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Castelvetro, schianto in moto: Gianni Flori muore a 16 anni

Castelvetro, schianto in moto: Gianni Flori muore a 16 anni

Sul posto un'ambulanza del 118, un'automedica e l'elisoccorso, per il 16enne però non c'è stato nulla da fare: è morto durante il trasporto in ospedale

1 minuto di lettura

Tragedia ieri sera alle 19 a Castelvetro. Un giovane di 16 anni, in sella alla sua moto da cross Sherco, si è scontrato frontalmente con una vettura mentre procedeva in via Destra Guerro. Alla guida dell'auto, una Ford, si trovava una donna 32enne rimasta illesa nell'impatto mentre il giovane motociclista è deceduto a seguito delle ferite riportate. La vittima è Gianni Flori residente a Castelvetro. Sul posto un'ambulanza del 118, un'automedica e l'elisoccorso, per il 16enne però non c'è stato nulla da fare: è morto durante il trasporto in ospedale.

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