Sporco e ragnatele in cucina: sanzione da 3000 euro al titolare di un bar

Siamo nell'area del distretto ceramico. I carabinieri del Nas, con il supporto dell’Arma territoriale, hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un bar, al cui titolare sono state contestate sanzioni amministrative per complessivi 3.000 euro. Nel corso del controllo sono state infatti rilevate carenze igienico-sanitarie all’interno della cucina, caratterizzata dalla presenza di tracce diffuse di sporco e ragnatele, nonché l’omessa applicazione delle procedure aziendali di autocontrollo relative al monitoraggio degli agenti infestanti, accertata attraverso la mancanza delle trappole e delle esche per roditori previste nella planimetria del locale.



Foto di archivio non direttamente collegata ai luoghi e ai fatti descritti