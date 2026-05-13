Anziana travolta e uccisa a Spilamberto: condannato a 10 mesi il guidatore 88enne

Dieci mesi di reclusione, pena sospesa. Si è concluso con un patteggiamento il processo per la morte di Maria Scalambra, l’87enne investita un anno e mezzo fa, a Spilamberto, mentre attraversava la strada con un’amica per andare alla sagra del paese. Il giudice, inoltre, ha revocato la patente all’imputato A.V., 88enne del posto. I familiari della vittima erano assistiti da Giesse Risarcimento Danni. L’incidente avvenne il 17 ottobre 2024 a Spilamberto. A.V., a bordo di una Fiat Panda, stava percorrendo via Circonvallazione Nord. All’altezza dell’intersezione con via Ghiarole investì due amiche che avevano appena parcheggiato l’auto e si stavano dirigendo a piedi alla sagra del paese. Entrambe furono trasportate d’urgenza all’ospedale. Maria Scalambra, purtroppo, morì una decina di giorni dopo l’incidente. Mentre l’amica riportò delle lesioni ma si salvò. 'Il consulente tecnico della Procura – commenta Chiara Santolin, referente modenese di Giesse Risarcimento Danni – ha evidenziato come l’imputato avesse ampi margini di tempo e spazio per frenare o sterzare in modo da consentire ai due pedoni di concludere l’attraversamento della strada. Purtroppo, nulla di tutto ciò è avvenuto. Di quel giorno resta solo il dolore insopportabile di due figli, costretti a convivere con un vuoto che nessuna condanna potrà mai colmare'.