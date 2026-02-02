Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, maxi tamponamento in tangenziale: diciotto mezzi coinvolti, traffico bloccato

Incidente questa mattina intorno alle 8.30 nel tratto di tangenziale Pasternak all'altezza della uscita 3. Sedici feriti

Grave incidente questa mattina intorno alle 8.30 nel tratto di tangenziale Nord Pasternak tra le uscite 3 Modena Est e 4 Torrazzi in direzione nord Milano. In un tamponamento a catena sono rimaste coinvolte 18 automobili. Sul posto sono giunte diverse auto della Polizia Locale, I Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi per evitare incendi e i sanitari del 118, oltre i mezzi Anas per la segnaletica di emergenze. Il bilancio registra sedici le persone ferite e traffico paralizzato in direzione nord e verso il centro città.
Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti, ma fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato conseguenze significative. La circolazione è ripresa su una sola corsia e si prevedono tempi lunghi per la rimozione di tutti i mezzi incidentati.

