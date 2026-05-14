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Sporco e ragnatele in cucina: sanzione da 3000 euro al titolare di un bar

Sporco e ragnatele in cucina: sanzione da 3000 euro al titolare di un bar

Nel sassolese, nel corso di un controllo del Nas del carabinieri

1 minuto di lettura

Siamo nell'area del distretto ceramico. I carabinieri del Nas, con il supporto dell’Arma territoriale, hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un bar, al cui titolare sono state contestate sanzioni amministrative per complessivi 3.000 euro. Nel corso del controllo sono state infatti rilevate carenze igienico-sanitarie all’interno della cucina, caratterizzata dalla presenza di tracce diffuse di sporco e ragnatele, nonché l’omessa applicazione delle procedure aziendali di autocontrollo relative al monitoraggio degli agenti infestanti, accertata attraverso la mancanza delle trappole e delle esche per roditori previste nella planimetria del locale.

 

Foto di archivio non direttamente collegata ai luoghi e ai fatti descritti

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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