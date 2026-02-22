Cittadella Vis Modena torna da Treviglio con un pari

Inizia la seconda parte di gara e la Trevigliese trova subito il gol del vantaggio con il suo arciere De Respinis. L’attaccante finalizza un contropiede e batte Celenza. Trevigliese - Cittadella Vis Modena 1-0. Montalbano ci prova dalla media distanza, Celenza compie un miracolo, corner. Padroni di casa ancora in avanti. L’autore del gol De Respinis, va vicinissimo al raddoppio ma il portiere del Cittadella para alla grande. La partita è bella, ricca di colpi di scena, capovolgimenti di fronte. La squadra allenata da Mattia Gori trova il pareggio, corre il primo dei minuti di recupero, quando Federico Sala insacca la palla dell’1-1. L’attaccante arriva sul secondo palo, regalando il pari al Cittadella. Nelle battute finali Caporali colpisce il palo facendo correre un brivido sulla schiena di Sabotic e soci. Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio: Trevigliese - Cittadella Vis Modena 1-1.
Il tabellinoTREVIGLIESE 1
CITTADELLA VIS MODENA 1
Trevigliese: Maccherini, Moraschi, Rubagotti, Caporali, Del Carro, Ruggeri, Montalbano (40’st Vinzioli), Nchama, De Respinis (26’st Pesenti), Valagussa (14’pt Ortelli), Brambilla (17’st Ottini). A disposizione: Bersanetti, Sharma, Cretti, De Gradi, Romani.
Cittadella Vis Modena: Celenza; Fort (17’st Sala), Boccaccini, Sabotic; Carretti (30’st Teresi), Marchetti (11’st Mandelli), Dodaro, Camara (26’st Barozzini); Caprioni, Morello (30’st Calanca), Arrondini. A disposizione: Muzio, Sardella, Tessitori, Crosariol. All. Gori
Arbitro: Norci di Arezzo
Ammoniti: Ortelli, Sabotic, Calanca
Reti: 3’st De Respinis, 46’st Sala
Note: 1 minuto di recupero primo tempo, 6 minuti di recupero secondo tempo