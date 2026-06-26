Amianto nel terreno, dopo 8 mesi di stop riprendono i lavori alla scuola Anna Frank di Castelvetro

Ripartono i lavori di ampliamento della scuola media Anna Frank di Castelvetro, relativi alla costruzione di quattro nuovi laboratori con i relativi servizi igienici.

L’ultima sospensione dei lavori, durata otto mesi, è stata determinata dal rinvenimento, durante gli scavi per la realizzazione della nuova fognatura, di materiali inquinanti nel terreno. A una prima sospensione cautelativa hanno fatto seguito le analisi dei materiali rinvenuti, che hanno confermato la presenza di amianto, anche se in pochi frammenti integri e senza inquinamento dei terreni circostanti. Una situazione comunque sufficiente, secondo quanto previsto dalle normative, a richiedere la predisposizione di uno specifico piano di bonifica che ha comportato un lungo iter amministrativo: dalla predisposizione tecnica alla definizione del quadro economico, fino alla successiva approvazione da parte dell’Ausl di Modena, parallelamente all’individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento dell’intervento.

Un percorso giunto a conclusione, consentendo così la ripresa a pieno regime delle attività di cantiere: le attività di bonifica dei terreni saranno seguite dalla posa delle tubazioni per le fognature, dalla sistemazione dell’interrato, dei bagni e poi la conclusione del piano superiore.

Importante precisare che, in via precauzionale e per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di bonifica e le successive lavorazioni, verranno temporaneamente chiusi per un periodo di 30 giorni i plessi scolastici attigui all’area di cantiere: la scuola Anna Frank, la scuola Mirò e la Direzione didattica delle scuole Levi.

Durante tale periodo tutte le attività scolastiche e amministrative saranno trasferite e svolte presso la sede di Solignano.

'Questo per noi è un cantiere fondamentale - dichiara il sindaco Federico Poppi - è importantissimo ripartire ora con la bella stagione e le scuole chiuse. Si tratta di un intervento rilevante e molto atteso dall’intera comunità scolastica di Castelvetro. L’auspicio è quello di poter lavorare a testa bassa e procedere senza ulteriori inconvenienti'.