (1' st Corsi), Tzvetkov (32' st Giuricich), Carrozza, Esposito (12' st Masoch). A disp.: Venturelli, Azzi, Qepa Balliu, Mondaini. All.: Cattani.

Arbitro: Astorri di Piacenza

Note: ammoniti Esposito, Barbolini, Dattaro.

Matteo Pierotti

