Serie D, Cittadella-Tropical Coriano si gioca a Budrio

Un'altra partita della Cittadella a Budrio. Anche per la gara interna di domenica contro lo Junior Coriano, la squadra di Gori dovrà emigrare nel Bolognese, allo Zucchini di Budrio. Motivo? Il solito: il campo di San Damaso è in pessime condizioni e così, approfittando anche che dopo domenica la Cittadella giocherà due gare in trasferta, a Crema e Desenzano, il terreno di gioco rimarrà fermo quasi un mese per essere pronto, speriamo in condizioni accettabili, per la partita interna del 29 marzo contro il Sasso Marconi, gara in programma all'Allegretti di San Damaso. Davvero una stagione travagliata per i modenesi per quanto riguarda il campo con diverse partite interne (si fa per dire) giocate tra Budrio e Spezzano. In attesa che sia pronto l'impianto alla Modenese (ma

quando?), per la prossima stagione la Cittadella non potrà fare altro che giocare all'Allegretti. Sperando che non piova.

Matteo Pierotti