Cittadella Vis Modena, battuta d'arresto col Tropical Coriano

Tropical Coriano avanti con Pacchioni, pareggia Sardella sul finire del primo tempo

Battuta d'arresto per il Cittadella Vis Modena che in casa contro il Tropical Coriano non va oltre il pareggio. Al 4' Coriano in vantaggio: palla a Piermaria, che serve Pacchioni, botta sotto la traversa e nulla da fare per Celenza. Al 40esimo il Cittadella Vis Modena pareggia con Sardella, che batte Pollini in uscita. Al 18esimo della ripresa l'arbitro ammonisce per la seconda volta Fabbri e gli ospiti restano in dieci. Al 40 l'arbitro viene colpito da una pallonata e si accascia a terra, dopo poco la partita riprende ma il risultato non cambia.

Il tabellino

RETI: 4' pt Pacchioni, 40' pt Sardella.
CITTADELLA VIS MODENA: Celenza, Sardella (28' st 17 Morello), Mandelli (38' st Tessitori), Boccaccini, Dodaro, Sala (35' st Marchetti), Caprioni, Fort, Carretti, Arrondini, Barozzini (31' st Camara). A disp.: Anino, Teresi, Barbi, Crosariol, Berziga. All. Gori.
TROPICAL CORIANO: Pollini, B. Brisku, Bellavista, Anastasi, Malo (21' st Rossi), Fabbri, Pasquini (31' st Moricoli), Carnesecchi, Pacchioni, Danieli (11' st Enchisi), Piermaria. A disp.: De Gori, Capicchioni, Pungelli, Franco, Omokaro, Imola. All. Sacrdovi.
ARBITRO: Samuele Cama di Nichelino.
ASSISTENTI: Michele Criscuolo di Torre Annunziata e Lello Petruzziello di Avellino.
AMMONITI: Boccaccini, Dodaro. ESPULSO: Fabbri per doppia ammonizione.
NOTE: Recupero: 3' pt, 10' st.

Serie D, Cittadella-Tropical Coriano si gioca a Budrio

Serie D, Cittadella Vis Modena, mister Gori: 'Sono orgoglioso di questa squadra'

Cittadella Vis Modena, vittoria all'ultimo secondo col Progresso

Serie D, Cittadella Vis Modena: Formato in partenza, ma dove andrà?

Cittadella Vis Modena, solo pari col fanalino Tuttocuoio

Cittadella Vis Modena, buon pari col Piacenza

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Calciomercato, Modena oculato e rosa ringiovanita

Sottil: 'Il Modena più brutto, sbagliato tutto, chiedo scusa'

Il peggior Modena della stagione battuto dal Padova 2-1

Modena, oggi arriva il Padova per continuare la striscia positiva

