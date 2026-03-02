Formigine: tre auto distrutte da un incendio, nessun ferito

Un incendio nella notte ha distrutto tre auto e ne ha danneggiata una quarta in via Villa Emma, a Formigine. L’allarme è scattato alle 3.20, quando diversi residenti hanno segnalato le fiamme provenienti da un gruppo di vetture parcheggiate lungo la strada.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sassuolo sono arrivati con un’APS e un’autobotte di supporto. Al loro arrivo, le auto erano già avvolte dal fuoco e il rogo si era esteso ai mezzi vicini. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per diversi minuti, seguite dalla bonifica dell’area per evitare nuove accensioni.

Non risultano feriti né persone intossicate. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.

