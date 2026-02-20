Venti euro trattati come carta straccia: l'intollerabile 'ciao poveri' del presidente della Fondazione di Modena

'Se rubano 20 euro dal mio conto non me ne accorgo'. Una frase che al di là degli aspetti surreali (qui) cela un evidente e totale distacco dalla realtà.
Ma forse è giusto così. E' questo che Modena si merita.
Ciao poveri.
Ciao poveri che con 20 euro preparate pranzo e cena per 4 persone ogni giorno che Dio regala all'umanità. Perchè spendere 600 euro al mese solo per mangiare è un lusso, per una famiglia che paga un affitto da 800 euro e vive con due stipendi da mille euro a testa.
Ciao poveri che
Ciao poveri che siete costretti ad ascoltare il racconto della tanta beneficenza e solidarietà messa in campo dalla Fondazione di Modena, come se i soldi che sono in quella cassaforte fossero caduti dal cielo e generosamente donati al popolo bisognoso e non fossero invece frutto dei risparmi delle vostre stesse famiglie.
Ciao poveri che auspicavate una sacrosanta richiesta di dimissioni e invece subite lo sberleffo del plauso da parte di sindaco e presidente della Provincia, amministratori di sinistra vera, ai vertici di un ente che ha visto sparire più di un milione di euro. Tutto questo mentre nella vostra azienda se un vostro collega ruba monetine dalla macchinetta del caffè viene licenziato in tronco e insieme a lui pure il capo reparto.
Ciao poveri che quando sussurrando chiedete un minimo di giustizia redistributiva, venite pure accusati di invidia sociale e di livore verso i ricchi, loro
Ciao poveri che il giorno delle elezioni non vedete l’ora di esprimere il vostro sostegno a questo o a quel partito, che vi fidate delle promesse della maggioranza o sostenete il ricambio che l’opposizione tratteggia. Perché siete convinti che in fondo, magari molto in fondo, il potere è buono.
Ciao poveri che vi accorgete quando 50 centesimi cadono dalle vostret tasche bucate da straccioni e vi chinate pure a raccoglierli...
Ecco, l'insegnamento che giunge da palazzo Montecuccoli è chiaro: meritate di stare tali. Poveri, appunto.
Giuseppe Leonelli