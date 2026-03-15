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Spilamberto, la croce sul campanile rischia di crollare: chiusa la chiesa

Spilamberto, la croce sul campanile rischia di crollare: chiusa la chiesa

Chiuse al transito in via precauzionale, le strade intorno alla chiesa potenzialmente minacciate dal rischio crollo della croce

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Nel pomeriggio di oggi alle 16 i vigili del fuoco di Vignola sono intervenuti presso la chiesa di Sant'Adriano Papa a Spilamberto per il dissesto della croce sulla cima del campanile.

Per cause ancora da accertare la croce, a un'altezza di oltre 40 metri, si è piegata vistosamente tanto da esser ben visibile dalla strada. In attesa di un intervento di messa in sicurezza ad opera della parrocchia è stato interdetto l'utilizzo della chiesa di Sant'Adriano Papa e di un appartamento della canonica.

Chiuse al transito in via precauzionale, le strade intorno alla chiesa potenzialmente minacciate dal rischio crollo della croce. Sul posto anche la Polizia locale dell'Unione Terre di Castelli per quanto di competenza.

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