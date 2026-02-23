Serie D, Cittadella Vis Modena, mister Gori: 'Sono orgoglioso di questa squadra'

L'allenatore dalla Cittadella Mattia Gori commenta così il pareggio per 1-1 sul campo della Trevigliese
: 'Abbiamo fatto un primo tempo dominante, proprio strabordante. Penso abbiamo fatto prodotto una mole di occasioni, di palle-gol importantissime, giocando veramente bene, nonostante sicuramente un campo così stretto ha un po' penalizzato i nostri giocatori esterni, perché c'era poca ampiezza e quindi ci abbiamo messo 10-15 minuti a capire che dentro al campo c'erano meno spazi. L'unica cosa che ho da imputare alla squadra che è che abbiamo avuto una molla di palle e gol enormi nel primo tempo e non può finire 0-0 perché non può dopo il secondo tempo è stata una partita completamente diversa. Siamo andati sotto su un errore di superficialità che non dobbiamo fare dopo la partita è stata molto più difficile e loro hanno avuto anch e due occasioni in contropiede dove una è stata bravissimo Celenza l'altra l'abbiamo salvata in scivolata però questa squadra qui ha un cuore pazzesco e di questo sono orgoglioso perché dopo l’1-1 abbiamo avuto un'altra occasione per cercare di vincere la partita.
Dobbiamo assolutamente lavorare sulle ultime scelte, più che altro sulla cattiveria degli ultimi 20 metri'.
'Degli arbitri non parlo mai, ma questa volta è un po' difficile sinceramente non parlarne, ci sono tre episodi, due credo proprio clamorosi, che gridano vendetta però non voglio porre l'accento su questo perché non mi piace, perché l'arbitro comunque era un bravissimo ragazzo, anche quando abbiamo parlato, aveva i modi di fare giusti, quindi probabilmente non avrà visto quello che ne avevo visto, va bene, può capitare. Nelle ultime 18 partite ne abbiamo perse due, una con il Lentigione, che comunque è una top del campionato, prendendo anche una traversa clamorosa, e un'altra con il Palazzolo, ma vedete che i punti probabilmente si sono stati da pareggio, anche se non hanno fatto qualcosina più di noi, abbiamo perso questa. Secondo me in campionato come questo è un ruolino di marcia molto molto importante. Adesso che prendiamo a lavorare da martedì e cercheremo ancora di più di insistere sulle ultime scelte'.
'Il gol di Sala? Tutti sanno quello che io penso di Federico, non è un scherzo che avrei voluto in tante squadre dove avevo allenato in precedenza, Fede ha giocato due mesi in condizioni fisiche disperate per dare una mano alla squadra e questo testimonia il tipo di giocatore che è, la persona che è e adesso
sta bene, quindi sicuramente avrà più occasioni da qui alla fine perché se ne merita perché è un giocatore forte oggi ci ha portato a casa un punto che è un punto pesante per il nostro percorso e spero mi auguro che alla fine di tutto il percorso diremo che questo punto qui ha acciuffato l'88' è stato un decisivo per ottenere qualcosa di bello'.Matteo Pierotti