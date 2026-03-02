Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, tre punti fondamentali per il Formigine

Il Real Formigine che supera la Bobbiese e aggancia al terzultimo posto il Corticella

Tre punti fondamentali per il Real Formigine che supera la Bobbiese e aggancia al terzultimo posto il Corticella. Real Formigine in vantaggio alla prima giocata utile, Barbetta anticipa l’avversario a centrocampo e chiude lo scambio con Ferrara S., cross da sinistra buca Ferrara Pio ma Sighinolfi arriva da dietro ed insacca. Nello stesso momento Manfredini chiede di cambiare le scarpe che si sono rotte, il direttore non concede la sospensione del gioco e ne approfitta Imprezzabile che batte la ripresa del gioco da centrocampo cercando direttamente il gol, bravo Manfredini a riprendere la posizione ed a deviare in angolo. Dall’angolo palla a Guglielmetti Andrea che non calcia da due metri. Al 13’ bella azione del Real con Sighinolfi che appoggia a Ferrara Pio nel diagonale parato da Ansaldi che si ripete poco dopo su Ferrara S. A metà tempo da registrare un bel tir da fuori ospite neutralizzato da Manfredini. Verso la fine del primo tempo ancora Ferrara Pio protagonista ed Ansaldi respinge.

Secondo tempo con Colley per Russo e Biolchi per Gambazza nella Bobbiese, il gioco si apre conFerrara Salvatore al tiro para Ansaldi già al 4’. Il Real appare finalmente ben quadrato recupera pallla e riparte sempre con pericolosità con i tre attaccanti sempre più pronti dei rispettivi difensori.
Al 61’ raddoppio del Real con Pio Ferrara che prima conclude rimpallato e poi salta l’avversario e centra in area dove la palla viene colpita con la mano da un difensore. Rigore ineccepibile che il fratello Salvatore Ferrara trasforma con freddezza. Al 62’ Cloralio per Metti negli ospiti. Al 65’ unica vera azione pericolosa ospite proprio con Cloralio che impegna Manfredini in una difficile parata con i piedi. Al 64’ ammonito Davoli che viene sostituito con Bationo. Al 70’ Ansaldi ottimo su Ferrara S, e poi ancora su Pio pochi minuti dopo. Velardi per Guglielmetti E. Al 74’ Kenzin per Gambazza e Tessera per Imprezzabile nella Bobbiese. Al 78’ ammonizione per Barbetta e poco dopo per Ferrara S. Stella per Sottil e Baldari per Ferrara Pio al 80’. Real ancora pericoloso in contropiede con Baldari al 88’ e poi con Prandini (appena entrato per Ferrara S.) al 93.

Il tabellino

REAL FORMIGINE-BOBBIESE 2-0

Real Formigine: Manfredini, Barbetta, Sejderaj, Davoli (76’ Bationo), Sottil (88’ Stella s.v.), Maletti, Sighinolfi, Cristiani, Stanco, Ferrara S. (92’ Prandini s.v), Ferrara P. (84’ Baldari s.v.). A disp: Carella, Roncaglia, Depietri, Guastalli, Rovatti.
All: Cavalli.

Bobbiese: Ansaldi, Guglielmetti A., Metti (61’ Clorario), Gambazza (46’ Biolchi), Balbo, Compaore, Guglielmetti E. (74’ Velardi), Bongiorni, Scabini, Imprezzabile (79’ Tessera s.v), Russo (46’ Colley). A disp: Isola, Borsatti, Blanco, Kenzin. All: Bongiorni.

Arbitro: Monaco di Bologna (assistenti Guizzardi di Lugo di Romagna, Alemani di Forlì).

Reti: 4’ Sighinolfi, 61’ Ferrara S.

Note: ammoniti Davoli, Barbetta, Ferrara S. Recupero 2' + 6'.

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

