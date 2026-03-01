Cittadella Vis Modena, battuta d'arresto col Tropical Coriano

Battuta d'arresto per il Cittadella Vis Modena che in casa contro il Tropical Coriano non va oltre il pareggio. Al 4' Coriano in vantaggio: palla a Piermaria, che serve Pacchioni, botta sotto la traversa e nulla da fare per Celenza. Al 40esimo il Cittadella Vis Modena pareggia con Sardella, che batte Pollini in uscita. Al 18esimo della ripresa l'arbitro ammonisce per la seconda volta Fabbri e gli ospiti restano in dieci. Al 40 l'arbitro viene colpito da una pallonata e si accascia a terra, dopo poco la partita riprende ma il risultato non cambia.



Il tabellino

RETI: 4' pt Pacchioni, 40' pt Sardella.CITTADELLA VIS MODENA: Celenza, Sardella (28' st 17 Morello), Mandelli (38' st Tessitori), Boccaccini, Dodaro, Sala (35' st Marchetti), Caprioni, Fort, Carretti, Arrondini, Barozzini (31' st Camara). A disp.: Anino, Teresi, Barbi, Crosariol, Berziga. All. Gori.TROPICAL CORIANO: Pollini, B. Brisku, Bellavista, Anastasi, Malo (21' st Rossi), Fabbri, Pasquini (31' st Moricoli), Carnesecchi, Pacchioni, Danieli (11' st Enchisi), Piermaria. A disp.: De Gori, Capicchioni, Pungelli, Franco, Omokaro, Imola. All. Sacrdovi.ARBITRO: Samuele Cama di Nichelino.ASSISTENTI: Michele Criscuolo di Torre Annunziata e Lello Petruzziello di Avellino.AMMONITI: Boccaccini, Dodaro. ESPULSO: Fabbri per doppia ammonizione.NOTE: Recupero: 3' pt, 10' st.