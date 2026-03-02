Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, Cdr Mutina e Brescello si annullano

Eccellenza, Cdr Mutina e Brescello si annullano

Un pareggio che non serve a nessuno quello tra Cdr Mutina e Brescello con i playoff che si allontanano per entrambe

Un pareggio che non serve a nessuno quello tra Cdr Mutina e Brescello con i playoff che si allontanano per entrambe. In avvio sponda di testa di Fantastico per Hoxha che calcia di controbalzo di mancino. Palla che sbatte sul palo. Sulla ribattuta ci prova Cremaschi dal limite dell’area con una conclusione di collo destro che termina di poco alta sopra la traversa. 16’Ancora pericoloso la Cdr, stavolta dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Cuoghi si fa trovare appostato sul secondo palo e calcia a botta sicura a pochi passa dalla porta, Giaroli con un bell’intervento gli nega la gioia del gol. 22’ Reagisce il Brescello Piccardo. Bel tiro a giro di destro di Fomov dai 20 metri. Sfera che scheggia il palo e termina in out.

34’ Iodice e Zaccariello leggono male una palla scodellata in area, la palla arriva nella disponibilità di Fantastico appostato sul secondo palo e calcia di prima intenzione. Conclusione potente che termina in out.

Ripresa. Al 1’ Conclusione di Binini dal limite dell’area, palla che termina alta. 18’ Conclusione di Cuoghi dai 20 metri, Giaroli smanaccia in angolo. 21’ Buffagni dagli sviluppi di un calcio d’angolo pesca sul primo palo Contini, il numero 6 del Brescello
impatta bene la sfera che termina di pochissimo a lato. 26’ Ci prova Contini dal limite, tiro debole che si spegne sul fondo. 37’ Truffelli si gira e calcia da buona posizione in area, Malagoli devia in angolo.

Il tabellino

Atletic Cdr Mutina-Brescello Piccardo 0-0

ATLETIC CDR MUTINA: Malagoli, Gargano, Ognibene (25' st Hajbi), Sakaj (37' st Teggi), Serra, Ricaldone, Cuoghi, Gualdi, Fantastico, Hoxha, Cremaschi. A disp.: Tagliavini, Gollini, Canosa, Bonacini, Mazzoni, Panzanato, Bellucci. All.: Paganelli.

BRESCELLO PICCARDO: Giaroli, Buffagni, Contini, Binini, Notari (16' st Mastaj), Fanti (29' st De Luca), Fumov, Iodice, Truffelli, Cocconi (30' st Marmiroli), Zaccariello. A disp.: Aimi, Monica, Gianferrari, Bicaku, Bouhali, Brevini. All.: Fontana.

Arbitro: Utili di Faenza

Note: ammonito Fantastico

Matteo Pierotti

