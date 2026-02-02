Grave incidente questa mattina intorno alle 8.30 nel tratto di tangenziale Nord Pasternak tra le uscite 3 Modena Est e 4 Torrazzi in direzione nord Milano. In un tamponamento a catena sono rimaste coinvolte 18 automobili. Sul posto sono giunte diverse auto della Polizia Locale, I Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi per evitare incendi e i sanitari del 118, oltre i mezzi Anas per la segnaletica di emergenze. Il bilancio registra sedici le persone ferite e traffico paralizzato in direzione nord e verso il centro città.
Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti, ma fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato conseguenze significative. La circolazione è ripresa su una sola corsia e si prevedono tempi lunghi per la rimozione di tutti i mezzi incidentati.
Modena, maxi tamponamento in tangenziale: diciotto mezzi coinvolti, traffico bloccato
