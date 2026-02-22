Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cittadella Vis Modena torna da Treviglio con un pari

Cittadella Vis Modena torna da Treviglio con un pari

Sala segna il gol dell’1-1 allo scadere dopo il vantaggio dei padroni di casa De Respinis

2 minuti di lettura
Il Cittadella Vis Modena torna dalla trasferta di Treviglio, dopo aver giocato contro i padroni di casa, con un pareggio per 1-1. Sin dalle prime battute il Cittadella fa la partita, tenendo in mano il pallino del gioco. La Trevigliese si fa vedere dalle parti di Celenza, quando i calciatori della squadra di casa fanno partire un cross, Celenza esce e smanacciando la palla allontana, sugli sviluppi ci riprovano i locali ma la retroguardia citta allontana alla grande. Una grande occasione per passare in vantaggio, nel Cittadella, capita quando, dopo una straordinaria combinazione tra Morello e Dodaro, la sfera arriva sui piedi di Caprioni ma l’ex Lentigione calcia bene ma il tentativo termina inesorabilmente oltre la linea di fondo campo. Morello guadagna il fondo, crossa in mezzo, arriva Camara che compie un contro cross ma la retroguardia di mister Carminati sventa il pericolo. Un’altra grandissima chance per passare in vantaggio per il gruppo di Modena si verifica quando Camara guadagna il fondo, mette il pallone a centro area, si avventa Arrondini chiamando ancora il portiere avversario al poderoso miracolo.
Sul finire della prima frazione, altro importante tentativo di marca Cittadella Vis Modena quando Lorenzo Caprioni fa partire un violento tiro, la palla va ad impattare in pieno la traversa, rimane lì e Arrondini calcia alto da pochi passi.
Inizia la seconda parte di gara e la Trevigliese trova subito il gol del vantaggio con il suo arciere De Respinis. L’attaccante finalizza un contropiede e batte Celenza. Trevigliese - Cittadella Vis Modena 1-0. Montalbano ci prova dalla media distanza, Celenza compie un miracolo, corner. Padroni di casa ancora in avanti. L’autore del gol De Respinis, va vicinissimo al raddoppio ma il portiere del Cittadella para alla grande. La partita è bella, ricca di colpi di scena, capovolgimenti di fronte. La squadra allenata da Mattia Gori trova il pareggio, corre il primo dei minuti di recupero, quando Federico Sala insacca la palla dell’1-1. L’attaccante arriva sul secondo palo, regalando il pari al Cittadella. Nelle battute finali Caporali colpisce il palo facendo correre un brivido sulla schiena di Sabotic e soci. Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio: Trevigliese - Cittadella Vis Modena 1-1.

Il tabellino

TREVIGLIESE 1
CITTADELLA VIS MODENA 1
Trevigliese: Maccherini, Moraschi, Rubagotti, Caporali, Del Carro, Ruggeri, Montalbano (40’st Vinzioli), Nchama, De Respinis (26’st Pesenti), Valagussa (14’pt Ortelli), Brambilla (17’st Ottini). A disposizione: Bersanetti, Sharma, Cretti, De Gradi, Romani.
All. Carminati
Cittadella Vis Modena: Celenza; Fort (17’st Sala), Boccaccini, Sabotic; Carretti (30’st Teresi), Marchetti (11’st Mandelli), Dodaro, Camara (26’st Barozzini); Caprioni, Morello (30’st Calanca), Arrondini. A disposizione: Muzio, Sardella, Tessitori, Crosariol. All. Gori
Arbitro: Norci di Arezzo
Ammoniti: Ortelli, Sabotic, Calanca
Reti: 3’st De Respinis, 46’st Sala
Note: 1 minuto di recupero primo tempo, 6 minuti di recupero secondo tempo
Il Cittadella Vis Modena non si ferma: terza vittoria consecutiva

Serie D: Cittadella, con la Pro Sesto sfida con vista playoff

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'Ci abbiamo creduto fino alla fine'

Cittadella Vis Modena, vittoria all'ultimo secondo col Progresso

Serie D, Mister Gori (Cittadella): 'Una vittoria meritata'

Cittadella supera il Sant'Angelo: decidono Dodaro e Camara

