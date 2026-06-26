Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Amianto nel terreno, dopo 8 mesi di stop riprendono i lavori alla scuola Anna Frank di Castelvetro

Amianto nel terreno, dopo 8 mesi di stop riprendono i lavori alla scuola Anna Frank di Castelvetro

Le attività di bonifica dei terreni saranno seguite dalla posa delle tubazioni per le fognature, dalla sistemazione dell’interrato e dei bagni

2 minuti di lettura

Ripartono i lavori di ampliamento della scuola media Anna Frank di Castelvetro, relativi alla costruzione di quattro nuovi laboratori con i relativi servizi igienici.

L’ultima sospensione dei lavori, durata otto mesi, è stata determinata dal rinvenimento, durante gli scavi per la realizzazione della nuova fognatura, di materiali inquinanti nel terreno. A una prima sospensione cautelativa hanno fatto seguito le analisi dei materiali rinvenuti, che hanno confermato la presenza di amianto, anche se in pochi frammenti integri e senza inquinamento dei terreni circostanti. Una situazione comunque sufficiente, secondo quanto previsto dalle normative, a richiedere la predisposizione di uno specifico piano di bonifica che ha comportato un lungo iter amministrativo: dalla predisposizione tecnica alla definizione del quadro economico, fino alla successiva approvazione da parte dell’Ausl di Modena, parallelamente all’individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento dell’intervento.

Un percorso giunto a conclusione, consentendo così la ripresa a pieno regime delle attività di cantiere: le attività di bonifica dei terreni saranno seguite dalla posa delle tubazioni per le fognature, dalla sistemazione dell’interrato, dei bagni e poi la conclusione del piano superiore.

Importante precisare che, in via precauzionale e per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di bonifica e le successive lavorazioni, verranno temporaneamente chiusi per un periodo di 30 giorni i plessi scolastici attigui all’area di cantiere: la scuola Anna Frank, la scuola Mirò e la Direzione didattica delle scuole Levi.

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Durante tale periodo tutte le attività scolastiche e amministrative saranno trasferite e svolte presso la sede di Solignano.

'Questo per noi è un cantiere fondamentale - dichiara il sindaco Federico Poppi - è importantissimo ripartire ora con la bella stagione e le scuole chiuse. Si tratta di un intervento rilevante e molto atteso dall’intera comunità scolastica di Castelvetro. L’auspicio è quello di poter lavorare a testa bassa e procedere senza ulteriori inconvenienti'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Castelvetro, festa per i 100 anni di Franca Raimondi

Castelvetro, festa per i 100 anni di Franca Raimondi

Castelvetro, schianto tra due moto nella notte: tre feriti

Castelvetro, schianto tra due moto nella notte: tre feriti

Castelvetro: Gabriele, campione di motociclismo in erba, approda al Civ Junior

Castelvetro: Gabriele, campione di motociclismo in erba, approda al Civ Junior

Castelvetro in festa per i 100 anni di Clara Bellini

Castelvetro in festa per i 100 anni di Clara Bellini

Spazio ADV dedicata a Ma che ti fumi? Sfumati!
Articoli più Letti Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Articoli Recenti Maranello, si fingono carabinieri per sottrarre oro a un’anziana, arrestati due napoletani

Maranello, si fingono carabinieri per sottrarre oro a un’anziana, arrestati due napoletani

Castelfranco, salva una bimba in piscina: premiato bagnino 26enne

Castelfranco, salva una bimba in piscina: premiato bagnino 26enne

I nove sindaci della Bassa: 'Il pronto soccorso di Mirandola non è in discussione'

I nove sindaci della Bassa: 'Il pronto soccorso di Mirandola non è in discussione'

Aimag, Siena: 'Buon inizio con la soddisfazione di vedere Mirandola nel Cda'

Aimag, Siena: 'Buon inizio con la soddisfazione di vedere Mirandola nel Cda'