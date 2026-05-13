Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Anziana travolta e uccisa a Spilamberto: condannato a 10 mesi il guidatore 88enne

Anziana travolta e uccisa a Spilamberto: condannato a 10 mesi il guidatore 88enne

Maria Scalambra aveva appena parcheggiato l’auto e si stava dirigendo a piedi con un'amica alla sagra del paese

1 minuto di lettura

Dieci mesi di reclusione, pena sospesa. Si è concluso con un patteggiamento il processo per la morte di Maria Scalambra, l’87enne investita un anno e mezzo fa, a Spilamberto, mentre attraversava la strada con un’amica per andare alla sagra del paese. Il giudice, inoltre, ha revocato la patente all’imputato A.V., 88enne del posto. I familiari della vittima erano assistiti da Giesse Risarcimento Danni. L’incidente avvenne il 17 ottobre 2024 a Spilamberto. A.V., a bordo di una Fiat Panda, stava percorrendo via Circonvallazione Nord. All’altezza dell’intersezione con via Ghiarole investì due amiche che avevano appena parcheggiato l’auto e si stavano dirigendo a piedi alla sagra del paese. Entrambe furono trasportate d’urgenza all’ospedale. Maria Scalambra, purtroppo, morì una decina di giorni dopo l’incidente. Mentre l’amica riportò delle lesioni ma si salvò. 'Il consulente tecnico della Procura – commenta Chiara Santolin, referente modenese di Giesse Risarcimento Danni – ha evidenziato come l’imputato avesse ampi margini di tempo e spazio per frenare o sterzare in modo da consentire ai due pedoni di concludere l’attraversamento della strada. Purtroppo, nulla di tutto ciò è avvenuto. Di quel giorno resta solo il dolore insopportabile di due figli, costretti a convivere con un vuoto che nessuna condanna potrà mai colmare'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sguardi dell'Emilia, rassegna di parole, musica e immagini in tre Comuni

Sguardi dell'Emilia, rassegna di parole, musica e immagini in tre Comuni

Spilamberto, dall’ex area Sipe un nuovo parco urbano grazie al progetto Bosco Ferrari

Spilamberto, dall’ex area Sipe un nuovo parco urbano grazie al progetto Bosco Ferrari

Spilamberto, la croce sul campanile rischia di crollare: chiusa la chiesa

Spilamberto, la croce sul campanile rischia di crollare: chiusa la chiesa

Articoli più Letti Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'

Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'

Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso

Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso

Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enne

Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enne

Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato

Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato

Articoli Recenti Soliera, è morto a 65 anni l'ex assessore e presidente Croce Blu Maurizio Andreoli

Soliera, è morto a 65 anni l'ex assessore e presidente Croce Blu Maurizio Andreoli

Vignola, spaccia al parco di Villa Trenti: arrestato marocchino

Vignola, spaccia al parco di Villa Trenti: arrestato marocchino

Nonantola, l'ultimo saluto a Gabriele Serafini del Forno Baracca

Nonantola, l'ultimo saluto a Gabriele Serafini del Forno Baracca

Osterie, musica e festa: a Castelnuovo torna la fiera di maggio

Osterie, musica e festa: a Castelnuovo torna la fiera di maggio