Castelvetro, festa per i 100 anni di Franca Raimondi

Un’altra centenaria a Castelvetro. A celebrare il traguardo del secolo di vita questa volta è stata Franca Raimondi, festeggiata dai tre figli, da familiari e amici nella sua casa di Castelvetro. Come tradizione, nell’occasione c’è stata la visita del sindaco Federico Poppi che ha consegnato alla festeggiata una pergamena di felicitazioni a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità castelvetrese.

Da famiglia modenese, ma nata a Bolzano durante un soggiorno in Alto Adige il 19 giugno 1926, Franca si trasferì a Levizzano nel 1946 dopo il matrimonio con Antonino Tagliazucchi, conosciuto durante la guerra quando la sua famiglia era sfollata proprio nella frazione castelvetrese.

Una vita di lavoro come sarta, operaia ceramista e, naturalmente, casalinga, nonna Franca gode di buona salute e non le è mai venuto meno un grande appetito. Non si sa se sia il suo segreto di longevità, ma ancora oggi non va mai a letto senza prima aver bevuto una tazza di latte caldo