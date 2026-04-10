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Novi di Modena, riparte il cantiere per la ricostruzione della Torre Civica

Novi di Modena, riparte il cantiere per la ricostruzione della Torre Civica

Durante gli scavi preliminari sono state rinvenute due sepolture ad inumazione in fossa terragna e porzioni murarie di epoca moderna

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Riapre il cantiere in piazza Primo maggio per la ricostruzione della Torre civica a Novi. La riapertura giunge a seguito del rilascio dell’autorizzazione archeologica da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, che ha concluso positivamente l’iter del controllo archeologico in corso d’opera.

La partenza dei lavori ha avuto luogo nei primi giorni di ottobre 2025 ma lo sviluppo del cantiere ha subito un’imprevista sospensione dovuta agli scavi preliminari, durante i quali sono state rinvenute due sepolture ad inumazione in fossa terragna e porzioni murarie di epoca moderna e contemporanea. Questi ritrovamenti hanno imposto i dovuti approfondimenti tramite rilievi antropologici e scavi stratigrafici.

La procedura si è conclusa nei primi giorni di aprile, con una relazione archeologica definitiva che ha permesso alla Soprintendenza di dichiarare esaurite le esigenze di tutela archeologica all’esito degli attuali rinvenimenti ed autorizzare i lavori come da progetto depositato.

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