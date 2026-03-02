Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Omicidio stradale: si è costituito il quarto giovane ricercato

E' un 18enne Rom, passeggero sull'auto condotta dal 20enne arrestato. Si è recato spontaneamente in carcere. Era l'unico che dopo l'incidente mortale era riuscito a fuggire e a fare perdere le proprie tracce

Si chiude il cerchio sull'individuazione dei 4 giovani che sabato pomeriggio viaggiavano sull'auto Alfa Romeo 159, condotta da un 20enne arrestato con l'accusa di omicidio stradale, e responsabile dello scontro che ha ucciso una donna di 89 anni, Antonietta Berselli, che viaggiava su una utilitaria condotta dalla figlia. Il terzo passeggero sull'auto, l'unico a riuscire a fare perdere le proprie tracce fuggendo insieme agli altri fermati dai Carabinieri, si è costituito alle autorità. Recandosi personalmente al carcere di Sant'Anna di Modena dove si trova il ventenne che era alla guida dell'auto, dichiarando di essere lui il passeggero che le forze dell'ordine stavano cercando.

 

Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno preso in custodia il giovane presso il Comando provinciale dell'Arma, formalizzando nei suoi confronti gli atti relativi alla sua denuncia, in stato di libertà, per i reati di omissione di soccorso e di resistenza a pubblico ufficiale.

 

Una denuncia che nel quadro della vicenda, va ad aggiungersi all’arresto in flagranza, per il reato di omicidio stradale aggravato, del ventenne autista dell’autovettura e all’affidamento ai familiari degli altri due occupanti minorenni del veicolo, tutti immediatamente catturati subito dopo il loro tentativo di fuga a piedi dal luogo in cui era avvenuto l’impatto mortale tra i due mezzi.

